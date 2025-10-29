Τα 4 απόλυτα τυχερά ζώδια στον έρωτα για το Νοέμβριο 2025

Θα είναι ένας ερωτικός μήνας ο Νοέμβριος; Τι προβλέπουν τα άστρα … Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι ξεκάθαρα ότι αυτό το μήνα οι εξελίξεις προβλέπονται θυελλώδεις στα αισθηματικά, με δυνατά πάθη, ζήλειες, ίντριγκες, ευκαιρίες νέων σημαντικών γνωριμιών που θα ξεκινήσουν φλογερά, επεισοδιακά αλλά θα μπορούν να έχουν και μία σταθερή προοπτική (σε βάθος χρόνου), ενώ δεν θα λείψουν και οι επανασυνδέσεις! Η Αφροδίτη θα κινείται στο μεγαλύτερο μέρος του μήνα στο ζώδιο του πάθους, της έντασης, της μεταμόρφωσης το Σκορπιό. Η Αφροδίτη είναι ο πλανήτης που συνδέεται άμεσα με τον έρωτα, τις επιθυμίες και τον τρόπο που απολαμβάνουμε την ζωή, από αυτή την θέση όμως διεγείρει τα ερωτικά ένστικτα με πάθος, εντείνοντας την επιθυμία για έλεγχο, χειρισμό, από φόβο μην χάσουμε αυτό που ποθούμε. Οι θετικές όψεις της Αφροδίτης ωστόσο, με τον Δία και τον Κρόνο επιφυλάσσουν ευκαιρίες για ουσιαστική ένωση και σταθεροποίηση! Σε αυτό το άρθρο θα δούμε λοιπόν, ποια είναι τα επικρατέστερα ζώδια που το Νοέμβριο θα έχουν σπουδαίες και όμορφες εξελίξεις στην αισθηματική τους ζωή!

Ταύρος

Ο Νοέμβριος ξυπνά και πάλι το ερωτικό πάθος στη ζωή σου και αυτή η τάση θα αρχίσει να διαφαίνεται ήδη από την Πανσέληνο που σχηματίζεται στο ζώδιο σου στις 5/11 που ολοκληρώνει την επιθυμία σου για ένωση και συντροφικότητα! Από τις 7/11 η είσοδος της Αφροδίτης στο ζώδιο του Σκορπιού αναμένεται να μεταμορφώσει την αισθηματική σου ζωή. Αν είσαι σε σχέση, ξυπνά και πάλι το πάθος και μπορείς από κοινού με το σύντροφό σου να δημιουργήσεις ένα πιο όμορφο και σταθερό πλαίσιο στην σχέση σας, είτε βελτιώνοντας την επικοινωνία σας, είτε προγραμματίζοντας ένα ταξιδάκι, είτε πραγματοποιώντας ένα σχέδια που το λέγατε εδώ και καιρό! Αν είσαι σε περίοδο ελευθερίας, πολλά φαίνεται ότι αλλάζουν και ανατρέπονται στην αισθηματική σου ζωή αυτό το μήνα … οι όψεις της Αφροδίτης, με τον Δία και τον Κρόνο μπορούν να φέρουν μία νέα γνωριμία μέσα από δίκτυα, επαφές, φιλίες, αυτή η γνωριμία μπορεί να έχει μία γρήγορη και σταθερή πλοκή! Δεδομένου ότι από τις 20 έως τις 29 του μήνα ο Ερμής θα κινείται και αυτός ανάδρομος στο Σκορπιό δεν αποκλείεται το άτομο ήδη να το γνωρίζεις, είτε και να δοθεί η ευκαιρία μίας επανασύνδεσης που θεωρούσες ανέφικτη!

