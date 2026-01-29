Σύσκεψη κορυφής στον Λευκό Οίκο για τον Κάθετο Διάδρομο με τη συμμετοχή Εξάρχου και Παπασταύρου

Στις 24 Φεβρουαρίου, στην Ουάσιγκτον, θα γίνει μία πολύ σημαντική συνάντηση για το θέμα του Κάθετου Διαδρόμου σύμφωνα με δημοσίευμα της Hellas Journal.

Επί τάπητος θα τεθούν επίσης καίρια ζητήματα νευραλγικών υποδομών, της νέας Πλωτής Μονάδας Επαναεριοποίησης και Αποθήκευσης (FSRU), ενώ στο πλάνο μπαίνει η βελτίωση του υφιστάμενου αγωγού ίσως δε και η κατασκευή νέου.

Η απόφαση είναι να υπογραφούν όλες οι συμφωνίες όχι μόνο αυτές με την Ουκρανία και τη Ρουμανία. Οπότε μέχρι τότε η Ευρώπη πρέπει να πάρει τις αποφάσεις της. Η Ουάσιγκτον απαιτεί να σταματήσει η κωλυσιεργία. Ο στόχος είναι να κλείσει η συμφωνία διάρκειας 25 ετών τουλάχιστον.

Στις ΗΠΑ, αναμένεται σημαντική παρουσία και από την ελληνική κυβέρνηση (υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου) και τον Αλέξανδρο Εξάρχου (Aktor) για να συμμετάσχουν στις συνομιλίες.

Η συνάντηση θα γίνει στον Λευκό Οίκο, όπου θα συνέλθει και η Επιτροπή Ενεργειακής Κυριαρχίας (Energy Dominance Committee), με τη συμμετοχή του Αμερικανικού Ιδρύματος Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης (DFC). Η εκτίμηση της Hellas Journal είναι ότι θα ασκηθεί μεγάλη πίεση στις Βρυξέλλες για να επιδοτήσουν στη πραγματικότητα την διέλευση του αερίου προς τον Βορρά στα πλαίσια της συμφωνίας που έχει γίνει με την Ε.Ε. για τους δασμούς (θυμίζουμε τα 750 δισ. για το αμερικανικό LNG).

O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σε συνέδριο στην Αθήνα χαρακτήρισε τον Κάθετο Διάδρομο «ένα πολυσύνθετο, απαιτητικό εγχείρημα χωρίς ιστορικό προηγούμενο, με στρατηγική σημασία για τη σταθερότητα στην περιοχή».

Όπως ανέφερε, «δεν έχει υπάρξει κοινό προϊόν που μπαίνει στην Ελλάδα και φτάνει στην Ουκρανία», επισημαίνοντας ότι στο εγχείρημα παρεμβαίνουν πέντε ρυθμιστικές αρχές και «το προϊόν πρέπει να γίνει ελκυστικό» – που σημαίνει ότι η συνεργασία είναι απαραίτητη.