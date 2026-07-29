Σύρος: Τα 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα που εξετάζει η Αστυνομία - Κατ’ οίκον περιορισμός για τον 41χρονο

Η υπόθεση του θανάτου της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε στοιχείο που μπορεί να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Εν αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου, το οποίο θα κρίνει αν ο 41χρονος θα προφυλακιστεί ή όχι, ο κατηγορούμενος παραμένει προσωρινά σε κατ’ οίκον περιορισμό, μετά τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Η ανακρίτρια, μετά τη μαραθώνια απολογία του 41χρονου, έκρινε ότι πρέπει να προφυλακιστεί, ενώ ο εισαγγελέας εισηγήθηκε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, ο 41χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για θανατηφόρα σωματική βλάβη, θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Το ζευγάρι που κατηγορείται για τον θάνατο της διασώστριας οδηγείται στον ανακριτή Σύρου. Φωτό: EUROKINISSI

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 30χρονη

Η 30χρονη σύζυγός του, η οποία κατηγορείται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, αφέθηκε την Τρίτη 28 Ιουλίου ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, της επιβλήθηκε η υποχρεωτική εμφάνιση στο οικείο αστυνομικό τμήμα την πρώτη ημέρα κάθε μήνα, καθώς και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία της υποστήριξε ότι άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της και αντίκρισε την 42χρονη να φορά σκουρόχρωμα ρούχα, να έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και να κρατά μαχαίρι.

Όπως φέρεται να ανέφερε, φοβήθηκε για τη ζωή της και άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Ο σύζυγός της, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο σπίτι, άκουσε τις φωνές και έσπευσε να τη βοηθήσει.

Η 30χρονη φέρεται να επανέλαβε και στην απολογία της τον ισχυρισμό που είχε διατυπώσει και κατά την προανακριτική διαδικασία, ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, καθώς πίστεψαν πως επρόκειτο για άγνωστο άτομο που επιχειρούσε να εισβάλει στην κατοικία τους.

Από την πλευρά του, ο 41χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι τραυμάτισε την 42χρονη με ένα μαχαίρι που βρισκόταν πάνω στο τραπέζι, την ώρα που εκείνος έτρωγε. Στη συνέχεια, όπως φέρεται να κατέθεσε, την καταδίωξε μέχρι τις σκάλες του σπιτιού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν η 42χρονη κατέρρευσε λίγα μέτρα από την είσοδο της κατοικίας, έσκυψε πάνω της για να αφαιρέσει την κουκούλα που φορούσε, προκειμένου να διαπιστώσει την ταυτότητά της. Όπως φέρεται να ανέφερε, αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για γνωστή του γυναίκα, ενώ όταν αντιλήφθηκε ότι ήταν η 42χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ υπέστη σοκ.

Στο μικροσκόπιο τα 7 κρίσιμα δευτερόλεπτα

Πριν από τις απολογίες του ζευγαριού είχε προηγηθεί αναπαράσταση των γεγονότων στην κατοικία όπου σημειώθηκε το περιστατικό, παρουσία της ανακρίτριας, του εισαγγελέα και των δύο κατηγορουμένων.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας μεταξύ άλλων τις ψηφιακές συσκευές του ζευγαριού, τις μεταξύ τους επικοινωνίες πριν από το περιστατικό, αλλά και το υλικό που έχει καταγραφεί από την κάμερα ασφαλείας της κατοικίας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επτά κρίσιμα δευτερόλεπτα που δεν έχουν καταγραφεί στο βιντεοληπτικό υλικό. Πρόκειται για το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που η 42χρονη εισέρχεται στον χώρο μέχρι τη στιγμή που εμφανίζεται να απομακρύνεται τρέχοντας.

Οι αστυνομικές Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη μέσα σε αυτά τα επτά δευτερόλεπτα, προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 42χρονη διασώστρια.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται και η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου για την ποινική μεταχείριση του 41χρονου.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και μια διάρρηξη που φέρεται να είχε σημειωθεί στο σπίτι του ζευγαριού λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία της 42χρονης.