Σκορπιός

Διανύεις τον μήνα των γενεθλίων σου, ο οποίος στην πορεία του σε παρακινεί ακόμα πιο έντονα αυτή την φορά, να αλλάξεις οτιδήποτε δεν λειτούργησε σε παρελθόντα χρόνο! Στα αισθηματικά σου έχεις την ανάγκη να ερωτευτείς, να αφεθείς, να ζήσεις το πάθος, να επιβεβαιωθείς, να κεντρίσεις όλα τα βλέμματα πάνω σου και να τονώσεις την αυτοπεποίθησή σου …. αυτό ακριβώς συμβαίνει, ήδη από το ξεκίνημα του μήνα όπου η Αφροδίτη(ο πλανήτης του έρωτα) θα εισέλθει στο δικό σου ζώδιο! Ο Νοέμβριος είναι μήνας που διεκδικείς αυτό που αξίζεις, ανανεώνεσαι εμφανισιακά, παρατηρείς την αισθηματική σου ζωή να έχει έντονη πλοκή, ενώ δεν θα λείψουν οι αναθεωρήσεις και οι δεύτερες σκέψεις για το παρελθόν, γεγονός που θα σε βοηθήσει να κάνεις τα απαραίτητα ξεκαθαρίσματα! Αν είσαι σε σχέση σταθεροποιούνται συναισθήματα, προθέσεις, σχέδια, λύνονται παρεξηγήσεις του χτες και κάνεις μία νέα αρχή! Αν είσαι σε περίοδο ελευθερίας, αφήνεις πίσω σου το παρελθόν και μέχρι τη Νέα Σελήνη στο ζώδιο σου στις 20/11 γυρνάς μία ολοκαίνουργια σελίδα!

Καρκίνος

Παρόλο που διαβάζοντας το άρθρο είσαι τρίτος στην λίστα, δεν στερείσαι της ερωτικής εύνοιας το Νοέμβριο Καρκίνε μου, απεναντίας είσαι ο εκπρόσωπος του ζωδιακού που θα έχεις έναν απολαυστικό μήνα που θα σου χαρίσει γενναιόδωρα την τύχη στην αισθηματική σου ζωή! Είτε επιζητάς μία επανασύνδεση, είτε θέλεις η σχέση σου να μπει σε μία νέα σταθερή πορεία και σκέφτεσαι το γάμο, είτε απλώς είσαι σε αναζήτηση του μεγάλου έρωτα ο μήνας λειτουργεί υπέρ σου! Η Αφροδίτη από το Σκορπιό από τις 7/11 προσφέρει απλόχερα τις ευκαιρίες εκείνες για να νιώσεις ικανοποίηση, ομορφιά, ανανέωση και για να αφεθείς … Στο ίδιο ζώδιο κινείται και ο Ερμής φαινομενικά ανάδρομος, μέσα από αναθεωρήσεις μπορείς να βάλεις σε μία νέα τροχιά την αισθηματική σου ζωή … Από τις 20/11 η Νέα Σελήνη στο Σκορπιό υπόσχεται μία νέα έναρξη στα αισθηματικά, η οποία μάλιστα θα έχει πολύ καλές προοπτικές!

Λέοντας

Αγαπητέ μου Λέοντα, ο Νοέμβριος είναι ένας μήνας που σε γενικότερο πλαίσιο είναι με σκαμπανεβάσματα και εντάσεις στην ζωή σου, όμως τα θετικά νέα είναι ότι θα ενεργοποιήσει και πάλι την αισθηματική σου ζωή! Ο Άρης θα κινείται στο ζώδιο του Τοξότη ήδη από τις 4/11 και δεν θα λείπει η δράση, η εξέλιξη και η όμορφη πρόκληση που θα ανεβάσει την αυτοπεποίθησή σου και τον ερωτισμό σου! Κινείσαι πιο δυναμικά αυτό το μήνα, είτε για να φλερτάρεις, είτε για να επιδιώξεις αυτό που θέλεις στον έρωτα. Η Αφροδίτη από τον Σκορπιό αλλά και ο Ανάδρομος Ερμής ξυπνούν μέσα σου και την νοσταλγία του χτες, ενώ η πικρία που ένιωσες από μία ερωτική ιστορία που έληξε άδοξα θα φύγει, είτε γιατί θα υπάρξει κάποιο νέο πρόσωπο στην ζωή σου, είτε επειδή θα λάβεις την επιβεβαίωση της επιστροφής μίας παλιάς σχέσης! Επικεντρώσου στην συναισθηματική σου αναγέννηση που είναι εφικτή και κινητοποιήσου για να διεκδικήσεις αυτό που θες , αυτή την φορά «χωρίς εκπτώσεις»