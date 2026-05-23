Survivor -Συγκλονίζει ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος: «Ο Σταύρος ανεβαίνει Γολγοθά, πρέπει να μάθει να ξαναπερπατάει»

Στην Ελλάδα επέστρεψαν οι παίκτες του Survivor, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, Μιχάλης Σηφάκης, Ιωάννα Δεσύλλα, Αριάδνη Δημητρέλλου και Αλέξανδρος «Benzy» Καραντώνης, μετά το τραγικό συμβάν που οδήγησε στην πρόωρη λήξη του παιχνιδιού Survivor. Συγκινημένοι και σοκαρισμένοι, οι πρώην παίκτες μίλησαν για τις δύσκολες στιγμές που βίωσαν, αλλά και για τον δικό τους «νικητή», τον Σταύρο.

Δημήτρης Θεοδωρόπουλος: «Ο Σταύρος ανεβαίνει τον δικό του Γολγοθά»

Ιδιαίτερα φορτισμένος ήταν ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, ο οποίος περιέγραψε την κατάσταση της υγείας του Σταύρου μετά το ατύχημα. Όπως τόνισε, η αποκατάσταση θα πάρει πολύ καιρό, καθώς αναμένονται και επόμενα χειρουργεία. «Ο Σταύρος αυτή τη στιγμή πήγε σε ένα παιχνίδι και τώρα είναι ένα μωρό που πρέπει να μάθει να περπατάει από την αρχή. Είναι πολύ δύσκολο» , δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως σε βιντεοκλήση που είχαν, ο Σταύρος ήταν μες στην τρελή χαρά, γεγονός που εμψύχωσε όλη την ομάδα. Παράλληλα, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στάση της παραγωγής και του Ατζούν , ενώ απέφυγε να κρίνει τη διαχείριση του παρουσιαστή Γιώργου Λιανού, σημειώνοντας πως εκείνος ξέρει καλύτερα.Για την ευθύνη του ατυχήματος, ξεκαθάρισε πως είναι 100% θέμα του βαρκάρη.

— Flash.gr (@flashgrofficial) May 23, 2026

Μιχάλης Σηφάκης και Ιωάννα Δεσύλλα: «Συμφωνήσαμε όλοι να σταματήσει το παιχνίδι»

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Σηφάκης δήλωσε ευγνώμων για την επιστροφή, στέλνοντας τις ευχές του στον Σταύρο. «Είμαστε όλοι καλά. Σεβαστούμε το Σταύρο μας... Είναι γερός, είναι δυνατός» , ανέφερε, επιβεβαιώνοντας πως όλοι συμφώνησαν με τη διακοπή του ριάλιτι.

Η Ιωάννα Δεσύλλα, φανερά σοκαρισμένη, παραδέχτηκε ότι δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη. «Έγινε ένα συμβάν τραγικό. Τουλάχιστον είμαστε καλά όλοι» , δήλωσε, συμπληρώνοντας πως ο Σταύρος είναι ο μεγάλος νικητής της καρδιάς τους και το δικό της πρότυπο. Η ίδια υπογράμμισε πως ήταν αδύνατο να συνεχίσουν να αγωνίζονται μετά από αυτό.

Αριάδνη Δημητρέλλου και Benzy: «Νιώθουμε περήφανοι»

Η Αριάδνη Δημητρέλλου εξέφρασε την ανάγκη όλων των παικτών να βρεθούν κοντά στον Σταύρο και τις οικογένειές τους. «Μιλήσαμε μέσω βιντεοκλήσης. Τον είδα με χαμόγελο, όπως πάντα» , ανέφερε, δηλώνοντας περήφανη για εκείνον και τον Μάνο. Τέλος, ο Αλέξανδρος «Benzy» Καραντώνης, επιστρέφοντας από τον Άγιο Δομίνικο, τόνισε πως νιώθει υπέροχα που επανενώνεται με τους δικούς του ανθρώπους. Χαρακτήρισε τον Σταύρο νικητή του "Survivor of the strong" και κατέληξε λέγοντας πως το μόνο που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι να γίνει ο πρώην συμπαίκτης τους καλά