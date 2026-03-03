Σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για τη Μέση Ανατολή: «Υπάρχει επάρκεια–Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια»

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας , με φόντο την κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή και τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές.



Στο τραπέζι κάθισαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου , ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος , καθώς και εκπρόσωποι εποπτευόμενων φορέων και εταιρειών πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Τι εξετάστηκε: Τιμές, εφοδιασμός και αντοχές του συστήματος

Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρέθηκαν δύο κρίσιμα ερωτήματα:

Πόσο θωρακισμένη είναι η Ελλάδα απέναντι σε πιθανή ενεργειακή αστάθεια;

Ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις στις τιμές για νοικοκυριά και επιχειρήσεις;

Η αποτίμηση της κατάστασης εστίασε τόσο στην ασφάλεια εφοδιασμού όσο και στη διαμόρφωση των τιμών, καθώς κάθε νέα ένταση στη Μέση Ανατολή μεταφράζεται , σχεδόν αυτόματα, σε νευρικότητα στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Με απλά λόγια: όταν ανεβαίνει η γεωπολιτική θερμοκρασία, ανεβαίνουν και τα futures.

Παπασταύρου: «Υπάρχει επάρκεια – Παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο»

Μετά το πέρας της σύσκεψης, ο κ. Παπασταύρου έστειλε μήνυμα καθησυχασμού «στόχος μας ήταν η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και ο περιορισμός των επιπτώσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Επιβεβαιώσαμε ότι στη χώρα μας υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού. Η κυβέρνηση του Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί μία ισορροπημένη ενεργειακή πολιτική. Το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα ενισχύει την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα. Η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά εθνική ασφάλεια. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, σε πραγματικό χρόνο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ρυθμιστή, τους διαχειριστές και τις εταιρείες ενέργειας.»

Το ενεργειακό μείγμα ως «ασπίδα»

Το βασικό επιχείρημα της πολιτικής ηγεσίας είναι ότι η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει:

Τις εισαγωγές LNG

Τις διασυνδέσεις με γειτονικές χώρες

Τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο

Αυτό σημαίνει – τουλάχιστον σε επίπεδο σχεδιασμού – ότι δεν εξαρτάται μονοσήμαντα από μία πηγή ή έναν γεωπολιτικό άξονα.

Το κρίσιμο ερώτημα: Θα φανεί στις τσέπες;

Η αγορά, ωστόσο, έχει τη δική της λογική. Ακόμη κι αν δεν υπάρξει ζήτημα επάρκειας, οι διεθνείς τιμές ενέργειας είναι αυτές που καθορίζουν το τελικό κόστος. Το αν η τρέχουσα κρίση θα οδηγήσει σε νέα άνοδο στα καύσιμα ή στο ρεύμα θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια και την ένταση των εξελίξεων. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα. Η αγορά περιμένει. Και οι καταναλωτές, δικαιολογημένα, κρατούν μικρό καλάθι.