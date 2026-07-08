Τα 3 απόλυτα τυχερά ζώδια για σήμερα 8/7: Ημερήσιες προβλέψεις

Η Τετάρτη ξεκινά με νευρικότητα, ένταση αλλά και παρεξηγήσεις, η πορεία της όμως επιφυλάσσει και ευκαιρίες … Η Σελήνη κινείται στον μπροστάρη του ζωδιακού τον Κριό, επομένως έχουμε την διάθεση να «τρέξουμε» πράγματα, να πάρουμε πρωτοβουλίες, να επιβληθούμε των καταστάσεων και να προτρέξουμε να βάλουμε μπροστά όλα όσα έχουμε στο μυαλό μας… Το πρωινό ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης, με τον Ανάδρομο Ερμή στον Καρκίνο φέρνει τους μπελάδες του, ιδιαίτερα για Κριούς, Καρκίνους , Ζυγούς και Αιγόκερους που αισθάνονται ότι κάποια πράγματα τους πάνε ανάποδα.

Καθώς η μέρα προχωρά, οι διαθέσεις αλλάζουν, ενώ το βραδάκι το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη δημιουργεί ένα κλίμα πιο ανάλαφρο, καλοκαιρινό και ευχάριστο. Αρκετά πιο τυχερά θα σταθούν τα ζώδια της Φωτιάς: Κριοί, Λέοντες και Τοξότες, αλλά και όσοι έχουν σημαντικούς πλανήτες σε αυτά τα ζώδια. Στη συνέχεια η Σελήνη αργά το βράδυ περνά στον Ταύρο και η ανάγκη για χαλάρωση και απόλαυση είναι τονισμένη!

Κριός – Ξεκινάς με γκάζι, αλλά χρειάζεται... χειρόφρενο

Αγαπητέ μου Κριέ, η Σελήνη κινείται στο ζώδιό σου και από το πρωί σου δίνει ενέργεια, αποφασιστικότητα και διάθεση να βάλεις μπροστά ό,τι έχει μείνει πίσω. Το πρόβλημα είναι ότι το τετράγωνό της με τον ανάδρομο Ερμή μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις με πρόσωπα της οικογένειας ή να φέρει αλλαγές στα σχέδιά σου εξαιτίας ενός οικογενειακού ή προσωπικού ζητήματος. Ευτυχώς, όσο περνούν οι ώρες, το κλίμα βελτιώνεται αισθητά. Το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη ανεβάζει τη διάθεσή σου, ευνοεί τις εξόδους, το φλερτ, τις συναντήσεις και μία όμορφη καλοκαιρινή βραδιά, ιδιαίτερα αν είσαι γεννημένος τον Απρίλιο!

AstroTip: Αν κάτι στραβώσει το πρωί, μην βιαστείς να το θεωρήσεις αποτυχία. Το βράδυ θα σου χαμογελάσει η τύχη.

Ταύρος – Άκουσε περισσότερο το ένστικτό σου

Φίλε μου Ταύρε, η ημέρα ξεκινά σε πιο ήπιους ρυθμούς για εσένα, όμως θα νιώσεις έντονα την ανάγκη να απομακρυνθείς για λίγο από τη φασαρία και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Η Σελήνη στον Κριό σε κάνει πιο εσωστρεφή, ενώ το τετράγωνό της με τον ανάδρομο Ερμή μπορεί να προκαλέσει μικρές καθυστερήσεις σε μετακινήσεις, μηνύματα ή συνεννοήσεις. Πρόσεξε επίσης να μην παρερμηνεύσεις τα λόγια κάποιου ανθρώπου. Από το απόγευμα και μετά η διάθεσή σου αλλάζει. Το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη ευνοεί το σπίτι, την οικογένεια και στιγμές χαλάρωσης με αγαπημένα πρόσωπα. Αργά το βράδυ, με τη Σελήνη να περνά στο ζώδιό σου, θα νιώσεις ότι ξαναβρίσκεις τις ισορροπίες σου.

