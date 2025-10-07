Σύσκεψη Κεφαλογιάννη στη Λαμία ενόψει της χειμερινής περιόδου - Τι είπε για τα σχέδια «Δάρδανος»

Ευρεία συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε την Τρίτη (7/10), ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, στη Λαμία, με στόχο τον βέλτιστο συντονισμό του κρατικού μηχανισμού και την ενίσχυση της προετοιμασίας ενόψει της χειμερινής περιόδου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού, καθώς και εκπροσώπων όλων των συναρμόδιων φορέων, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Λαμίας και εντάσσεται στο πλαίσιο των επισκέψεων του υπουργείου σε Περιφέρειες της χώρας, για την προετοιμασία και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε τοπικό επίπεδο.

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

«Βέβαιο ότι θα έχουμε καιρικά φαινόμενα που θα δοκιμάσου υποδομές, υπηρεσίες και μηχανισμούς»

Κατά την τοποθέτησή του, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, ανέφερε:

«Να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία και την ανταπόκρισή σας σήμερα εδώ στη Λαμία, στο διοικητικό και επιχειρησιακό κέντρο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Μια συνάντηση από την οποία προσωπικά προσδοκώ όχι απλώς μια τυπική αλληλοενημέρωση, αλλά κυρίως μια ουσιαστική, ειλικρινή συζήτηση για το πού βρισκόμαστε, τι έχει γίνει σωστά και τι μπορούμε να βελτιώσουμε ενόψει του χειμώνα που έρχεται. Είναι βέβαιο ότι και φέτος θα έχουμε καιρικά φαινόμενα που θα δοκιμάσουν τις υποδομές, τις υπηρεσίες, τους μηχανισμούς μας. Αυτό που δεν πρέπει, όμως, να δοκιμαστεί — σε καμία περίπτωση — είναι η συνεργασία, η συνεννόηση και ο συντονισμός όλων μας. Και γι’ αυτό η σημερινή συνάντηση έχει έναν ξεκάθαρο στόχο: να δούμε συγκεκριμένα και ρεαλιστικά πώς μπορούμε να είμαστε πιο συντονισμένοι, πιο έτοιμοι και πιο αποτελεσματικοί απέναντι σε ό,τι έρθει».

Στην παρέμβασή του, ο Υπουργός ανέλυσε εκτενώς τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τη λειτουργία του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, δίνοντας έμφαση στις αρμοδιότητες, την επιχειρησιακή ετοιμότητα, την προστασία κρίσιμων υποδομών, την αξιοποίηση της πρόγνωσης και πληροφόρησης από την ΕΜΥ και τη σημασία των επικαιροποιημένων σχεδίων «Δάρδανος» στους Δήμους.

Έκκληση σε Δήμους και Περιφέρειες για ετοιμότητα σε εξοπλισμό και συμβάσεις αποχιονισμού

Όπως ανέφερε, «η διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και την αποτυχία συχνά κρίνεται στις λεπτομέρειες», υπογραμμίζοντας πως η σαφής κατανομή ρόλων και η άρση των ασαφειών στις αρμοδιότητες είναι κρίσιμης σημασίας για την έγκαιρη και αποτελεσματική απόκριση στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη για απόλυτη ετοιμότητα σε εξοπλισμό και συμβάσεις αποχιονισμού, καλώντας τους Δήμους και τις Περιφέρειες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες να το πράξουν άμεσα, ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος όταν εκδηλωθεί ένα φαινόμενο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημασία της κοινής πληροφόρησης και της λειτουργίας της Επιτροπής Εκτίμησης Καιρικών Φαινομένων υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, επισημαίνοντας πως «όταν όλοι μιλάμε την ίδια “γλώσσα”, λειτουργούμε σαν ένας ενιαίος μηχανισμός και τότε η πρόγνωση μετατρέπεται σε δράση με συνέπεια, ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα».

«Πράξη ευθύνης» τα τοπικά σχέδια «Δάρδανος»

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, αναγνώρισε τη θετική ανταπόκριση των περισσότερων Δήμων της Στερεάς Ελλάδας στην υποβολή των τοπικών σχεδίων «Δάρδανος» και κάλεσε όσους δεν έχουν ακόμα αποστείλει τα σχέδιά τους να το πράξουν άμεσα, τονίζοντας ότι «δεν πρόκειται για μια τυπική γραφειοκρατική υποχρέωση, αλλά για μια πράξη ευθύνης και προετοιμασίας. Γιατί τα τοπικά σχέδια ενεργοποιούνται στην πράξη, την ώρα της κρίσης».

Στη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Λαμίας μετείχαν, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκος Παπαευσταθίου, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, οι Βουλευτές, Φθιώτιδας κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Ευβοίας κ. Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη, ο Διοικητής ΔΙΚΑΦΚΑ, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Κλούβας, οι Δήμαρχοι, Δελφών Παναγιώτης Ταγκαλής, Αμφίκλειας - Ελάτειας κ. Αθανασία Στιβακτή, Καμένων Βούρλων κ. Ηλίας Κυρμανίδης και Δομοκού κ. Χαράλαμπος Λιόλιος, Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας κ. Γιάννης Σταθάς, οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Στερεάς Ελλάδος, Υποστράτηγος Χρήστος Παπαφιλίππου, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Υποστράτηγος Παναγιώτης Κυπριωτέλης, ο Διοικητής ΠΕ.ΠΥ.Δ Στερεάς Ελλάδας Αρχιπύραρχος Περικλής Κουκλουβίνης, η Προϊσταμένη Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας κ. Ζωή Φτίκα, ο Υποδικοικητής της 5ης Υ.ΠΕ. κ. Χρήστος Δημητρέλος, Διοικητές Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Συμμετείχαν, επίσης, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, του ΕΚΑΒ, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ, του ΟΣΕ, της Hellenic Train, των παραχωρησιούχων εταιρειών των αυτοκινητοδρόμων, των εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας, καθώς και άλλων κρίσιμων επιχειρησιακών και τεχνικών υπηρεσιών και φορέων.