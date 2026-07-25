«Νόμιζα ότι ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσα» υποστήριξε ο δράστης της δολοφονίας στη Σύρο

Συνεχείς είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, καθώς σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος του ζευγαριού με την υπόθεση να περνά πλέον στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Ο 41χρονος κατηγορείται για πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ στη σύζυγό του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην ίδια πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη 28 Ιουλίου Το πρωί του Σαββάτου, πραγματοποιήθηκε τρίωρη αναπαράσταση στον τόπο του περιστατικού στην Άνω Σύρο, παρουσία των αστυνομικών και των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι περιέγραψαν ξεχωριστά τα γεγονότα της δολοφονίας.

Η απόπειρα ληστείας

Οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα η 42χρονη, εξετάζοντας τόσο το βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλεχθεί όσο και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Η 42χρονη διασώστρια - Ο 30χρονος δράστης που τη μαχαίρωσε

Ο 41χρονος και η 30χρονη σύζυγός του επιμένουν ότι ενήργησαν ευρισκόμενοι σε κατάσταση, υποστηρίζοντας πως δέχθηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας, ισχυρισμός ο οποίος δεν φαίνεται πως έχει πείσει τις αρχές. Η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά το κίνητρο που είχε το θύμα για να επισκεφθεί το σπίτι του ζευγαριού.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, ο 41χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι εκείνη τη μέρα είχε γυρίσει νωρίς στο σπίτι του, κάτι που δεν συνήθιζε, καθώς εργάζεται μέχρι αργά.



Είχε κάτσει στο τραπέζι και έτρωγε, όταν ξαφνικά, κάποιος χτύπησε το κουδούνι. Τότε η σύζυγός του άνοιξε την πόρτα και είδε ένα άτομο να της επιτίθεται. Σηκώθηκε γρήγορα, άρπαξε το μαχαίρι με το οποίο έτρωγε και με αυτό τραυμάτισε τη 41χρονη.



Επιπλέον, ο δράστης ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καταλάβει ότι το συγκεκριμένο άτομο ήταν γυναίκα και θεωρούσε πώς είναι άντρας. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε, τόσο ο ίδιος όσο και η γυναίκα του άρχισαν να φωνάζουν πώς μπήκε κλέφτης στο σπίτι τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το διαθέσιμο οπτικό υλικό που έχει στην κατοχή της, επιβεβαιώνει σε σημαντικό βαθμό τους ισχυρισμούς των δύο συλληφθέντων, ενώ παραμένει υπό διερεύνηση τι ακριβώς συνέβη στο εσωτερικό του σπιτιού.

Κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται στο σημείο έχει καταγράψει την 41χρονη να φτάνει στο σπίτι στην Σύρο φορώντας γάντια και μάσκα. Αξίζει να σημειωθεί πως οι Αρχές δεν έχουν βιντεοληπτικό υλικό από το εσωτερικό του σπιτιού και δεν μπορούν να γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι.

Οι τελευταίες κινήσεις της 41χρονης

Ταυτόχρονα, οι αστυνομικοί επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες ώρες πριν από τη δολοφονία, εξετάζοντας κάθε διαθέσιμο στοιχείο.

Από τις καταθέσεις προσώπων του περιβάλλοντος της διασώστριας, δεν έχουν προκύψει ενδείξεις που να επιβεβαιώνουν οικονομικές συναλλαγές ή διαφορές με το ζευγάρι, που ήταν και το αρχικό σενάριο.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές αναζητούν νέες μαρτυρίες από ανθρώπους που γνώριζαν την 41χρονη, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν είχε παρουσιάσει κάποια ασυνήθιστη συμπεριφορά το τελευταίο διάστημα ή εάν είχε εκφράσει φόβους ή ανησυχίες.

Φωτ. EUROKINISSI

Το χρονικό του εγκλήματος

Όλα ξεκίνησαν στις 17:00 το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης 23 Ιουλίου όταν η 41χρονη έφτασε στο σπίτι στην Άνω Σύρο φορώντας γάντια, μάσκα και κρατώντας μαχαίρι. Υπάρχουν αναφορές ότι μαζί της είχε ένα σακίδιο που μέσα είχε οπλισμό. Αφού, λοιπόν, άφησε το σακίδιο λίγο πιο πέρα, χτύπησε το κουδούνι με την 30χρονη να ανοίγει την πόρτα.

Όπως υποστηρίζει το ζευγάρι, η 41χρονη μπήκε στο σπίτι και επιτέθηκε στην 30χρονη με μαχαίρι, τραυματίζοντας την ελαφρά, ενώ εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε ο 41χρονος που με ένα μαχαίρι από την κουζίνα μαχαίρωσε στην πλάτη τη διασώστρια. Αυτή είναι η εκδοχή του ζευγαριού για το τι συνέβη μέσα στο σπίτι της Άνω Σύρου.

Στη συνέχεια ακολούθησε άγρια καταδίωξη στα στενάκια της Άνω Σύρου με τον 41χρονο να της πετά γλάστρες και καρέκλες και την διασώστρια να πέφτει αναίσθητη λίγα μέτρα πιο μακριά. Παρά τις προσπάθειες των συναδέλφων της, η 41χρονη δεν τα κατάφερε.