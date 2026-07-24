Σύρος: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της διασώστριας - Πήγε στο σπίτι του ζευγαριού με μαχαίρι

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στη Σύρο το απόγευμα της Πέμπτης (24/7), με θύμα μια 41χρονη διασώστρια καθώς σύμφωνα με την ενημέρωση των αστυνομικών αρχών, η γυναίκα φέρεται να μετέβη στην κατοικία όπου διέμενε το ζευγάρι έχοντας μαζί της μαχαίρι, πριν ακολουθήσει ο έντονος διαπληκτισμός που κατέληξε στον θανάσιμο τραυματισμό της.

Όπως αναφέρεται από πληροφορίες, ο 41χρονος υποστήριξε ενώπιον των Αρχών ότι ενήργησε για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, μετά την αιφνίδια εμφάνιση της γυναίκας στο σπίτι όπου διέμενε με τη σύζυγό του. Την ίδια ώρα, η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από την έως τώρα αστυνομική έρευνα δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να τη συνδέουν με τον θανάσιμο τραυματισμό της διασώστριας.

Με διαφορετικό μαχαίρι ο θανάσιμος τραυματισμός

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, η 41χρονη μετέβη το απόγευμα της Πέμπτης (23/7) στην κατοικία του ζευγαριού έχοντας μαζί της μαχαίρι. Υπό συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, ο οποίος γρήγορα εξελίχθηκε σε βίαιη συμπλοκή μέσα στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 41χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε διαφορετικό μαχαίρι, τραυματίζοντας τη γυναίκα στην πλάτη.

Παρά τον τραυματισμό της, η 41χρονη κατάφερε να βγει από την κατοικία, ωστόσο λίγα μέτρα αργότερα κατέρρευσε σε εξωτερικό χώρο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Σύρου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Ο 41χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία, ενώ η σύζυγός του, που είχε αρχικά προσαχθεί για εξέταση, αφέθηκε ελεύθερη μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν καταθέσεις και αποδεικτικά στοιχεία, προκειμένου να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα αίτια της αντιπαράθεσης, η σχέση που είχε η 41χρονη με το ζευγάρι, αλλά και η βασιμότητα του ισχυρισμού του κατηγορούμενου περί νόμιμης άμυνας, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