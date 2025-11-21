Τα 4 ζώδια που θα ολοκληρώνουν τον κύκλο του 2025 με επιτυχίες

Το 2025 φτάνει σιγά – σιγά στο τέλος του και λίγο πριν την εκπνοή του παρατηρούμε ότι ο Ερμής κινείται φαινομενικά ανάδρομος και μας ωθεί σε έναν ουσιαστικό απολογισμό των πεπραγμένων της χρονιάς… Σκεφτόμαστε ποιους στόχους πετύχαμε, ποιοι έμειναν στην μέση ή και επιταχύνουμε τους ρυθμούς μας, προκειμένου να ολοκληρώσουμε αυτό το έτος ικανοποιημένοι και πλήρεις! Τα άστρα ωστόσο επιφυλάσσουν πιο όμορφες στιγμές στην ολοκλήρωση αυτού του έτους, για συγκεκριμένους εκπροσώπους του ζωδιακού, όπου στον απολογισμό του έτους θα συνειδητοποιήσουν ότι το 2025 ήταν μία χρονιά βοηθητική και υποστηρικτική, ενώ μέσα στις προκλήσεις της εποχής θα καταφέρουν έως το κλείσιμο του έτους να σημειώσουν και κάποιες επιτυχίες… Ποια ζώδια είναι αυτά; Ας δούμε παρακάτω:

Καρκίνος

Φτάσαμε στην ολοκλήρωση του 2025, και ήδη από το τέλος του Οκτωβρίου που πέρασε έως και τα μέσα του Δεκεμβρίου, παρατηρούμε τον σχηματισμό μεγάλων τριγώνων στο δικό σου στοιχείο, που φανερώνουν ότι αποχαιρετάς τη χρονιά ενδυναμωμένος, σίγουρος, σταθερός και έτοιμος να αξιοποιήσεις κατάλληλα τις ευκαιρίες που σου έχουν δοθεί! Φιλοξενείς τον Δία, τον πλανήτη της τύχης, της επέκτασης, των ευκαιριών και θα σε συντροφεύει έως τις 30 Ιουνίου 2026, αυτό σημαίνει για σένα ανάπτυξη, πρόοδος, αισιοδοξία ενώ ακόμα και στις δύσκολες στιγμές υπάρχει αυτή η διέξοδος και η λύση που σε βοηθά να προχωράς μπροστά! Καλωσορίζεις τον τελευταίο μήνα του 2025 με ενθουσιασμό, αισιοδοξία, δημιουργικότητα, ευκαιρίες για να περάσεις καλά, να ανανεωθείς, να απολαύσεις όμορφες στιγμές στην αισθηματική σου ζωή … Μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου, υπάρχει η είδηση, το νέο, η συμφωνία, η συνάντηση που περίμενες που θα σου χαρίσει επιβεβαίωση, δικαίωση, σιγουριά και ικανοποίηση! Παράλληλα, την περίοδο των Χριστουγέννων με την Αφροδίτη και τον Άρη να κινούνται στο ζώδιο του Αιγόκερω, έρχονται σημαντικές αλλά και όμορφες εξελίξεις στην συντροφική σου ζωή!

