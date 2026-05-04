Συσσοβίτης: «Πήγα Θεσσαλονίκη και κάθισα 4 μήνες στο κρεβάτι με τον πατέρα μου... δεν τον άφησα λεπτό»

Η εκπομπή «Happy Day» φιλοξένησε τον Αλέκο Συσσοβίτη και ο ηθοποιός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στις αδιάκριτες -κατ' εκείνον- ερωτήσεις που γίνονται στα αναγνωρίσιμα πρόσωπα.

«Νομίζω κανείς άνθρωπος αν ερωτηθεί ''είσαι παντρεμένος, δεν είσαι, είσαι single, είσαι μονογαμικός, πολυγαμικός'', δεν χαίρεται να απαντήσει. Νιώθει ότι αστυνομεύεται εκείνη τη στιγμή. Γιατί να θεωρούμε ότι ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να μάθει για την προσωπική μας ιδιωτική ζωή; Τι; Προξενιά θα κάνουμε; Δηλαδή τι θα βγει; Δεν χρειάζεται να ξέρει τα πάντα για εμάς ο κόσμος» υποστήριξε ο ηθοποιός.

Μίλησε όμως και για μια δύσκολη περίοδο στη ζωή του, αλλά επικοδομητική. «Έκλεισα τις δουλειές μου, πήγα στη Θεσσαλονίκη, και κάθισα 4 μήνες στο κρεβάτι με τον πατέρα μου. Δεν τον άφησα από κοντά, ούτε λεπτό. Θεωρώ ότι είναι από τις σημαντικότερες στιγμές στη ζωή μου. Αντίστοιχα με τη μητέρα μου, που έφυγε από Αλτσχάιμερ, φροντίσαμε κι εγώ κι η αδελφή μου να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, όσο αντέχαμε και μπορούσαμε, μέχρι να βρούμε μια γυναίκα που πραγματικά έκατσε 24 ώρες δίπλα της, αλλά εμείς ήμασταν πάντα εκεί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο για μένα από αυτή την περίοδο.

Ότι κλείνεις έτσι αυτό τον κύκλο... Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτήν την περίοδο. Το λέω με συγκίνηση, είναι ό,τι σημαντικότερο έχω κάνει στη ζωή μου. Γιατί ουσιαστικά, δεν το κάνεις γι’ αυτούς, το κάνεις για σένα, ευχαριστώντας αυτούς. Η συνέχειά τους είμαστε. Δεν είμαστε τίποτα παραπάνω, είμαστε η συνέχειά τους».