Σύρος: Το αιματοβαμμένο οικογενειακό παρελθόν του 41χρονου - Η δολοφονία για ενοίκια πριν 20 χρόνια

Μνήμες από το διπλό φονικό της Σύρου με την κλειδωμένη εξώπορτα ξύπνησαν στους κατοίκους του νησιού, μετά το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ με βασικό ύποπτο έναν 41χρονο, που υποστηρίζει πως βρισκόταν σε αυτοάμυνα. Και μπορεί σήμερα οι Αρχές να προσπαθούν να ρίξουν «φως» στις συνθήκες υπό τις οποίες ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στη διασώστρια, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία Συριανοί, ωστόσο, θυμούνται τη δολοφονία, πριν από περίπου δύο δεκαετίες, ενός ηλικιωμένου ζευγαριού από τον γιο ενός φούρναρη.

Ο 32χρονος που συνελήφθη τότε και τελικώς καταδικάστηκε για το διπλό φονικό, διατηρούσε συγγένεια εξ αγχιστείας με τον - σήμερα - 41ενος ετών άνδρα που κρατείται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Χαρακτηριστική είναι η φράση του πατέρα της διασώστριας στον FLASH, «ρωτήστε να μάθετε ποιος είναι αυτός και πώς τον αποκαλούν στην περιοχή μας». Ωστόσο, πρέπει να διευκρινιστεί, ότι εκτός από τη συγγενική σχέση, δεν υπήρξε άλλη σύνδεση του σημερινού υπόπτου, με τον δράστη εκείνης της υπόθεσης.

Το χρονικό του διπλού φονικού

Το ηλικιωμένο ζευγάρι είχε βρεθεί άγρια δολοφονημένο μέσα στην τριώροφη οικία του στη Σύρο. Η 82χρονη εντοπίστηκε πάνω στο κρεβάτι του υπνοδωματίου, ενώ ο συνομήλικος σύζυγός της, συνταξιούχος φούρναρης, στο πάτωμα του πρώτου ορόφου. Αν και οι σοροί τους ήταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, ο ιατροδικαστής κατάφερε να διακρίνει τα βαριά πλήγματα που έφεραν και οι δυο τους στο κεφάλι. Η κλειδωμένη εξώπορτα και το γεγονός πως το ζευγάρι των ηλικιωμένων δεν άνοιγε εύκολα την πόρτα του σπιτιού του σε άτομα που δεν γνώριζε, οδήγησε της Αρχές στο συμπέρασμα πως ο δράστης ήταν οικείο πρόσωπο των θυμάτων.

Οι αστυνομικοί εξετάσαν δεκάδες άτομα, μεταξύ των οποίων ήταν ο νέος φούρναρης του νησιού, ο οποίος συνέχισε να λειτουργεί την επιχείρηση καταβάλλοντας ενοίκιο για το ακίνητο, αλλά και ο 32χρονος γιος του, που επισκεπτόταν το ζευγάρι για τους βοηθάει σε διάφορες δουλειές. Όμως, σύμφωνα μαρτυρίες, δεν ήταν λίγες οι φορές που μάλωναν για το μίσθωμα. Σύντομα, οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποσπάσουν την ομολογία του 32χρονου. Ωστόσο, απολογούμενος ενώπιον του ανακριτή, αναίρεσε την αρχική του κατάθεση και υποστήριξε πως αναγκάστηκε να ομολογήσει κάτι που δεν είχε διαπράξει κατόπιν αφόρητων πιέσεων που είχε δεχθεί. Μάλιστα, στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο που ακολούθησε, οι ένορκοι πείστηκαν ότι δεν ήταν εκείνος ο δράστης του διπλού φονικού και έτσι κρίθηκε αθώος λόγω αμφιβολιών.

Το αποτύπωμα και η ανατροπή στο Εφετείο

Οι συγγενείς των ηλικιωμένων θυμάτων, ωστόσο, δεν πείστηκαν από την ετυμηγορία του δικαστηρίου. Μετά την έφεση που άσκησε η εισαγγελία Εφετών, η υπόθεση κρίθηκε και πάλι από μηδενική βάση, σε δεύτερο βαθμό.

Το γεγονός ότι ο γιος του φούρναρη είχε υποδείξει στους αστυνομικούς τον σιδερολοστό με τον οποίο είχε σκοτώσει το ζευγάρι, αλλά και ένα αποτύπωμά του που είχε βρεθεί στο καζανάκι, οδήγησε τους δικαστές του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αιγαίου στην ομόφωνη καταδίκη του σε δις ισόβια κάθειρξη.