Τα 2+1 κρίσιμα δεδομένα για το πλωτό drone που εντοπίστηκε στην Λευκάδα - Προβληματισμός στην Αθήνα

Καταιγιστικές εξελίξεις έχει προκαλέσει ο εντοπισμός του πλωτού drone στη Λευκάδα, το οποίο φορτώθηκε προς μεταφορά στην Αττική το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου. Προς το παρόν, τα δεδομένα που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές είναι δύο τα οποία μάλιστα είναι και πολύ συγκεκριμένα: Πρώτον ότι πρόκειται για ουκρανικής κατασκευής drone και δεύτερον ότι το Κίεβο επιχειρεί στρατηγικά να μεταφέρει τον πόλεμο από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο.



Επιπλέον κρίσιμο στοιχείο στην υπόθεση δεν είναι μόνο η τεχνολογική του ταυτότητα ή η προέλευσή του, αλλά οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε μέσα σε σπηλιά.



Μάλιστα, αν επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για επιχειρησιακά ενεργό σύστημα, τότε δεν μιλάμε για ένα USV που απλώς παρασύρθηκε ή χάθηκε, αλλά για ένα μέσο που ενδέχεται να οδηγήθηκε σκόπιμα σε προστατευμένο χώρο είτε πριν είτε μετά την αποστολή.



Η παράμετρος αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν συνδυαστεί με τις πληροφορίες που αναφέρουν ότι το θαλάσσιο drone βρέθηκε φορτωμένο με εκρηκτικά.



Αυτά τα δεδομένα, φαίνεται ότι προκαλούν και τον μεγαλύτερο προβληματισμό στην Αθήνα, γύρω από την θαλάσσια ασφάλεια της χώρας, καθώς το drone έφτασε στις ακτές ενός ελληνικού νησιού, δημιουργώντας θέμα για την ασφάλεια των πολιτών και την ασφάλεια των υποδομών.



Μάλιστα, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, από τέτοιου είδους ενέργειες, καθώς είχε προηγηθεί το χτύπημα που έγινε το 2025 μεταξύ Λιβύης και Κρήτης, ενώ μία αντίστοιχη επιτυχημένη επιχείρηση καταγράφηκε και φέτος στα ανοιχτά της Μάλτας.



Πλέον στην Αθήνα έχει κορυφωθεί ο προβληματισμός για το συμβάν σε ελληνικά χωρικά ύδατα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι και παλαιότερα ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε θέσει θέμα σε συμβούλιο εξωτερικών υποθέσεων. Τότε είχε μεταφερθεί η ενόχληση προς το Κίεβο με αφορμή ένα χτύπημα από ουκρανικό drone σε ελληνόκτητο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα στα ανοιχτά του Νοβοροσίσκ.

Δένδιας: «Ξέρουμε τι είναι και περίπου τι περιέχει»

«Ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει», είπε για το dorne που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Ο υπουργός τόνισε ότι «δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε, δημιουργούμε τις δυνατότητες, ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το Πολεμικό Ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones και anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή».

«Ξέφραγο αμπέλι η χώρα»

Έντονη κριτική ασκεί η αντιπολίτευση γύρω από το θέμα με το θαλάσσιο drone που έφτασε ανενόχλητο μέχρι τις ακτές ενός από τα πιο δημοφιλή ελληνικά νησιά και μάλιστα στο άνοιγμα της καλοκαιρινής τουριστικής σεζόν, με το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του να κάνει λόγο για «ξέφραγο αμπέλι»:

«Εδώ και 24 ώρες ένα θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε να κόβει βόλτες στη Λευκάδα, ανακαλύφθηκε από ψαράδες που το μετέφεραν στο λιμάνι της Βασιλικής, χωρίς να γνωρίζουν αν μεταφέρει επικίνδυνα υλικά.

