Σύσκεψη Μητσοτάκη για την ακρίβεια ενόψει Πάσχα: Τι αποφασίστηκε για τιμές, καύσιμα και ελέγχους

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκάλεσε σύσκεψη για την πορεία της αγοράς ενόψει Πάσχα, με στόχο την παρακολούθηση των τιμών και την εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, σε συνάρτηση με την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η κυβέρνηση ενημερώθηκε για την πορεία των τιμών, τους εντατικούς ελέγχους και την επίδραση των πρόσφατων πρωτοβουλιών της στην πασχαλινή αγορά, στα τρόφιμα, τα είδη πρώτης ανάγκης και τα καύσιμα.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι συσκέψεις για την πορεία της αγοράς και την αντιμετώπιση της ακρίβειας θα πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, για όσο διαρκεί η κρίση.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν: