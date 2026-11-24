Καθώς οι διπλωματικές διεργασίες για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία εντείνονται, η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια θεμελιώδη πρόκληση: Την αναδιάρθρωση της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της continent-wide. Τόσο η Ουάσινγκτον όσο και η Μόσχα ασκούν αυξανόμενη πίεση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να επανεξετάσουν τους συσχετισμούς δυνάμεων. Ανάλυση του POLITICO περιγράφει πέντε πιθανά σενάρια, τα οποία κυμαίνονται από την παραχώρηση μεγαλύτερου ρόλου στη Ρωσία έως τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης.

1. Ενίσχυση και αναβάθμιση του ΟΑΣΕ

Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), με έδρα τη Βιέννη, αποτελεί έναν από τους ελάχιστους φορείς ασφαλείας όπου η Ρωσία παραμένει μέλος. Στο ενδεχόμενο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, ο ΟΑΣΕ θα μπορούσε να αναλάβει την επιτήρηση της εκεχειρίας, την εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τη διαχείριση στρατιωτικών ειδοποιήσεων. Παρά τα πλεονεκτήματα διαλόγου που προσφέρει, ο οργανισμός αντιμετωπίζει λειτουργικά εμπόδια λόγω του μεγάλου αριθμού μελών (57 κράτη) και του κανόνα της ομοφωνίας.

2. Αναβίωση του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας

Η επανενεργοποίηση του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας —το οποίο δημιουργήθηκε το 2002 για διαβουλεύσεις και μείωση κινδύνου αλλά έχει αδρανοποιηθεί— εξετάζεται ως μέσο διαχείρισης εντάσεων. Παρότι το σχήμα αυτό δεν παρέχει δικαίωμα βέτο στη Μόσχα επί των αποφάσεων της Συμμαχίας, ορισμένοι ευρωπαίοι διπλωμάτες εκφράζουν επιφυλάξεις, προειδοποιώντας ότι μια πρόωρη αναβίωση κινδυνεύει να νομιμοποιήσει την επιθετική τακτική του Κρεμλίνου.

3. Νέες διμερείς συμφωνίες ελέγχου εξοπλισμών

Ένα άλλο σενάριο περιλαμβάνει τη διαπραγμάτευση νέων συνθηκών για τη διαφάνεια των στρατιωτικών γυμνασίων, την οριοθέτηση περιοχών ανάπτυξης δυνάμεων και τη μείωση του ρίσκου ατυχημάτων στα αεροπορικά και θαλάσσια σύνορα. Η προσέγγιση αυτή στοχεύει στη σταθερότητα, ωστόσο απαιτεί υψηλό επίπεδο αμοιβαίας εμπιστοσύνης, το οποίο αυτή τη στιγμή απουσιάζει.

4. Ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία εντός του ΝΑΤΟ

Με τις ΗΠΑ να πιέζουν τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναλάβουν μεγαλύτερο οικονομικό και στρατιωτικό βάρος, ενισχύεται η τάση για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου ευρωπαϊκού πυλώνα άμυνας. Αυτό συνεπάγεται αυξημένες αμυντικές δαπάνες και ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, ώστε η Ευρώπη να είναι σε θέση να διασφαλίζει την αποτροπής της ακόμη κι αν οι αμερικανικές προτεραιότητες μετατοπιστούν.

5. Διατήρηση της αποτροπής απόρριψη υποχωρήσεων

Το πέμπτο σενάριο προτάσσει τη σκληρή γραμμή: καμία δομική παραχώρηση στις απαιτήσεις της Μόσχας. Πολλοί ευρωπαίοι ηγέτες υποστηρίζουν ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση της αρχιτεκτονικής ασφαλείας καθ’ υπαγόρευση του Κρεμλίνου θα ισοδυναμούσε με συνθηκολόγηση, επιμένοντας ότι η ασφάλεια της Ηπείρου πρέπει να οικοδομηθεί απέναντι στη Ρωσία και όχι μαζί της.

Η διαμόρφωση της επόμενης ημέρας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια παραμένει ένα σύνθετο διπλωματικό σταυρόλεξο, όπου οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στις πιέσεις των μεγάλων δυνάμεων και τη διασφάλιση της κυριαρχίας τους.