Στην υπόθεση αυτή λάμπουν δια τους απουσίας τους η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες πρέπει να απαντήσουν:

Για την προέλευση του drone

Για το πως βρέθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα (προφανώς, μεταφέρθηκε από άλλο, μεγαλύτερο πλοίο στην περιοχή)

Για το αν περιέχει επικίνδυνες – για την ασφάλεια των πολιτών – ύλες (πληροφορίες μιλούν για εκρηκτικά)

Για το αν διαθέτει συστήματα καταγραφής και εντοπισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εθνική ασφάλεια

Ελπίζουμε η κυβέρνηση να μην ακολουθήσει την ίδια πρακτική αντιμετώπισης με αυτή στο σκάνδαλο των υποκλοπών και να χαρακτηρίσει την κυκλοφορία ενός θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας (USV) στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ως μια «υπόθεση ιδιωτών».

Γιατί την ευθύνη ελέγχου των συνόρων, του εναερίου χώρου και των χωρικών μας υδάτων, την έχει κυβέρνηση.

Δυστυχώς, όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες διαπιστώνουν ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι».

Ερώτηση στη Βουλή ετοιμάζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ερώτηση στη Βουλή καταθέτουν βουλευτές σημειώνοντας ότι προσλαμβάνει διαστάσεις ζητήματος εθνικής ασφάλειας και ως εκ τούτου απαιτεί εκτεταμένη έρευνα και θεσμική ενημέρωση.

Την ερώτηση θα καταθέσουν συγκεκριμένα, ο Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Συμεών Κεδίκογλου, μαζί με άλλους βουλευτές του κόμματος οι οποίοι καλούν τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια να δώσει απαντήσεις.

Στην ερώτησή του, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει η ελληνική επικράτεια δεν μπορεί να μετατρέπεται, με κυβερνητική σιωπή ή ανοχή, σε πεδίο διέλευσης, στάθμευσης, απόκρυψης «USV» και καλεί τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει:

Πότε ενημερώθηκαν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ΓΕΕΘΑ για τον εντοπισμό του drone: Ποια ακριβώς υπηρεσία έχει την επιχειρησιακή ευθύνη της έρευνας;

Ποια είναι η επίσημη ταυτοποίηση του σκάφους ως προς τον τύπο, τη χώρα κατασκευής, τα συστήματα επικοινωνίας και τηλεχειρισμού και τον εξοπλισμό του;

Έφερε ή όχι εκρηκτική ύλη;

Πώς εισήλθε ή μεταφέρθηκε στην ελληνική επικράτεια; Εξετάζεται διαδρομή μέσω Λιβύης, εμπορικού πλοίου ή χερσαίας μεταφοράς; Υπήρξε κενό στην επιτήρηση θαλάσσιων συνόρων, λιμένων ή κρίσιμων παράκτιων περιοχών;

Έχει ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση εξηγήσεις από ξένη χώρα ή από άλλους διεθνείς συμμαχικούς φορείς;

ΚΚΕ: «Η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις

Παράλληλα, με αφορμή τον εντοπισμό του drone, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, σημειώνει πως: «Η κυβέρνηση οφείλει εδώ και τώρα να δώσει απαντήσεις για τον εντοπισμό ουκρανικού ναυτικού drone γεμάτου εκρηκτικά στη Λευκάδα. Τι δουλειά είχε σε ελληνικά χωρικά ύδατα το ουκρανικό ναυτικό drone; Ποιος ήταν ο στόχος του; Γνώριζε η ελληνική κυβέρνηση αν και σε ποιον επιχειρησιακό σχεδιασμό ήταν ενταγμένο; Εχει συμφωνήσει πίσω από κλειστές πόρτες να παραχωρεί στην ευρωατλαντική "σύμμαχο" Ουκρανία την ελληνική επικράτεια για τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων; Επιχειρούν κι άλλα αντίστοιχα drones άλλων "συμμάχων" στα ελληνικά χωρικά ύδατα; Η κυβέρνηση έχει πολύ σοβαρές ευθύνες, γιατί όπως αποδεικνύεται, το "μπάτε σκύλοι αλέστε" της πολεμικής εμπλοκής στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς εκθέτει τη χώρα μας και τον λαό μας σε απρόβλεπτους και μεγάλους κινδύνους!».