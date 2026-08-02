«Συστήθηκε» στην Μπάγερν ο Καρανδρίκας - Βασικός στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν για την Κ19

Ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας ολοκλήρωσε πριν από λίγες ημέρες τη μεταγραφή του στην Μπάγερν Μονάχου, με τον Ατρόμητο να ανακοινώνει επίσημα τη συμφωνία με τον γερμανικό σύλλογο.

Ο 17χρονος στόπερ άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στο δοκιμαστικό που πραγματοποίησε στο Μόναχο, πείθοντας τους ανθρώπους της Μπάγερν να προχωρήσουν στην απόκτησή του.

Το ξεκίνημά του στους Βαυαρούς ήταν ιδανικό, καθώς βρέθηκε στο βασικό σχήμα της ομάδας Κ19 στην πρεμιέρα της αγωνιστικής περιόδου 2026/27 απέναντι στην Άιντραχτ 1949.

Παρότι δεν έχει συμπληρώσει ούτε μία εβδομάδα από την άφιξή του στη Γερμανία, κατάφερε ήδη να κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του, παίρνοντας φανέλα βασικού από το πρώτο κιόλας επίσημο παιχνίδι.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής δείχνει αποφασισμένος να αξιοποιήσει στο έπακρο τη μεγάλη ευκαιρία που του παρουσιάστηκε, φιλοδοξώντας να καθιερωθεί και να αφήσει το στίγμα του από τα πρώτα του βήματα στην επαγγελματική του πορεία.