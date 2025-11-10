Σύζυγος λιμενικού στο Βόλο: «Το μόνο που με νοιάζει είναι να προστατεύσω τα παιδιά μου»

Η σύζυγος του συλληφθέντος λιμενικού περιγράφει με σοκ την εμπειρία της, τονίζοντας ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις πράξεις του και ότι ξαφνιάστηκε από την αποκάλυψη. «Το μόνο που με νοιάζει είναι προστατέψω τα παιδιά μου», δήλωσε, αναφερόμενη στα δύο ανήλικα παιδιά της, 12 και 11 ετών.

Η 12χρονη κόρη γνωρίζει μόνο ότι ο πατέρας της κρατείται ενώ ο μικρός δεν έχει καμία γνώση της υπόθεσης. Η μητέρα τονίζει ότι η ψυχολογική κατάσταση των παιδιών είναι η προτεραιότητά της, ενώ περιέγραψε την αγωνία και το σοκ που βιώνουν. «Έχουν πάθει ψυχολογικό, ειδικά η μικρή γιατί της λείπει πολύ ο πατέρας της και του έχει αδυναμία», είπε.

Σχετικά με τον γάμο τους, υπογραμμίζει ότι υπήρχαν τα συνηθισμένα προβλήματα, αλλά δεν είχαν -χωρίσει και ζούσαν μαζί. Δεν είχε ποτέ υπόνοια ότι ο σύζυγός της εμπλεκόταν με ανήλικα παιδιά, ενώ αναφέρει ότι είχε παρατηρήσει συμπεριφορές του με άλλους ενήλικες άντρες. «Δεν έδωσα σημασία γιατί θεώρησα ότι θα ήταν κάτι παροδικό». Μάλιστα ανέφερε ότι του είχε κάνει συζήτηση για τις υπόνοιές της και χαρακτηριστικά της απάντησε ότι είναι τρελή και δεν ξέρει τι λέει.

Η σύζυγος εξηγεί ότι οι συγγενείς του συζύγου της δεν γνωρίζουν την υπόθεση, και φοβάται τις επιπτώσεις για την ηλικιωμένη μητέρα του. Παράλληλα, τοποθετήθηκε σχετικά με το μέλλον του γάμου της, δηλώνοντας ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει και αν θα πάρει διαζύγιο μετά από 11 χρόνια γάμου, καθώς προτεραιότητά της είναι η προστασία των παιδιών της.