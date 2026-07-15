Παρέμβαση της Εισαγγελίας στον δήμο Αθηναίων για τα Πετράλωνα: «Μαζέψτε τα μπάζα της πολυκατοικίας»

Μία ακόμη σύσκεψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών πραγματοποιήθηκε με θέμα την αποκομιδή των μπάζων από την πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα προ ολίγων εβδομάδων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο δήμαρχος Αθήνας Χάρης Δούκας, όπως και ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.



Μετά τη λήξη της σύσκεψης, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Άρης Κορέας έδωσε παραγγελία στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου προκειμένου να προχωρήσει στο μάζεμα των μπάζων. Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε πως σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, δύναται να υπάρξει συνδρομή της περιφέρειας Αττικής προκειμένου να συλλεχθούν τα μπάζα.

Η διαδικασία είναι απαραίτητο να προχωρήσει άμεσα, ώστε να μπορέσει να εκκινήσει κανονικά και το έργο των πραγματογνωμόνων οι οποίοι έχουν διοριστεί από την εισαγγελική αρχή για να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.



