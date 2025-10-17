Συζητήσεις για τεχνολογία και ενέργεια από Πιερρακάκη - Μπέσεντ, «αξιόπιστη η Ελλάδα για επενδύσεις»

Τη «σημαντική πρόοδο» της ελληνικής οικονομίας παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στον Αμερικανό ομόλογό του Σκοτ Μπέσεντ, με τον οποίο συναντήθηκε την Παρασκευή (17/10) στην Ουάσιγκτον.

Ο υπουργός Οικονομικών επισήμανε στον Σκοτ Μπέσεντ ότι οι μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική σταθερότητα και η ψηφιακή μετάβαση αποτελούν τους κύριους πυλώνες που καθιστούν την Ελλάδα «αξιόπιστο και ελκυστικό προορισμό» για επενδύσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας- ΗΠΑ, με τη χώρα μας να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως περιφερειακός κόμβος μεταφοράς, αποθήκευσης και διασύνδεσης ενεργειακών διαδρόμων.

Μετά τη συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση στο facebook:

«Συναντήθηκα στην Ουάσιγκτον με τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Scott Bessent. Έξι μήνες μετά την πρώτη μας συνάντηση, είχαμε την ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε τη σχέση εμπιστοσύνης και στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

»Παρουσίασα στον ομόλογό μου την πρόοδο της χώρας στο πεδίο της δημοσιονομικής σταθερότητας και της προσέλκυσης επενδύσεων και συζητήσαμε για την περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας–ΗΠΑ, με έμφαση στην τεχνολογική καινοτομία και τις ενεργειακές υποδομές.



»Την τελευταία εξαετία, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε πυλώνα σταθερότητας και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αποτελώντας ελκυστικό και αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό».