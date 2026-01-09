Σύσκεψη στο Μαξίμου για το μεταναστευτικό - Στη Λιβύη ξανά ο Γεραπετρίτης

Βαλίτσες για τη Λιβύη φαίνεται ότι ετοιμάζει εκ νέου το επόμενο χρονικό διάστημα ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η στήλη.

Τα ανοιχτά θέματα ανάμεσα στην Αθήνα και την Ανατολική Λιβύη είναι πολλά, εκείνο όμως που φαίνεται ότι επανακάμπτει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας είναι το Μεταναστευτικό, καθώς εσχάτως έχει παρατηρηθεί αυξημένη κίνηση στο νότιο διάδρομο ( Αν. Λιβύη – Κρήτη ).

Σε σύσκεψη, που έγινε υπό τον πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου και Εξωτερικών την προηγούμενη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου τέθηκε- κατά πληροφορίες- επί τάπητος η αντίδραση της ελληνικής πλευράς, που έχει τόσο εσωτερική, όσο και εξωτερική διάσταση.

Συγκεκριμένα, από την κυβέρνηση επιταχύνουν τον προγραμματισμό τους σε ό,τι αφορά στις δύο δομές στα Χανιά και το Ρέθυμνο, ενώ την ίδια ώρα θα προσπαθήσουν να συνδράμουν τις αρχές της Βεγγάζης, ώστε να καταστούν αυτές αποτελεσματικότερες στη συγκράτηση των μεταναστευτικών ροών.