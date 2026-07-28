Σύρος: Απολογείται το ζευγάρι για τον θάνατο της διασώστριας - Στο επίκεντρο οι τελευταίες στιγμές

Σήμερα, Τρίτη (28/7), οδηγούνται ενώπιον της ανακρίτριας ο 41χρονος και η 30χρονη σύζυγός του, οι οποίοι κατηγορούνται για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο την περασμένη Πέμπτη. Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικές και ανακριτικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, με τρία κρίσιμα στοιχεία να αναμένεται να συμβάλουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το μυστήριο γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 41χρονη παραμένει, καθώς οι Αρχές εξακολουθούν να συλλέγουν και να αξιολογούν στοιχεία που ενδέχεται να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά.

Ο 41χρονος καλείται να δώσει εξηγήσεις αντιμετωπίζοντας κατηγορία για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η 30χρονη σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια στην ίδια πράξη.

Οι τρεις βασικοί άξονες της έρευνας

Παράλληλα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τρεις βασικοί άξονες. Ο πρώτος είναι το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, το οποίο αναμένεται να αποσαφηνίσει τα ακριβή αίτια και τον μηχανισμό θανάτου της 41χρονης.

Εξίσου σημαντική θεωρείται η ανάλυση των κινητών τηλεφώνων και των ηλεκτρονικών συσκευών των εμπλεκομένων, μετά την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς οι ερευνητές αναζητούν συνομιλίες ή άλλα ψηφιακά ίχνη που ενδέχεται να φωτίσουν όσα προηγήθηκαν του περιστατικού.

Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, το οποίο εξετάζεται καρέ-καρέ, με στόχο να αποτυπωθεί η ακριβής χρονική ακολουθία των γεγονότων πριν και μετά τον θανάσιμο τραυματισμό της διασώστριας.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων αναμένεται να αποτελέσουν ένα ακόμη σημαντικό στάδιο στην προσπάθεια των Αρχών να εξακριβώσουν τι συνέβη μέσα στο σπίτι στην Άνω Σύρο.