AstroTip: Σήμερα δεν χρειάζεται να πιέσεις τις εξελίξεις. Άφησέ τες να έρθουν προς το μέρος σου.

Δίδυμοι – Μία συνάντηση αλλάζει τη διάθεσή σου

Αγαπητέ μου Δίδυμε, η Τετάρτη ξεκινά με αρκετή κινητικότητα, επαφές και συζητήσεις. Η Σελήνη στον Κριό ενεργοποιεί τον κοινωνικό σου κύκλο και δεν αποκλείεται να λάβεις μία πρόσκληση, μία πρόταση ή μία είδηση που θα αλλάξει το πρόγραμμά σου. Ωστόσο, το πρωινό τετράγωνο με τον ανάδρομο Ερμή απαιτεί προσοχή σε οικονομικές συμφωνίες, πληρωμές ή αγορές. Καλό είναι να ελέγξεις δύο φορές λεπτομέρειες και στοιχεία πριν πάρεις αποφάσεις.Το βράδυ η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ευχάριστη. Η Αφροδίτη ευνοεί τις γνωριμίες, τις εξόδους και τις κουβέντες που σου φτιάχνουν τη διάθεση.

AstroTip: Ένα μήνυμα που θα λάβεις σήμερα μπορεί να αποδειχθεί πιο σημαντικό από όσο φαίνεται αρχικά.

Καρκίνος – Η μέρα θέλει ψυχραιμία, όχι βιασύνη

Για σένα Καρκίνε μου, η Τετάρτη σε φέρνει στο επίκεντρο επαγγελματικών και προσωπικών υποχρεώσεων. Η Σελήνη στον Κριό σε ωθεί να πάρεις πρωτοβουλίες, όμως το τετράγωνό της με τον ανάδρομο Ερμή που βρίσκεται στο ζώδιό σου δείχνει ότι δεν είναι όλα στο χέρι σου. Πολύ πιθανές είναι λοιπόν οι παρεξηγήσεις, αλλαγές προγράμματος ή καθυστερήσεις που θα δοκιμάσουν την υπομονή σου.Μην επιμείνεις να λυθούν όλα εδώ και τώρα. Από το απόγευμα και μετά το κλίμα γίνεται πιο ήρεμο και το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη ευνοεί οικονομικά θέματα, αλλά και μία όμορφη συνάντηση με φίλους ή ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις ασφαλής.

AstroTip: Η σημερινή επιτυχία δεν θα έρθει μέσα από την πίεση αλλά μέσα από τη σωστή διαχείριση των καταστάσεων.

Λέων – Το βράδυ είναι όλο δικό σου

Λιοντάρι μου, η σημερινή Τετάρτη ξεκινά με αρκετές υποχρεώσεις ή μικρές καθυστερήσεις που ίσως σε αποσυντονίσουν, ιδιαίτερα αν έχεις κανονίσει κάποιο ταξίδι, μία συνάντηση ή μία σημαντική επικοινωνία. Η Σελήνη στον Κριό σου χαρίζει αισιοδοξία και διάθεση να ανοίξεις νέους ορίζοντες, όμως το πρωινό τετράγωνο με τον ανάδρομο Ερμή δείχνει πως κάποια σχέδια χρειάζονται αναπροσαρμογή ή καλύτερη οργάνωση. Μην απογοητευτείς αν κάτι μετατεθεί χρονικά. Όσο πλησιάζει το βράδυ, η εικόνα αλλάζει εντελώς. Το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου σε κάνει πρωταγωνιστή της ημέρας. Μία έξοδος, μία γνωριμία, ένα φλερτ ή μία ευχάριστη πρόσκληση μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση και να σου θυμίσει ότι το καλοκαίρι μόλις ξεκινά.

AstroTip: Κράτησε χαμηλούς τόνους το πρωί και άφησε το βράδυ να σε αποζημιώσει.

