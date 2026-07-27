Συνεχίζεται το θρίλερ με τη δολοφονία στη Σύρο - «Φως» θα ρίξουν ιατροδικαστική εξέταση και κινητά

Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν την Τρίτη ο 41χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς και η 30χρονη σύζυγός του.

Σε βάρος του άνδρα έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια. Και οι δύο επιμένουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, υποστηρίζοντας πως το θύμα τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια συμπλοκής.

Παρά τις καταθέσεις τους, αρκετά σημεία της υπόθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Καθοριστική θεωρείται η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα αποσαφηνίσει τη φύση και τη βαρύτητα των τραυμάτων, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, από την οποία οι Αρχές προσδοκούν να προκύψουν νέα στοιχεία.

Η οικογένεια του θύματος απορρίπτει το σενάριο της ληστείας

Την εκδοχή ότι η 42χρονη είχε μεταβεί στο σπίτι του ζευγαριού με σκοπό τη ληστεία απορρίπτει η συνήγορος της οικογένειας της διασώστριας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι δυνατόν να πήγε με τη στολή της, στις 17:00 το απόγευμα να ληστέψει; Είναι δυνατόν να πήγε μέρα μεσημέρι με το παντελόνι της δουλειάς, με ανακλαστικές λωρίδες, να κλέψει; Ήταν 50 κιλά. Ούτε να ακινητοποιήσει κάποιον μπορούσε, ούτε να τον δέσει σε καρέκλα».

Τι προέκυψε από την αναπαράσταση

Το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση για τρεις ώρες των γεγονότων στο σημείο όπου έχασε τη ζωή της η διασώστρια, παρουσία αστυνομικών και των δύο κατηγορουμένων.

Ο 41χρονος και η σύζυγός του περιέγραψαν ξεχωριστά όσα, σύμφωνα με τους ίδιους, συνέβησαν εκείνη την ημέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διαδικασία δεν εντοπίστηκαν αντιφάσεις στις περιγραφές τους σχετικά με την εξέλιξη του περιστατικού.

Το ζευγάρι εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας και ότι ενήργησε για να αμυνθεί.

Ο 41χρονος ανέφερε ότι, όταν η σύζυγός του άνοιξε την πόρτα, αντιλήφθηκε πως κάποιος της επιτίθεται. Όπως ισχυρίστηκε, άρπαξε το μαχαίρι με το οποίο έτρωγε και επιτέθηκε στη διασώστρια. Από την πλευρά της, η 30χρονη υποστήριξε ότι πριν από το περιστατικό είχε την αίσθηση πως ένα αυτοκίνητο την παρακολουθούσε.

Ερωτήματα γύρω από το κίνητρο

Σύμφωνα με την κατάθεση του 41χρονου, δεν αντιλήφθηκε ότι το άτομο που βρισκόταν στην είσοδο ήταν γυναίκα, αλλά πίστεψε πως επρόκειτο για άνδρα. Όπως είπε, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του άρχισαν να φωνάζουν ότι είχε εισβάλει κλέφτης στο σπίτι.

Υλικό από κάμερες ασφαλείας καταγράφει την 42χρονη να φτάνει στην κατοικία με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και να χτυπά το κουδούνι. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται να επιβεβαιώνει ορισμένους από τους ισχυρισμούς του ζευγαριού.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί εξακολουθούν να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς η εκδοχή της απόπειρας ληστείας αφήνει αναπάντητα ερωτήματα. Μεταξύ άλλων, ερευνούν γιατί η 42χρονη, η οποία βρισκόταν στη Σύρο για διακοπές, επέλεξε να φορέσει το παντελόνι της υπηρεσίας της με τις ανακλαστικές λωρίδες και να μεταβεί απογευματινή ώρα σε κατοικημένη περιοχή, εφόσον σκοπός της ήταν η διάρρηξη.

Στο σακίδιό της εντοπίστηκαν ένας λοστός και ένα αεροβόλο όπλο, αντικείμενα που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στα στοιχεία της έρευνας.

Στο μικροσκόπιο και προηγούμενη απόπειρα διάρρηξης - Οι δυο εκδοχές

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης περιστατικό απόπειρας ληστείας στο ίδιο σπίτι περίπου δέκα ημέρες πριν από τη δολοφονία.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης στο ACTION24, άγνωστοι είχαν επιχειρήσει τότε να εισβάλουν στην κατοικία αναζητώντας μεγάλο χρηματικό ποσό. Ωστόσο, τα χρήματα βρίσκονταν κλειδωμένα σε μεταλλικό φοριαμό, με αποτέλεσμα οι δράστες να αποχωρήσουν χωρίς λεία.

Την ίδια περίοδο η 42χρονη βρισκόταν επίσης στη Σύρο με άδεια, χωρίς όμως να έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής εάν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στα δύο περιστατικά.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης εξετάζονται δύο βασικά ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της 42χρονης: να αντιμετώπιζε πρόβλημα εξάρτησης, το οποίο δεν είχε γίνει γνωστό στο οικογενειακό ή κοινωνικό της περιβάλλον, ή να υπήρχε κάποια προγενέστερη σχέση ή επαφή με το ζευγάρι, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει αποκαλυφθεί.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον στην ανάλυση των κινητών τηλεφώνων και των ηλεκτρονικών συσκευών τόσο του ζευγαριού όσο και της 42χρονης. Οι Αρχές εξετάζουν τις επικοινωνίες, τις επαφές και το ιστορικό αναζητήσεων, με στόχο να διαπιστώσουν τι προηγήθηκε της μοιραίας συνάντησης και να εξακριβώσουν τα πραγματικά κίνητρα πίσω από την υπόθεση.