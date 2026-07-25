Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση δολοφονίας της διασώστριας - «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τις Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ της υπόθεσης και να δώσουν απαντήσεις τόσο για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος όσο και για το κίνητρο πίσω από την αιματηρή συμπλοκή.

Το πρωί του Σαββάτου (25/07) πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στο σπίτι όπου σημειώθηκε το φονικό, έπειτα από σχετική εντολή του εισαγγελέα, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν κρίσιμα ερωτήματα και κενά στην υπόθεση.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογράμμισε ότι το κίνητρο παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστο, παρά τον ισχυρισμό των δύο συλληφθέντων περί απόπειρας ληστείας.

«Η αναπαράσταση ξεκαθάρισε λεπτομέρειες για τον τρόπο που περιγράφουν τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας. Η Αστυνομία θα συνεχίσει την έρευνα, ενώ θα εξεταστούν και τα ψηφιακά πειστήρια που ενδέχεται να δώσουν περισσότερες απαντήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, μετά την ολοκλήρωση της αναπαράστασης και την εκ νέου προσαγωγή των δύο συλληφθέντων, αναμένονται οι επόμενες δικαστικές ενέργειες και η ποινική τους μεταχείριση.

Το βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φαίνεται να διαδραματίζει το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που είχε εγκατασταθεί στο σπίτι του 42χρονου στην Άνω Σύρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που η 41χρονη φτάνει έξω από την κατοικία, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και φορώντας γάντια. Στη συνέχεια χτυπά την πόρτα, η οποία ανοίγει από τη σύντροφο του 42χρονου.

Ακολουθεί έντονος διαπληκτισμός, ο οποίος εξελίσσεται σε βίαιη συμπλοκή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, η γυναίκα φέρεται να κρατούσε μαχαίρι, ενώ ο 42χρονος φέρεται να πήρε ένα δεύτερο μαχαίρι από το εσωτερικό του σπιτιού και να την τραυμάτισε θανάσιμα.

Η συμπλοκή συνεχίστηκε και έξω από την κατοικία, με τον άνδρα να φέρεται να πετά αντικείμενα προς τη γυναίκα, μεταξύ των οποίων καρέκλα και γλάστρα. Από το σημείο κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια, τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση.

Αποδυναμώνεται το σενάριο για απλήρωτα ενοίκια

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί τι οδήγησε τη 41χρονη στο σπίτι του ζευγαριού και ποια ήταν η σχέση της με τους δύο συλληφθέντες.

Το σενάριο της ληστείας, που επικαλέστηκαν οι κατηγορούμενοι, παραμένει υπό διερεύνηση. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το γεγονός ότι η διασώστρια, μητέρα δύο παιδιών, δεν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε απογευματινή ώρα, σε μια περιοχή με αυξημένη κίνηση κατοίκων και επισκεπτών.

Επιπλέον, το ενδεχόμενο διαφοράς για οικονομική οφειλή ή ενοίκια φαίνεται να αποδυναμώνεται, καθώς ο 42χρονος φέρεται να διέμενε μαζί με τη σύντροφό του στο πατρικό του σπίτι.

Το βασικό ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι ερευνητές είναι αν υπήρχε κάποια προσωπική σχέση ανάμεσα στο θύμα και τον δράστη ή αν προϋπήρχε κάποια διαφορά που οδήγησε στη μοιραία συνάντηση.