Παρθένος – Μην πιέζεις καταστάσεις να ξεκαθαρίσουν σήμερα

Παρθένε μου, η ημέρα ξεκινά με αρκετές σκέψεις γύρω από οικονομικές ή συναισθηματικές εκκρεμότητες. Η Σελήνη στον Κριό φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν κοινά οικονομικά, μία οφειλή ή μία συζήτηση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Το τετράγωνό της με τον ανάδρομο Ερμή μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις με φίλους ή να σε απογοητεύσει μία πληροφορία που τελικά αποδεικνύεται ελλιπής. Από το απόγευμα όμως και μετά νιώθεις ότι η ένταση υποχωρεί. Το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη λειτουργεί θεραπευτικά για την ψυχολογία σου και σε βοηθά να αφήσεις πίσω ό,τι σε φόρτισε μέσα στην ημέρα.

AstroTip: Μην επιδιώξεις σήμερα να λύσεις όλα τα μυστήρια. Κάποια θα ξεκαθαρίσουν μόνα τους.

Ζυγός – Πρόσεξε τις παρεξηγήσεις στις σχέσεις

Φίλε μου Ζυγέ, η Σελήνη απέναντί σου από τον Κριό στρέφει το ενδιαφέρον σου στις σχέσεις και στις συνεργασίες. Το πρωινό τετράγωνο με τον ανάδρομο Ερμή μπορεί να δημιουργήσει μία παρεξήγηση με σύντροφο, συνεργάτη ή με κάποιο πρόσωπο της οικογένειας, ιδιαίτερα αν προσπαθήσεις να επιβάλεις τη δική σου άποψη. Διατήρησε αποστάσεις ασφαλείας από βιαστικές αποφάσεις. Η συνέχεια της ημέρας είναι σαφώς καλύτερη. Το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη ευνοεί τις κοινωνικές επαφές, μία πρόσκληση της τελευταίας στιγμής ή μία συνάντηση που μπορεί να σε γεμίσει αισιοδοξία.

AstroTip: Σήμερα άκουσε περισσότερο και απάντησε λίγο αργότερα.

Σκορπιός – Η καθημερινότητα σε δοκιμάζει, αλλά δεν σε νικά

Η Τετάρτη ξεκινά με αρκετό τρέξιμο και υποχρεώσεις που δύσκολα μπορούν να περιμένουν Σκορπιέ μου. Η Σελήνη στον Κριό αυξάνει τους ρυθμούς της καθημερινότητας και το πρωινό τετράγωνο με τον ανάδρομο Ερμή μπορεί να φέρει αλλαγές σε προγραμματισμένες συναντήσεις, μετακινήσεις ή επαγγελματικές υποθέσεις. Μην εκνευριστείς αν χρειαστεί να αλλάξεις πρόγραμμα τελευταία στιγμή. Καθώς περνούν οι ώρες, η πίεση υποχωρεί. Το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη ευνοεί επαγγελματικές επαφές, μία θετική συζήτηση ή ακόμη και μία μικρή επιβράβευση για την προσπάθειά σου. Το βράδυ είναι ιδανικό για να αφήσεις τη δουλειά στην άκρη και να αφιερώσεις χρόνο στον άνθρωπό σου.

AstroTip: Όσο πιο ευέλικτος είσαι σήμερα, τόσο πιο εύκολα θα ξεπεράσεις τα απρόοπτα.

Τοξότης – Το χαμόγελο επιστρέφει πριν τελειώσει η μέρα

Τοξότη μου, η Σελήνη στον φιλικό για εσένα Κριό σου χαρίζει από το πρωί διάθεση για δράση, φλερτ, δημιουργία και όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Ωστόσο, το τετράγωνό της με τον ανάδρομο Ερμή μπορεί να προκαλέσει μία μικρή απογοήτευση σε οικονομικό επίπεδο ή μία παρεξήγηση γύρω από ένα κοινό οικονομικό θέμα, μία συμφωνία ή μία αισθηματική υπόθεση. Μην αφήσεις μία πρωινή αναποδιά να σου χαλάσει ολόκληρη τη διάθεση. Από το απόγευμα και μετά το αστρολογικό σκηνικό αλλάζει αισθητά. Το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη σε ευνοεί ιδιαίτερα, φέρνοντας ευχάριστες ειδήσεις, μία γνωριμία, μία πρόταση για έξοδο ή ακόμη και μία μικρή καλοκαιρινή απόδραση.

