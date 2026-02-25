Τα 5+1 συχνά λάθη στην προσπάθεια απώλειας βάρους

Σε μια εποχή όπου οι πληροφορίες για δίαιτες, «θαυματουργά» προγράμματα διατροφής και τάσεις γυμναστικής κατακλύζουν το διαδίκτυο, οι περισσότεροι έχουμε επιχειρήσει κάποια στιγμή να χάσουμε βάρος μόνοι μας. Χωρίς καθοδήγηση από διαιτολόγο-διατροφολόγο, βασιζόμαστε σε όσα διαβάζουμε ή ακούμε, ελπίζοντας σε γρήγορα και ορατά αποτελέσματα.

Όταν όμως η προσπάθεια δεν αποδίδει, η απογοήτευση είναι σχεδόν αναπόφευκτη. Πολλοί εγκαταλείπουν πριν φτάσουν στον στόχο τους, θεωρώντας ότι «δεν μπορούν» ή ότι «ο οργανισμός τους δεν συνεργάζεται». Σπάνια αναρωτιόμαστε αν η αποτυχία οφείλεται σε λάθη – και μάλιστα σε βασικά λάθη που επαναλαμβάνονται.

Δες τα πιο συχνά λάθη που σαμποτάρουν την προσπάθειά σου και κάνε την αλλαγή που θα φέρει πραγματικό αποτέλεσμα.