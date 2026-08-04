Σύρος: Ώρα απόφασης για το αν θα προφυλακιστεί ο 41χρονος για τη δολοφονία της διασώστριας

Στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου στρέφονται σήμερα τα βλέμματα για την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, καθώς οι δικαστές καλούνται να αποφασίσουν εάν ο 41χρονος κατηγορούμενος θα προφυλακιστεί ή θα παραμείνει σε κατ' οίκον περιορισμό.

Ο κατηγορούμενος βρίσκεται προσωρινά σε κατ' οίκον περιορισμό, μετά τη διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα ως προς την προσωρινή μεταχείρισή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να εκδοθεί άμεσα, πιθανότατα ακόμη και εντός της ημέρας ή το αργότερο έως την Τετάρτη.

Επιμένει ότι ενήργησε σε άμυνα

Ο 41χρονος υποστηρίζει ότι ενήργησε για να προστατεύσει τη σύζυγό του, ισχυριζόμενος πως η 41χρονη είχε εισέλθει στο σπίτι κρατώντας μαχαίρι. Με αυτό το επιχείρημα ζητεί να γίνει δεκτός ο ισχυρισμός περί νόμιμης άμυνας.

Το υπόμνημα της οικογένειας

Από την πλευρά της, η οικογένεια της διασώστριας, μαζί με τον πρώην σύζυγό της, κατέθεσαν υπόμνημα στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, αμφισβητώντας την εκδοχή του κατηγορουμένου και επισημαίνοντας αντιφάσεις στις καταθέσεις του.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν, ο 41χρονος φέρεται να περιέγραψε διαφορετικά τα γεγονότα κατά την αναπαράσταση και διαφορετικά κατά την απολογία του.

Παράλληλα, θέτουν ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση της συζύγου του κατηγορουμένου. Όπως αναφέρουν, ενώ ο ίδιος υποστηρίζει ότι η 41χρονη τη χτύπησε μέσα στο σπίτι, σε βιντεοληπτικό υλικό η γυναίκα εμφανίζεται να αποχωρεί γρήγορα από την κατοικία, χωρίς να προκύπτει εικόνα που να συνάδει με σοβαρό τραυματισμό.

Επιπλέον, η οικογένεια επισημαίνει ότι, αν και ο κατηγορούμενος υποστηρίζει πως η διασώστρια κρατούσε μαχαίρι, δεν έχει διευκρινίσει εάν εκείνη απείλησε τον ίδιο ή τη σύζυγό του, ούτε έχει κάνει αναφορά σε απόπειρα ληστείας.

«Δεν υπήρχε λόγος να πάει εκεί»

Ο πρώην σύζυγος της 41χρονης, με τον οποίο διαμένουν πλέον στην Αθήνα τα δύο παιδιά τους, δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι θεωρεί πως κάποιο γεγονός προηγήθηκε της μετάβασης της διασώστριας στο σπίτι του κατηγορουμένου.

«Αν δεν έπεφτε κάποιο τηλέφωνο, κάποια απειλή, κάτι, δεν υπήρχε λόγος να πάει εκεί», ανέφερε, εκτιμώντας ότι η 41χρονη δεν θα μετέβαινε στην κατοικία του 41χρονου χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο περιστατικό.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών καλείται πλέον να αξιολογήσει τόσο τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου όσο και τα στοιχεία που επικαλείται η οικογένεια της 41χρονης, προκειμένου να αποφασίσει εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την προφυλάκισή του ή τη διατήρηση του κατ' οίκον περιορισμού του.