Σύρος: Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο τα ξημερώματα - Μεγάλη λεία για τους δράστες

Μεγάλη διάρρηξη σημειώθηκε σε κοσμηματοπωλείο σε κεντρικό σημείο της Ερμούπολης, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Σύρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24, οι δράστες εισέβαλαν στο κατάστημα τα ξημερώματα της Δευτέρας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες.

Οι άγνωστοι κατάφεραν να αφαιρέσουν ό,τι πολύτιμο υπήρχε στο εσωτερικό του καταστήματος, με τη λεία να εκτιμάται ως ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς πρόκειται για επιχείρηση με κοσμήματα σημαντικής αξίας.

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια της Ασφάλειας, η οποία διεξάγει έρευνες στο νησί, μετά από ενημέρωση του ιδιοκτήτη.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης έχουν συλλεχθεί καταγραφές από κάμερες ασφαλείας τόσο του καταστήματος όσο και γειτονικών επιχειρήσεων, με στόχο τον εντοπισμό των δραστών.

Η δημοσιοποίηση της υπόθεσης καθυστέρησε, προκειμένου να μη διαταραχθεί το έργο των Αρχών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται νεότερα στοιχεία.