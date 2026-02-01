Σύρραξη μεταξύ οπαδών μετά το Βόλος - ΑΕΛ: Έριξαν πέτρες σε αστυνομικούς, ζημιές σε αμάξια

Από φαβορί για υποβιβασμό σε διεκδικήτρια μιας θέσης στα πλέι οφ 5-8 εξελίσσεται η ΑΕΛ Novibet! Οι «βυσσινί», πλήρως μεταμορφωμένοι υπό τις οδηγίες του Σάββα Παντελίδη, πανηγύρισαν το Σάββατο (31/01) στο Πανθεσσαλικό το τρίτο διαδοχικό τους τρίποντο στη Stoiximan Super League και πλέον δικαιολογημένα κάνουν όνειρα… 8άδας.

Ωστόσο, η αγωνιστική επιτυχία επισκιάστηκε από σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν μετά τη λήξη της αναμέτρησης, σε δρόμους της περιοχής γύρω από το στάδιο. Κατά τη διάρκεια των συμπλοκών εκτοξεύθηκαν πέτρες, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές σε σταθμευμένα οχήματα, κυρίως στον περιβάλλοντα χώρο του κολυμβητηρίου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που μίλησαν στο onlarissa.gr, ομάδα περίπου 100 ατόμων, χωρίς διακριτικά που να παραπέμπουν σε κάποιο αθλητικό σωματείο και χωρίς να έχουν εξέλθει από το στάδιο, κινήθηκε προς το σημείο, έβαλε φωτιά σε κάδο απορριμμάτων και επιτέθηκε σε αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας πέτρες και σιδερόβεργες.

Παράλληλα, ένα αυτοκίνητο φιλάθλου της ΑΕΛ Novibet τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ σε άλλα οχήματα προκλήθηκαν ζημιές, κυρίως με τρυπημένα ελαστικά. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και διμοιρίες των ΜΑΤ έσπευσαν άμεσα στο σημείο, προχωρώντας σε προσαγωγές, την ώρα που οι εμπλεκόμενοι προσπάθησαν να διαφύγουν, βρίσκοντας καταφύγιο σε πολυκατοικίες της οδού 2ας Νοεμβρίου και των γύρω δρόμων. Ταυτόχρονα, άμεση ήταν και η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση των φωτιών, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωσή τους.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν δέκα προσαγωγές, με τους εμπλεκόμενους να μεταφέρονται στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διερεύνηση των επεισοδίων και τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον δραστών.