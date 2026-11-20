Ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας, η οποία σημειώθηκε το περασμένο καλοκαίρι στην Άνω Σύρο.

Ο 41χρονος είχε καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης, το οποίο έγινε δεκτό, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από το σωφρονιστικό κατάστημα όπου κρατούνταν τους τελευταίους μήνες. Με απόφαση της αρμόδιας ανακρίτριας, θα παραμείνει πλέον σε κατ’ οίκον περιορισμό, υπό καθεστώς ηλεκτρονικής επιτήρησης, τουλάχιστον έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό, η οποία αναμένεται να προσδιοριστεί εντός του 2027.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Cyclades24.gr, ο 41χρονος μεταφέρθηκε από τις φυλακές της Χίου, όπου βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος, στην Αττική και στη συνέχεια οδηγήθηκε, υπό αστυνομική συνοδεία, στο λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να επιβιβαστεί στο πλοίο με προορισμό τη Σύρο.

Έφτασε στο λιμάνι της Ερμούπολης νωρίς το βράδυ της Πέμπτης (19/11), με το πλοίο Blue Star Myconos, ώστε να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εφαρμογή των περιοριστικών όρων και την εγκατάστασή του στην κατοικία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος φέρεται να είχε ζητήσει να μην υπάρξει παρουσία συγγενών και φίλων κατά την άφιξή του, στο λιμάνι της Ερμούπολης συγκεντρώθηκαν περίπου 30 με 40 άτομα από το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον.

Το σκεπτικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με το mega, το σκεπτικό της αποφυλάκισης υπό περιοριστικούς όρους βασίζεται στην «καλή» διαγωγή που έδειξε ο κατηγορούμενος στις φυλακές και στο γεγονός πως δεν θεωρείται ύποπτος φυγής λόγω της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.

Όπως αναφέρεται η ανακρίτρια της υπόθεσης δολοφονίας, δεν έχει κάποιο επιπλέον στοιχείο το οποίο να ελαφρύνει τη θέση του 41χρονος. Έτσι, παρά το γεγονός ότι δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία που τον βαραίνουν, αποφασίστηκε η αποφυλάκισή του.

«Βραχιολάκι» και κατ’ οίκον περιορισμός – Οι όροι της αποφυλάκισης

Η αποφυλάκιση του 41χρονου συνοδεύεται από συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους, με βασικότερο την υποχρέωση παραμονής του σε προκαθορισμένη κατοικία, υπό καθεστώς ηλεκτρονικής επιτήρησης.

Ειδικότερα, αντί της συνέχισης της προσωρινής κράτησής του σε σωφρονιστικό κατάστημα, θα τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης μέσω ειδικής συσκευής, γνωστής ως «βραχιολάκι». Πρόκειται για αδιάβροχο μηχανισμό που τοποθετείται στο σώμα του επιτηρούμενου και επιτρέπει την παρακολούθηση της θέσης του, μέσω σύνδεσης με το αρμόδιο κέντρο ελέγχου.

Μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής (20/11), ο κατηγορούμενος παρέμενε στο Αστυνομικό Τμήμα Ερμούπολης, καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη οι απαραίτητες τεχνικές διαδικασίες για την ενεργοποίηση και τη ρύθμιση του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης.

Παράλληλα, έχουν καθοριστεί συγκεκριμένα γεωγραφικά και χρονικά όρια για τις μετακινήσεις του εκτός της κατοικίας του. Συγκεκριμένα, θα έχει τη δυνατότητα να κυκλοφορεί καθημερινά από τις 07:00 το πρωί έως τις 19:00 το απόγευμα, εντός προκαθορισμένης περιμέτρου ακτίνας ενός χιλιομέτρου από την κατοικία του.

Οι συγκεκριμένοι όροι θα ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του καθεστώτος ηλεκτρονικής επιτήρησης, μέχρι την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας.