«Συστήθηκε» στην Άρσεναλ ο Τζόλης με ασίστ στο φιλικό απέναντι στην ΜΚ Ντονς
Πρώτο ανεπίσημο ντεμπούτο για τον Χρήστο Τζόλη με τη φανέλα της Άρσεναλ και ασίστ.
Η Άρσεναλ υποδέχθηκε στο προπονητικό της κέντρο την ΜΚ Ντονς για το πρώτο φιλικό της σεζόν, με τον Χρήστο Τζόλη να φοράει για πρώτη φορά τα χρώματα των «κανονιέρηδων».
Ο Έλληνας εξτρέμ αγωνίστηκε 45 λεπτά και συμμετείχε σε αρκετές φάσεις των πρωταθλητών Αγγλίας. Σε μία πολύ όμορφη συνεργασία με τον Καλαφιόρι, ο πρώην παίκτης της Μπριζ δημιούργησε για τον Νέλσον και εκείνος σκόραρε, με τη πρώτη ασίστ του Τζόλη να είναι γεγονός.
Όσον αφορά στο πρόγραμμα της Άρσεναλ για τους φιλικούς αγώνες, αυτό έχει διαμορφωθεί ως εξής:
- 1 Αυγούστου με την Ζιρόνα
- 5 Αυγούστου με την Μπέτις
- 9 Αυγούστου με την Ντόρτμουντ
- 12 Αυγούστου με την Κόμο