«Συστήθηκε» στην Άρσεναλ ο Τζόλης με ασίστ στο φιλικό απέναντι στην ΜΚ Ντονς

Η Άρσεναλ υποδέχθηκε στο προπονητικό της κέντρο την ΜΚ Ντονς για το πρώτο φιλικό της σεζόν, με τον Χρήστο Τζόλη να φοράει για πρώτη φορά τα χρώματα των «κανονιέρηδων».

Ο Έλληνας εξτρέμ αγωνίστηκε 45 λεπτά και συμμετείχε σε αρκετές φάσεις των πρωταθλητών Αγγλίας. Σε μία πολύ όμορφη συνεργασία με τον Καλαφιόρι, ο πρώην παίκτης της Μπριζ δημιούργησε για τον Νέλσον και εκείνος σκόραρε, με τη πρώτη ασίστ του Τζόλη να είναι γεγονός.

Christos Tzolis played 45 minutes & provided an assist in Arsenal’s 3-0 win over MK Dons in a behind-closed-doors friendly at Sobha Realty Training Centre today. 🅰️🇬🇷



📸 Isabel Falle pic.twitter.com/m9ZAPQ3wMG — afcstuff (@afcstuff) July 25, 2026

Όσον αφορά στο πρόγραμμα της Άρσεναλ για τους φιλικούς αγώνες, αυτό έχει διαμορφωθεί ως εξής: