Σύρος: Απολογείται το κατηγορούμενο ζευγάρι - Το «τελευταίο αντίο» στη διασώστρια

Στον ανακριτή Σύρου προκειμένου να απολογηθεί βρίσκεται αυτήν την ώρα το ζευγάρι, που κατηγορείται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας. Σε βάρος του 41ενός ετών κατηγορούμενου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ δίωξη για συνέργεια έχει ασκηθεί στην 30χρονη σύντροφό του.

«Η οικογένεια είναι συντετριμμένη, κηδεύει το μοναχοπαίδι της, την μοναχοκόρη της και ακόμη δεν ξέρει τον λόγο, την αιτία που έχασε τη ζωή της, έχουν υπάρξει πολλά ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν», δηλώνουν στον FLASH άτομα από το οικογενειακό περιβάλλον του θύματος.

«Άκρως επιθετικό χτύπημα»

Η οικογένεια της 42χρονης διασώστριας με ανακοίνωσή της μέσω της δικηγόρου Μαρίας Καζαντζάκη, υποστηρίζει πως το χτύπημα που δέχθηκε η μοναχοκόρη τους ήταν «άκρως επιθετικό» και πως υπήρξε υπέρβαση των ορίων της άμυνας: «Η οικογένεια του θύματος, μετά την αξιολόγηση του οπτικοακουστικού υλικού που βρίσκεται στη δικογραφία και διέρρευσε προ ολίγων ωρών στον Τύπο, διαπιστώνει ότι ανεξάρτητα από το λόγο που η θανούσα μετέβη στην κατοικία των φερομένων δραστών, ο χρόνος που παρέμεινε εντός αυτής ήταν απειροελάχιστος (μόνο ακριβώς επτά δευτερόλεπτα). Κατά την κοινή λογική, μέσα σε αυτά τα επτά δευτερόλεπτα, κάποιος που αιφνιδιάζεται δεν προλαβαίνει να κάνει όλες τις υποτιθέμενες αμυντικές κινήσεις που φέρεται να έκανε ο φερόμενος δράστης.

Στο ίδιο βίντεο, φαίνεται ξεκάθαρα η θανούσα να βγαίνει από την κατοικία των κατηγορουμένων ταχύτατα και πολύ ευέλικτα, να σκύβει άνετα και να αρπάζει το σακίδιο της με το δεξί της χέρι (από την πλευρά δηλαδή που επήλθε το θανατηφόρο χτύπημα), με ιδιαίτερα ευκίνητες και γρήγορες κινήσεις, να κατεβαίνει τα σκαλάκια της αυλής δύο – δύο, κάνοντας σπριντ, χωρίς να δείχνει το παραμικρό ίχνος ενόχλησης, πόνου ή τραυματισμού. Απορίας άξιο είναι πώς καταφέρνει αυτές τις κινήσεις, εάν το χτύπημα επήλθε εντός της οικίας. Μέχρι λοιπόν του σημείου που απομακρύνεται από την κατοικία των κατηγορουμένων, καταδιωκόμενη από το φερόμενο δράστη, δε δείχνει σε κανένα σημείο και με κανένα τρόπο να είναι τραυματισμένη.

Αντίθετα, στο οπτικοακουστικό υλικό διαπιστώνεται ότι εκείνος, αντί να φοβηθεί την υποτιθέμενη εισβολέα, με θάρρος και αυτοπεποίθηση τρέχει ξωπίσω της, της εκσφενδονίζει καρέκλα με ορμή, την οποία πιθανότατα η θανούσα καταφέρνει να αποφύγει, καθώς αυτή έγινε κομμάτια πέφτοντας σε τοίχο (ενώ σε περίπτωση που την πετύχαινε, το σώμα της θα είχε αποτρέψει το διαμελισμό της) και συνεχίζει να την καταδιώκει, κινούμενος ταχύτατα, κρατώντας καθαρά στο χέρι του μαχαίρι (πράσινου χρώματος). Είναι λοιπόν πολύ πιθανότερο, καταδιώκοντάς την με αυτό το μαχαίρι και ενώ δεν βρίσκεται πια σε άμυνα, αλλά της επιτίθεται εκείνος, να της καταφέρνει το μοιραίο χτύπημα με αυτό εκτός της κατοικίας, πενήντα με εβδομήντα μέτρα από αυτήν».

Σύμφωνα με την δικηγόρο της οικογένειας του θύματος, «ένα τέτοιο χτύπημα σε καμία περίπτωση δεν είναι αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό, που κατέληξε, όπως αποδείχτηκε, δυστυχώς θανατηφόρο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση ο θάνατός της οφείλεται «σε κακώσεις θώρακα από νήσον και τέμνον όργανο. Η έκθεση εκτιμά ότι η μαχαιριά ήταν το θανατηφόρο χτύπημα που της στέρησε τη ζωή, καθώς προκάλεσε διάτρηση στον πνεύμονα. Η οικογένεια της θανούσης αναζητά δικαίωση για την άδικη απώλεια της μονάκριβης κόρης τους και έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι αυτή θα αποδοθεί».

Η οικογένεια της διασώστριας κατέθεσε στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση ένα πολυσέλιδο υπόμνημα με τις θέσεις, τους προβληματισμούς και τα συμπεράσματα που εξήγαγε από την αξιολόγηση του υλικού που έχει συγκεντρωθεί από τις Αρχές. Πλέον το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, είναι το κίνητρο που οδήγησε στο θάνατο της 42χρονης διασώστριας και μητέρας δύο ανήλικων παιδιών.

Το «τελευταίο αντίο»

Την ίδια ώρα, συγγενείς και φίλοι είπαν το «τελευταίο αντίο»42χρονη διασώστρια, στο Κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου.

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