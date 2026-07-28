Σύρος: Στον ανακριτή το ζευγάρι για τον θάνατο της διασώστριας - Άλυτοι «γρίφοι» και ερωτήματα

Ενώπιον του ανακριτή στη Σύρο οδηγήθηκε λίγο πριν το μεσημέρι της Τρίτης (28/7) το ζευγάρι που κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ, προκειμένου να απολογηθεί για τα όσα συνέβησαν την Πέμπτη 24 Ιουλίου και είχαν ως αποτέλεσμα η 42χρονη να χάσει τη ζωή της.

Σε βάρος του 41χρονου άνδρα έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ η σύζυγός του αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας στην πράξη.

Στις φωτογραφίες του Cyclades24.gr, το ζευγάρι φαίνεται να οδηγείται στις ανακριτικές Αρχές στο Δικαστικό Μέγαρο της Σύρου, ενώ συνοδευόταν από τους συνηγόρους του.

Φωτό: Cyclades24.gr

Τι ισχυρίζεται η κάθε πλευρά

Οι δύο κατηγορούμενοι επιμένουν από την πρώτη στιγμή ότι ενήργησαν σε καθεστώς άμυνας, ισχυριζόμενοι ότι το θύμα εισέβαλε σπίτι τους με καλυμμένα χαρακτηριστικά και φέροντας όπλα, προκειμένου να τους ληστέψει.

Από τη δική της πλευρά, η υπεράσπιση της οικογένειας της 42χρονης απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε τέτοιο ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι είναι παράλογο η διασώστρια να είχε σκοπό τη ληστεία, καθώς πήγε στο σπίτι των κατηγορουμένων μέρα μεσημέρι και φορώντας τη στολή εργασίας της με τις ανακλαστικές λωρίδες. Στο πλαίσιο αυτό και κάνοντας λόγο για στυγερή δολοφονία, η υπεράσπιση της οικογένειας ζητά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Η αναπαράσταση που έγινε στον χώρο του συμβάντος ξεχωριστά με κάθε έναν από τους δύο κατηγορούμενους, δεν ανέδειξε αντιφάσεις μεταξύ τους ενώ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, το βιντεοληπτικό υλικό επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό ότι το θύμα εμφανίστηκε στην είσοδο του σπιτιού του ζευγαριού με καλυμμένα χαρακτηριστικά, αλλά και την καταδίωξη που ακολούθησε από τον 42χρονο που φέρεται να κατάφερε το θανατηφόρο πλήγμα στη διασώστρια.

Αναπάντητα ερωτήματα

Ωστόσο, τα όσα ισχυρίζεται το ζευγάρι εξετάζονται πολύ προσεκτικά από τις δικαστικές και ανακριτικές Αρχές σε συνδυασμό με το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο σπίτι του ζευγαριού προτού βγει η διασώστρια, όπως και η σχέση μεταξύ των φερόμενων δραστών και του θύματος πριν συμβεί το περιστατικό -για τον λόγο αυτό εξετάζονται εξονυχιστικά όλα τα ψηφιακά αρχεία των εμπλεκομένων.

Περισσότερα στοιχεία αναμένεται να εισφέρει και η ολοκληρωμένη ιατροδικαστική έκθεση στη σορό της 42χρονης.

Το «τελευταίο αντίο»

Την ίδια ώρα, νωρίτερα σήμερα Τρίτη (28/7), συγγενείς και φίλοι είπαν το «τελευταίο αντίο» στη 42χρονη διασώστρια και μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, στο Κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου στην Ερμούπολη της Σύρου.

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