Σκορπιός

Λίγο πριν την εκπνοή του 2025, ο Ερμής φαινομενικά ανάδρομος από το ζώδιο σου σε καλεί να κάνεις έναν ουσιαστικό απολογισμό του έτους που σύντομα ολοκληρώνεται … Συνειδητοποιείς λάθη, επιτυχίες, χαρές , λύπες και ορίζεις την πορεία σου … Από τις 20 Νοεμβρίου έως και τις 20 Δεκεμβρίου, κάνεις μία οριστική εκκαθάριση στην ζωή σου , συνειδητοποιείς με ποιους ανθρώπους μπορείς να έχεις μία σταθερή κοινή πορεία και ποιους πρέπει να αφήσεις πίσω σου, γιατί η σχέση σας δεν είναι πλέον η ίδια. Από 1-11 Δεκεμβρίου με τον Ερμή να έχει επιστρέψει σε ορθή πορεία στο ζώδιο σου, εφαρμόζεις αποφάσεις, βάζεις μπροστά τα σχέδιά σου, σταθεροποιούνται σχέδια, επιθυμίες και δέχεσαι και όμορφες εκπλήξεις που σε γεμίζουν με συναίσθημα … Το οικονομικό μπορεί να αποτελεί ακόμα ένα βραχνά και να νιώθεις κάπως ανικανοποίητος, δεν παύει ωστόσο στην ολοκλήρωση του 2025 να έχει επιτυχία προσωπική και αισθηματική που σου δίνει την δύναμη να καταστρώσεις σχέδια πάνω σε γερές βάσεις! Πριν αποχαιρετίσεις το 2025 μπορείς να κάνεις μία προσωπική σου επιθυμία πράξη!

Λέων

Βρίσκεσαι σε ένα μεταβατικό στάδιο αγαπητέ μου Λέοντα, οι εξελίξεις που διαδραματίζονται γύρω σου, αλλάζουν τους στόχους, τις προτεραιότητές σου, τις σχέσεις σου αλλά και την κατεύθυνση που είχες ορίσει … ωστόσο συνειδητοποιείς ότι αυτή η διαδικασία είναι για καλό σου! Στο τέλος του 2025, καταφέρνεις και «σπας» επιτέλους την προσκόλληση στο παρελθόν που σε βάραινε, σου δίνονται σημαντικές απαντήσεις και λύσεις για ζητήματα που ταλαιπωρούσαν τον ψυχισμό σου …. Τακτοποιείς οικονομικά και οικογενειακά ζητήματα που σου ήταν αγκάθι στο λαιμό! Παράλληλα τα φεγγάρια του Δεκεμβρίου προσφέρουν κοινωνικοποίηση, ανανέωση στα αισθηματικά, περισσότερη διασκέδαση και ανεμελιά κάτι που το έχεις ανάγκη! Στο τέλος της χρονιάς συνειδητοποιείς ότι νιώθεις ανακούφιση από ζητήματα που σε ταλαιπωρούσαν, ενώ είσαι έτοιμος να καλωσορίσεις το νέο έτος με πίστη και ελπίδα ότι πολλά θα αλλάξουν προς το καλύτερο και αυτό είναι κάτι που πράγματι θα συμβεί!

Κριός

Μαζί με το 2025, ολοκληρώνεις και τον κύκλο κάποιων ταλαιπωριών, δίνεις λύσεις σε ζητήματα οικονομικά, παίρνεις ανάσα από την έκβαση υποθέσεων που ταλαιπωρούσαν το πορτοφόλι σου αλλά και τον ψυχισμό σου και ενδυναμώνεσαι Κριέ μου! Μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου αναμένεται η είδηση, η πρόταση, το συμφωνητικό που αφορά ένα ζήτημα οικονομικό, τραπεζικό, κληρονομικό ή φορολογικό που σου δίνει ανάσα! Πιθανή είναι και η απόφαση για μία οικογενειακή επένδυση που παίρνει σάρκα και οστά! Παράλληλα οι όψεις που σχηματίζονται λίγο πριν την εκπνοή του 2025, φανερώνουν ότι εμψυχώνεσαι σημαντικά δίνοντας λύση σε μία παρελθοντική υπόθεση. Ο Ήλιος, ο Ερμής, η Αφροδίτη και ο Άρης από το ζώδιο του Τοξότη επαναφέρουν τον Δεκέμβριο στην ζωή σου τον ενθουσιασμό, την επιθυμία και την τόλμη για νέες σημαντικές ενάρξεις ενώ πολύ πιθανό είναι να πραγματοποιήσεις ένα ταξίδι ή να κάνεις μία νέα σημαντική γνωριμία!