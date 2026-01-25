Σύρος: Σε γυναίκα 104 ετών ανήκει η σορός που ανασύρθηκε από το λιμάνι της Ερμούπολης

Ταυτοποιήθηκε η σορός της γυναίκας που ανασύρθηκε από τη θάλασσα στο λιμάνι της Ερμούπολης το μεσημέρι της Κυριακής, 25 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα 104 ετών, κάτοικο Σύρου, την οποία αναγνώρισε συγγενικό της πρόσωπο.



Την άτυχη γυναίκα εντόπισαν περαστικοί λίγο μετά τις 13.00 το μεσημέρι και ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες αρχές οι οποίες έσπευσαν στο σημείο.



Η σορός ανασύρθηκε από το λιμάνι με τη βοήθεια ιδιωτικού σκάφους και στελεχών του Λιμενικού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γ.Ν. Σύρου.



Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Σύρου ενώ η σορός της θα μεταφερθεί στον Πειραιά για την διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.