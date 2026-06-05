Σύρος: Ο τραγουδιστής απειλούσε νομικά τους «συνωμοσιολόγους» που τον κατηγορούσαν για αποπλάνηση

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 44χρονος τραγουδιστής από τη Σύρο που κατηγορείται για αποπλάνηση ανήλικης, με τον ίδιο να οδηγείται στη φυλακή των Γρεβενών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής που είναι γνωστός στο νησί, καθώς δραστηριοποιείται επαγγελματικά εκεί, δύο μήνες νωρίτερα που οι Αρχές διερευνούσαν το περιστατικό στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης μέσω των social media, απειλούσε ότι θα προέβαινε σε νομικές διαδικασίες κατά των συκοφαντών του, καθώς έλεγε πως επρόκειτο για ανυπόστατες κατηγορίες.

Ο τραγουδιστής έγραφε χαρακτηριστικά απευθυνόμενους στους «συνωμοσιολόγους» ότι «δεν μπαινοβγαίνω σε φυλακές και κρατητήρια, ούτε με αφήνουν να βγαίνω έξω για να κάνω live, ούτε μου έχει επιβληθεί οποιοσδήποτε περιοριστικός όρος».

Τρεις μήνες αργότερα εν τέλει σχηματίστηκε δικογραφία για τον 44χρονο, η οποία δόθηκε στην Εισαγγελία και εκδόθηκε το βούλευμα για την προφυλάκισή του. Ο τραγουδιστής έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία και τις επόμενες ώρες αναμένεται να πάρει τον δρόμο για τη φυλακή Γρεβενών. Στη συγκεκριμένη φυλακή κρατούνται κατηγορούμενοι και καταδικασμένη για σεξουαλικής φύσεως εγκλήματα.

Από καταγγελία γονέων ξεκίνησε η έρευνα



Η υπόθεση τέθηκε υπό διερεύνηση μετά από καταγγελία που κατέθεσαν οι γονείς 14χρονης, όταν εντόπισαν στο κινητό της συσκευής μηνύματα που, σύμφωνα με τους ίδιους, είχε ανταλλάξει με γνωστό καλλιτέχνη μέσα στο 2025.

Το υλικό παραδόθηκε στις αρμόδιες Αρχές και εν συνεχεία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία, η οποία προχώρησε στην αξιολόγηση των στοιχείων. Με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε, εκδόθηκε βούλευμα που οδήγησε στην προφυλάκιση του τραγουδιστή.

Η οικογένεια της ανήλικης δηλώνει ότι εμπιστεύεται πλήρως τη Δικαιοσύνη και τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Από την πλευρά του, ο καλλιτέχνης φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν είχε γνώση της πραγματικής ηλικίας της κοπέλας, ισχυριζόμενος πως η ίδια τον είχε ενημερώσει ότι ήταν 16 ετών και ότι τον προσέγγιζε μέσω μηνυμάτων αλλά και κατά τις εμφανίσεις του σε νυχτερινά καταστήματα όπου εργαζόταν.