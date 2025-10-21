Συζήτηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Οι κόντρες, η ασίστ της Ζωής και η απουσία Δένδια

Σε υψηλούς τόνους και ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα διεξήχθη η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την ρύθμιση που μεταφέρει την αρμοδιότητα για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην «δικαιοδοσία» του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ο Άγνωστος Στρατιώτης είναι ένας χώρος συνύπαρξης, δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση και σε κανένα κόμμα, είπε ο πρωθυπουργός ανεβαίνοντας στο βήμα της Βουλής. Ο πρωθυπουργός είπε ότι τα μέτρα για την ανάδειξη και προστασία του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη δεν ήταν εύκολη απόφαση. «Αφορούν έναν χώρο που τον θεωρούμε ιερό, που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση, σε κανένα κόμμα, σε καμία οργάνωση, σε κανένα πρόσωπο. Αποτελεί τόπο μνήμης εκείνων που έπεσαν για την πατρίδα», συνέχισε.

Για το ΠΑΣΟΚ ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η στάση του είναι ακατανόητη για θεσμικό κόμμα που έχει ταυτίσει την ιστορία του με τη σύγχρονη ιστορία της μεταπολίτευσης. «Δεν περίμενα από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να γίνει παρακολούθημα των πιο ακραίων φωνών στο κοινοβούλιο. Θα ήθελα να ακούσω προτάσεις. Σας καλώ να αναθεωρήσετε τη θέση σας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Μιχάλης Καραγιάννης/Eurokinissi

Η ασίστ της Ζωής στον Μητσοτάκη

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ακολούθησε την πάγια τακτική της στις συνεδριάσεις της Βουλής. Αντιδρούσε διαρκώς και φώναζε εκτός μικροφώνου, όταν τοποθετούνταν ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αλλά και ο πρωθυπουργός.

Μιχάλης Καραγιάννης/Eurokinissi

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε αρκετές φορές τα λεγόμενα του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της Βουλής να μπαίνει και αυτός στην συζήτηση με μπασκετικούς όρους. «Ηρεμίστε δίνετε ασίστ και ο πρωθυπουργός βάζει τρίποντα» είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης απευθυνόμενος στην Ζωή Κωσταντοπούλου, προκαλώντας γέλια στην πτέρυγα της συμπολίτευσης.

Η απουσία Δένδια και η παρουσία του λίγα μέτρα από τον Άγνωστο Στρατιώτη

Αίσθηση προκάλεσε σε όλες τις κοινοβουλευτικές πτέρυγες η απουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από τα έδρανα της κυβέρνησης κατά τη συζήτηση της ρύθμισης για την μεταφορά της ευθύνης του Τάφου του Άγνωστου στρατιώτη στην αρμοδιότητα του Πενταγώνου.

Ωστόσο, μια ανακοίνωση από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ξεκαθάρισε τα πράγματα. «Ο ΥΕΘΑ Ν. Δένδιας θα εκπροσωπήσει τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης σήμερα, Τρίτη 21/10/25 (7.00 μ.μ.) στην εκδήλωση παρουσίασης της επετειακής έκδοσης του ΓΕΣ με τίτλο «Ημερολόγιο Επιχειρήσεων Γενικού Στρατηγείου 1940-1941» (Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία)» ανέφερε. Μάλιστα, κατά σύμπτωση, ο Νίκος Δένδιας βρέθηκε μερικές δεκάδες μέτρα μακριά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας στη γωνία της πλατείας Συντάγματος.

Πάντως, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τοποθετήθηκε με επίσημη δήλωση για την τροπολογία σχετικά με τον Άγνωστο Στρατιώτη.

Οι «Φαρισαίοι» του Νίκου Ανδρουλάκη

Κόντρα μεταξύ του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ξέσπασε μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην Ντόρα Μπακογιάννη αλλά και στον πρωθυπουργό κατηγορώντας τους για αντικρουόμενες απόψεις για τον χαρακτήρα του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ως «Φαρισαίους υποκριτές».

Φωτό: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ/EUROKINISSI

«Ο δραπέτης Τσίπρας»

Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να έχει παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα και να απουσιάζει φυσικά από την αίθουσα της ολομέλειας, ωστόσο συνεχίζει να αποτελεί κεντρικό σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ανεβαίνοντας στο βήμα της Βουλής ο Σωκράτης Φάμελλος επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη σχολιάζοντας την δήλωση του Νίκου Δένδια αλλά και την απουσία του πρωθυπουργού από την ολομέλεια κάνοντας λόγο για «λαγό-πρωθυπουργό».

Η φράση αυτή έφερε την αντίδραση του πρωθυπουργού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χαρακτηρίζει ως «δραπέτη της βουλής» τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ επιτέθηκε στον Σωκράτη Φάμελλο προειδοποιώντας τον να «μην ξύνεται στην γλίτσα του τσοπάνη» ενώ επιτέθηκε και στον Νίκο Ανδρουλάκη.