Συστάσεις Φιντάν σε Ιράν για τον πύραυλο προς την Τουρκία: «Να είστε πολύ προσεκτικοί»

«Μιλήσαμε με τους φίλους μας στο Ιράν για τον πύραυλο που εκτοξεύτηκε προς την Τουρκία», είπε σε δηλώσεις του ο Χακάν Φιντάν το βράδυ του Σαββάτου 7 Μαρτίου για το πρόσφατο περιστατικό και πρόσθεσε: «Αν πρόκειται για έναν πύραυλο που έχει χάσει την πορεία του, είναι άλλο θέμα, αλλά αν αυτό συνεχιστεί, η συμβουλή μας είναι να είστε πολύ προσεκτικοί».



«Κανείς δεν πρέπει να εμπλακεί σε μία τέτοια περιπέτεια», συνέχισε ο Χακάν Φιντάν «δείχνοντας» προς το Ιράν, υποστηρίζοντας στη συνέχεια ότι «δεν είναι σωστή στρατηγική να επιτίθεται κανείς στις πολιτικές υποδομές χωρών που δεν επιτρέπουν τη χρήση του εναέριου χώρου τους από άλλες χώρες ή τη χρήση ξένων στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός τους».



«Κάτι τέτοιο θα εξυπηρετούσε, σε κάποιο βαθμό, τον ισραηλινό επεκτατισμό που εκτυλίσσεται επί του παρόντος στην περιοχή», τόνισε, καταλήγοντας, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan warns Iran directly:



"We told our Iranian friends: If this was a missile that went off course, that is another matter. But if more is to follow, our advice to you is: by all means, no one in Iran should embark on such an adventure."… pic.twitter.com/Xrc9wND0MP — Open Source Intel (@Osint613) March 7, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο ιρανικός πύραυλος που κατέρριψαν οι ΗΠΑ στόχευε τη βάση Ιντσιρλίκ, με την Άγκυρα να υποστηρίζει ότι στόχος ήταν η Κύπρος, αλλά παρέκκλινε της πορείας του.