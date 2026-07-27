Σύρος: Μαχαιριά στον θώρακα προκάλεσε τον θάνατο της 41χρονης - Την Τρίτη η απολογία του ζευγαριού

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το θανατηφόρο τραύμα προκλήθηκε από αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της εξέτασης, αιτία θανάτου ήταν το πλήγμα στον θώρακα από «νήσον και τέμνον όργανο», δηλαδή η μαχαιριά που δέχθηκε στην περιοχή της ωμοπλάτης, μετά την απόπειρα εισβολής στο σπίτι.

Αύριο η απολογία του ζευγαριού

Η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ενταχθεί στη δικογραφία ενόψει της αυριανής απολογίας του 41χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο της γυναίκας, και της 30χρονης συζύγου του. Μετά τις απολογίες τους, αναμένεται να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Σε βάρος του άνδρα έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του κατηγορείται για συνέργεια. Και οι δύο επιμένουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, υποστηρίζοντας πως το θύμα τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια συμπλοκής.

Παράλληλα, έχει ζητηθεί από την Εισαγγελία να εξεταστεί το κινητό τηλέφωνο της 41χρονης, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου ενδέχεται να προκύψουν νέα στοιχεία για την υπόθεση.

Στο μικροσκόπιο τα ευρήματα από την αυτοψία

Παρά τις καταθέσεις του ζευγαριού, αρκετά σημεία της υπόθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Η ιατροδικαστική εξέταση θεωρείται καθοριστική για την αποσαφήνιση της φύσης και της βαρύτητας των τραυμάτων, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στα ευρήματα που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές.

Ωστόσο, η παρουσία των συγκεκριμένων ευρημάτων δεν αρκεί από μόνη της για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τον ακριβή μηχανισμό της ανθρωποκτονίας ή τη σύνδεση κάθε αντικειμένου με αυτή. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν αντικείμενο της προανακριτικής και εργαστηριακής διερεύνησης.

Σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας και κατάσχεσης, οι αστυνομικοί μετέβησαν στην περιοχή το απόγευμα της 23ης Ιουλίου, στο πλαίσιο έρευνας για ανθρωποκτονία με δόλο και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΟΥ ΣΥΝΕΛΛΗΦΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΗΣ 42ΧΡΟΝΗΣ ΔΙΑΣΩΣΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΣΥΡΟ/ INTIME NEWS

Τι προέκυψε από την αναπαράσταση

Το πρωί του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση για τρεις ώρες των γεγονότων στο σημείο όπου έχασε τη ζωή της η διασώστρια, παρουσία αστυνομικών και των δύο κατηγορουμένων.

Ο 41χρονος και η σύζυγός του περιέγραψαν ξεχωριστά όσα, σύμφωνα με τους ίδιους, συνέβησαν εκείνη την ημέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διαδικασία δεν εντοπίστηκαν αντιφάσεις στις περιγραφές τους σχετικά με την εξέλιξη του περιστατικού.

Το ζευγάρι εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δέχθηκε επίθεση κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας και ότι ενήργησε για να αμυνθεί.

Ο 41χρονος ανέφερε ότι, όταν η σύζυγός του άνοιξε την πόρτα, αντιλήφθηκε πως κάποιος της επιτίθεται. Όπως ισχυρίστηκε, άρπαξε το μαχαίρι με το οποίο έτρωγε και επιτέθηκε στη διασώστρια. Από την πλευρά της, η 30χρονη υποστήριξε ότι πριν από το περιστατικό είχε την αίσθηση πως ένα αυτοκίνητο την παρακολουθούσε.