AstroTip: Μην μείνεις στο πρωινό μπέρδεμα. Τα καλύτερα σε περιμένουν μετά τη δύση του ήλιου.

Αιγόκερως – Η ψυχραιμία θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο

Αγαπητέ μου Αιγόκερε, η σημερινή Τετάρτη ξεκινά με αρκετές απαιτήσεις στο σπίτι ή στην οικογένεια. Η Σελήνη στον Κριό ενεργοποιεί ζητήματα της προσωπικής σου ζωής και το πρωινό τετράγωνο με τον ανάδρομο Ερμή μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις με τον σύντροφο, ένα μέλος της οικογένειας ή έναν συνεργάτη. Αν ανήκεις στο πρώτο δεκαήμερο, προσπάθησε να μην απαντήσεις εν θερμώ σε λόγια που σε ενοχλούν.

Η εικόνα αλλάζει αισθητά όσο περνά η ημέρα. Το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη λειτουργεί υποστηρικτικά για τα οικονομικά, τον έρωτα αλλά και για μία προσωπική επιθυμία που αρχίζει να παίρνει πιο αισιόδοξη τροπή.

AstroTip: Σήμερα μην απαντήσεις πάνω στον θυμό. Δώσε λίγο χρόνο στα γεγονότα να δείξουν τις πραγματικές τους διαστάσεις.

Υδροχόος – Πρόσεξε τα λόγια της στιγμής

Φίλε μου Υδροχόε, η μέρα ξεκινά με αρκετή κινητικότητα, τηλέφωνα, μηνύματα και προτάσεις ή και μετακινήσεις. Η Σελήνη στον Κριό σε κάνει ιδιαίτερα άμεσο στις αντιδράσεις σου, όμως το τετράγωνό της με τον ανάδρομο Ερμή δείχνει ότι μία βιαστική κουβέντα μπορεί εύκολα να δημιουργήσει παρεξηγήσεις. Έλεγξε καλύτερα πληροφορίες, ραντεβού και λεπτομέρειες πριν καταλήξεις σε συμπεράσματα, ειδικά τις πρωινές ώρες θα κυριαρχεί η αναβλητικότητα και η καθυστέρηση! Το απόγευμα και κυρίως το βράδυ η διάθεση γίνεται πολύ πιο ευχάριστη. Το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη ευνοεί τις προσωπικές σχέσεις, μία όμορφη έξοδο, μία γνωριμία ή μία συζήτηση που αποκαθιστά την επικοινωνία με ένα σημαντικό πρόσωπο.

AstroTip: Μία δεύτερη ανάγνωση σε ένα μήνυμα μπορεί να σε γλιτώσει από μία άσκοπη παρεξήγηση.

Ιχθύες – Βάζεις σε τάξη σκέψεις και... πορτοφόλι

Αγαπητέ μου Ιχθύ, η Σελήνη εγκαταλείπει το ζώδιό σου και περνά στον Κριό, στρέφοντας το ενδιαφέρον σου σε οικονομικά ζητήματα, αγορές και πρακτικές υποχρεώσεις. Το πρωινό τετράγωνο με τον ανάδρομο Ερμή μπορεί να δημιουργήσει ένα μικρό μπέρδεμα γύρω από χρήματα, μία πληρωμή, μία αγορά ή ακόμη και μία αισθηματική συζήτηση που δεν εξελίσσεται όπως περίμενες. Μην πάρεις αποφάσεις με βάση τον στιγμιαίο εκνευρισμό. Το βράδυ όμως η ατμόσφαιρα γίνεται σαφώς πιο ανάλαφρη. Το τρίγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη ευνοεί τις συναντήσεις, τις ευχάριστες μετακινήσεις και μία κουβέντα που μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση ή να σου δώσει μία λύση που δεν είχες σκεφτεί.

AstroTip: Σήμερα κράτησε μικρό καλάθι το πρωί και μεγάλη αισιοδοξία για το βράδυ.