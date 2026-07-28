Σύρος: «Μου είπε να της πάρω το μαχαίρι» - Τι λέει ο μάρτυρας στις τελευταίες στιγμές της 42χρονης

Αντιμέτωπες με αναπάντητα ερωτήματα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες δολοφονήθηκε η 42χρονη διασώστρια στη Σύρο, βρίσκονται οι Αρχές, τη στιγμή που οι δύο κατηγορούμενοι για τον θάνατό της βρέθηκαν ενώπιον του ανακριτή νωρίτερα σήμερα Τρίτη (28/7).

Η ΕΛΑΣ προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει τι συνέβη από τη στιγμή που η 42χρονη μητέρα μπήκε στο σπίτι του ζευγαριού στην Άνω Σύρο το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου, μέχρι τη στιγμή που καταγράφεται σε βιντεοληπτικό υλικό να φεύγει τρέχοντας και ο 41χρονος κατηγορούμενος να την καταδιώκει πετώντας της μία καρέκλα.

Στο «φως» έρχεται νέα μαρτυρία από το περιστατικό, προερχόμενη από τον άνθρωπο που έτρεξε πίσω από τον φερόμενο δράστη, όταν άκουσε τη σύντροφό του να ζητά βοήθεια.

«Μου είπε ότι μπήκε μέσα να τους κλέψει»

«Είδα τον άνδρα να βρίσκεται πάνω από ένα άτομο, με καλυμμένα χαρακτηριστικά. Τον είχε σαν κεφαλοκλείδωμα και κρατούσε το χέρι σε απόσταση γιατί το άτομο το οποίο ήταν ακινητοποιημένο, κρατούσε ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι», φέρεται να είπε ο αυτόπτης μάρτυρας στις Αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1.

«Μόλις με είδε (ο 41χρονος), μου ζήτησε κατευθείαν να πάρω το μαχαίρι από το χέρι του. Μου έλεγε συνέχεια ‘βοήθησέ με σε παρακαλώ και πάρε το μαχαίρι από το χέρι’. Έπιασα το χέρι του με τα δύο τα δικά μου και προσπαθούσα να το πάρω, ανοίγοντας τα δάχτυλά του. Δεν μπορούσα να τα ανοίξω και προσπάθησα ακόμα περισσότερο».

«Παρατήρησα ότι το άτομο βρισκόταν σε υπερβολική διέγερση και δεν λύγιζε με τίποτα. Με μεγάλη προσπάθεια κατάφερα και το απομάκρυνα. Ο δράστης μου είπε να πάρω αμέσως την αστυνομία γιατί το άτομο αυτό λίγο πριν μπήκε μέσα για να τους κλέψει. Όταν αντιληφθήκαμε ότι σιγά σιγά χάνει τις αισθήσεις του, μου ζήτησε να καλέσουμε γρήγορα και το ασθενοφόρο», φέρεται να είπε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο μάρτυρας ανέφερε στους αστυνομικούς ότι είδε και ένα δεύτερο μικρό πράσινο μαχαίρι δίπλα σε μια σπασμένη γλάστρα.

Στον ανακριτή το ζευγάρι - Τι ισχυρίζεται η κάθε πλευρά

Λίγο πριν το μεσημέρι σήμερα Τρίτη (28/7) οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Σύρου οι δύο κατηγορούμενοι, προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή για τον θάνατο της 42χρονης διασώστριας.

Σε βάρος του 41χρονου άνδρα έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας στην πράξη.

Το ζευγάρι που κατηγορείται για τον θάνατο της διασώστριας οδηγείται στον ανακριτή Σύρου. Φωτό: EUROKINISSI

Οι δύο κατηγορούμενοι επιμένουν από την πρώτη στιγμή ότι ενήργησαν σε καθεστώς άμυνας, ισχυριζόμενοι ότι το θύμα εισέβαλε σπίτι τους με καλυμμένα χαρακτηριστικά και φέροντας όπλα, προκειμένου να τους ληστέψει.

Από τη δική της πλευρά, η υπεράσπιση της οικογένειας της 42χρονης απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε τέτοιο ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι είναι παράλογο η διασώστρια να είχε σκοπό τη ληστεία, καθώς βρέθηκε στο σπίτι των κατηγορουμένων μέρα μεσημέρι και φορώντας τη στολή εργασίας της με τις ανακλαστικές λωρίδες. Στο πλαίσιο αυτό και κάνοντας λόγο για στυγερή δολοφονία, η υπεράσπιση της οικογένειας ζητά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Φωτό: EUROKINISSI

Η αναπαράσταση που έγινε στον χώρο του συμβάντος ξεχωριστά με κάθε έναν από τους δύο κατηγορούμενους, δεν ανέδειξε αντιφάσεις μεταξύ τους ενώ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, το βιντεοληπτικό υλικό επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό ότι το θύμα εμφανίστηκε στην είσοδο του σπιτιού του ζευγαριού με καλυμμένα χαρακτηριστικά, αλλά και την καταδίωξη που ακολούθησε από τον 42χρονο που φέρεται να κατάφερε το θανατηφόρο πλήγμα στη διασώστρια.

Πού επικεντρώνεται η Αστυνομία

Ωστόσο, τα όσα ισχυρίζεται το ζευγάρι εξετάζονται πολύ προσεκτικά από τις δικαστικές και ανακριτικές Αρχές σε συνδυασμό με το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι του ζευγαριού προτού βγει η διασώστρια, όπως και η σχέση μεταξύ των φερόμενων δραστών και του θύματος πριν συμβεί το περιστατικό -για τον λόγο αυτό εξετάζονται εξονυχιστικά όλα τα ψηφιακά αρχεία των εμπλεκόμενων.

Περισσότερα στοιχεία αναμένεται να εισφέρει και η ολοκληρωμένη ιατροδικαστική έκθεση στη σορό της 42χρονης.