Σύρος: Αυτοάμυνα επικαλείται το ζευγάρι που μαχαίρωσε θανάσιμα τη 42χρονη διασώστρια

Τραγική κατάληξη είχε η επίθεση σε βάρος μιας 42χρονης στην Άνω Σύρο, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από μαχαιριά που δέχθηκε στην πλάτη. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένα ζευγάρι, το οποίο υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενο πως η γυναίκα εισέβαλε στο σπίτι τους με σκοπό να τους ληστέψει.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το αιματηρό περιστατικό, καθώς η 42χρονη, που εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τη σώσουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα της Πέμπτης η γυναίκα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, πήγε στο σπίτι του ζευγαριού στην Άνω Σύρο. Για λόγους που διερευνώνται, ακολούθησε τσακωμός με την 30χρονη ένοικο του σπιτιού, ενώ λίγο αργότερα εμφανίστηκε και ο σύζυγός της.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η 42χρονη δέχθηκε μαχαιριά στην πλάτη. Παρά το σοβαρό τραύμα της, κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο, όμως λίγα μέτρα αργότερα κατέρρευσε. Παράλληλα, το ζευγάρι της πετούσε διάφορα αντικείμενα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Σύρου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να την κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το ζευγάρι οδηγήθηκε στην Ασφάλεια Σύρου και, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι η γυναίκα κρατούσε μαχαίρι και επιχείρησε να τους ληστέψει, με αποτέλεσμα να αντιδράσουν για να προστατευθούν. Οι ισχυρισμοί τους εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, η 42χρονη υπηρετούσε ως διασώστρια στο ΕΚΑΒ Αττικής και είχε μεταβεί στη Σύρο, από όπου καταγόταν, με άδεια για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Όπως έγινε γνωστό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο φορώντας ακόμη τη στολή της υπηρεσίας της και γάντια, ενώ έφερε τραύμα στην περιοχή της ωμοπλάτης.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.