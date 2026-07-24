Σύρος: Τι εξετάζεται για τη δολοφονία της διασώστριας - Το ζευγάρι λέει πώς πήγε να τους ληστέψει

Τα δεδομένα για να διαλευκανθεί η υπόθεση δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο εξετάζουν οι Αρχές, με το ζευγάρι που έχει συλληφθεί να επικαλείται πως βρισκόταν σε άμυνα κατά τη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε όταν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η 42χρονη μετέβη σε κατοικία στην περιοχή, όπου κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες ξέσπασε έντονο επεισόδιο με ζευγάρι που διέμενε στο σπίτι.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, η γυναίκα τραυματίστηκε στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο, με τις Αρχές να εξετάζουν την εμπλοκή του άνδρα του ζευγαριού στο θανατηφόρο τραύμα.

Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού της, η 42χρονη φέρεται να κατάφερε να απομακρυνθεί από την κατοικία και να διανύσει μικρή απόσταση πεζή, πριν καταρρεύσει. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Σύρου. Ωστόσο, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Τι υποστηρίζει το ζευγάρι

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ένας άνδρας και μία 30χρονη γυναίκα, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση νόμιμης άμυνας και πως η 42χρονη πήγε στο σπίτι τους με σκοπό να τους ληστέψει.

Ειδικότερα, ισχυρίζονται ότι η 42χρονη εισήλθε στην κατοικία τους κρατώντας μαχαίρι και τους επιτέθηκε, γεγονός που, κατά τους ίδιους, τους οδήγησε να αντιδράσουν προκειμένου να προστατευθούν.

Σε εξέλιξη η έρευνα των Αρχών

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή από τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό τα γεγονότα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης διερευνάται εάν η 42χρονη έφερε πράγματι μαχαίρι, αν το αντικείμενο έχει εντοπιστεί από τους αστυνομικούς, καθώς και εάν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που μπορούν να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες της συμπλοκής.

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι καταθέσεις των εμπλεκομένων, τα ευρήματα των εγκληματολογικών ερευνών και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στην αξιολόγηση του ισχυρισμού περί νόμιμης άμυνας.