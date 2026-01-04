Τα 7 μεγάλα στοιχήματα του Ζοχράν Μαμντάνι ως νέος δήμαρχος Νέας Υόρκης - Υποσχέσεις και προκλήσεις

Ο Ζοχράν Μαμντάνι είναι πλέον εν ενεργεία δήμαρχος στη Νέα Υόρκη και μετά την ορκωμοσία του την Πρωτοχρονιά είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της αμερικανικής μεγαλούπολης αλλά και ο πρώτος που αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκρατικός σοσιαλιστής.

Φωτό: Reuters

Ο 34χρνος Μαμντάνι ορκίστηκε από τη Λετίσια Τζέιμς, γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, σε έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό κάτω από το δημαρχείο της πόλης. Ακολούθησε ένα πρωτότυπο πάρτι κατά μήκος του «Canyon of Heroes» («Φαράγγι των Ηρώων») του Μπρόντγουεϊ.

«Ανυπομονώ να τους δω όλους αύριο καθώς θα ξεκινάμε τη θητεία μας», τόνισε ο Μαμντάνι και πρόσθεσε: «Αυτή είναι πραγματικά η τιμή και το προνόμιο μιας ζωής».

Ο Ζοχράν Μαμντάνι δήλωσε πέρσι ότι έκανε μια προεκλογική εκστρατεία με «ποίηση», δηλαδή με μια αίσθηση ιδεαλισμού, αλλά θα κυβερνούσε «με πεζογραφία» δηλαδή με πρακτικότητα.

Φωτό: Reuters

Τώρα ξεκινά η διακυβέρνηση του πρώτου -ουσιαστικά- αριστερού δημάρχου της Νέας Υόρκης, ενός ανθρώπου που έχει προκαλέσει ελπίδες αλλά και προβληματισμό σε πολλούς ανθρώπους εντός και εκτός Αμερικής.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Μαμντάνι και η ομάδα του έχουν διορίσει περισσότερους από 400 Νεοϋορκέζους για να υπηρετήσουν ως σύμβουλοι σε θέματα προσωπικού και πολιτικής. Το κυρίαρχο θέμα είναι η υλοποίηση της ατζέντας του δημάρχου για μια πόλη με λιγότερες ανισότητες και περισσότερεα δικαιώματα.

Φωτό: Reuters

Η πλατφόρμα του Μαμντάνι, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του, βασίζεται στην υπόθεση ότι «η Νέα Υόρκη είναι πολύ ακριβή. Ο Ζόχραν θα μειώσει το κόστος και θα κάνει τη ζωή ευκολότερη».

Ποια είναι όμως, σε αδρές γραμμές, τα 7 κεντρικά στοιχήματα με τα οποία θα αναμετρηθεί ο νέος δήμαρχος, με βάση τις προεκλογικές του δεσμεύσεις;

Πάγωμα ενοικίου

Η προεκλογική εκστρατεία του δημάρχου δήλωσε ότι 2 εκατομμύρια Νεοϋορκέζοι ζουν σε διαμερίσματα με σταθερό ενοίκιο και «αυτά τα σπίτια θα πρέπει να αποτελούν το θεμέλιο της οικονομικής ασφάλειας για την εργατική τάξη της πόλης». Έχει υποσχεθεί να παγώσει τις αυξήσεις των ενοικίων. Ωστόσο δεν έχει άμεση εξουσία να το κάνει αυτό και πρέπει να παρακάμψει ένα συμβούλιο κατευθυντήριων γραμμών για τα ενοίκια που έχει άμεση αρμοδιότητα.

Φωτό: Reuters

Ο Μαμντάνι έχει επίσης δεσμευτεί να τριπλασιάσει την παραγωγή «μόνιμων, προσιτών, κατασκευασμένων από συνδικάτα και με σταθερό ενοίκιο σπιτιών» - κατασκευάζοντας 200.000 νέες μονάδες την επόμενη δεκαετία - και να αντιμετωπίσει τους αμελείς ιδιοκτήτες ακινήτων.

Ασφάλεια της κοινότητας

Ο Μαμντάνι υποστηρίζει ότι κάθε Νεοϋορκέζος αξίζει να είναι ασφαλής και αυτό απαιτεί τη «δημιουργία οικονομικής σταθερότητας, αξιοπρεπούς εργασίας και γειτονιές με επαρκείς πόρους». Ένα νεοσύστατο τμήμα ασφάλειας της κοινότητας θα αναλάβει «την πρόληψη της βίας πριν συμβεί, υιοθετώντας μια προσέγγιση δημόσιας υγείας για την ασφάλεια». Στην πράξη, αυτό μπορεί να σημαίνει την αποστολή εργαζομένων ψυχικής υγείας - όχι της αστυνομίας ή της πυροσβεστικής - για να παρεμβαίνουν σε κρίσεις ψυχικής υγείας.

Καταπολέμηση οικονομικών ανισοτήτων

Ο Μαμντάνι προτείνει τα δημοτικά παντοπωλεία να βοηθήσουν στην κάλυψη του αυξανόμενου κόστους των τροφίμων, χρησιμοποιώντας κτίρια που ανήκουν στην πόλη και πωλώντας σε τιμές χονδρικής. Εκτιμά ότι ένας στους πέντε Νεοϋορκέζους δυσκολεύεται να αντέξει οικονομικά τις δημόσιες συγκοινωνίες. Σχεδιάζει να καταργήσει τα εισιτήρια των λεωφορείων σε κάθε αστικό λεωφορείο και να κατασκευάσει νέες λωρίδες λεωφορείων για να τις κάνει πιο γρήγορες.

Φωτό: Reuters

Σχεδιάζει επίσης να περιορίσει την παραπλανητική διαφήμιση και τα ληστρικά συμβόλαια και να απαγορεύσει όλες τις κρυφές χρεώσεις. Κατά την ορκωμοσία του, ο Μαμντάνι διόρισε τον βετεράνο πολεοδόμο Mike Flynn ως τον νέο «υπουργό Μεταφορών» της Νέας Υόρκης.

Προσχολική ηλικία και εκπαίδευση

Ο Ζοχράν Μαμντάνι λέει ότι το μεγαλύτερο κόστος για τους εργαζόμενους Νεοϋορκέζους μετά το ενοίκιο είναι το κόστος φροντίδας των παιδιών, και αυτό οδηγεί τις οικογένειες με παιδιά να εγκαταλείψουν την πόλη. Προτείνει δωρεάν φροντίδα παιδιών για κάθε Νεοϋορκέζο, ηλικίας από έξι εβδομάδων έως πέντε ετών.

Με 125.000 μωρά που γεννιούνται ετησίως στην πόλη, οι νέες μητέρες θα λαμβάνουν «μια μια σειρά από βασικά αγαθά και πόρους, δωρεάν, συμπεριλαμβανομένων ειδών όπως πάνες, μωρομάντηλα, επιθέματα θηλασμού, σερβιέτες λοχείας, κουβέρτες για μωρά και βιβλία». Σχεδιάζει επίσης να χρηματοδοτήσει την επέκταση των υπηρεσιών παιδικής εκπαίδευσης από το νηπιαγωγείο έως το 12ο έτος.

Φωτό: Reuters

«Πού θα βρει τα λεφτά;»

Το κόστος του προγράμματος του Mamdani υπολογίζεται σε 10 δισεκατομμύρια δολάρια (8,5 δισεκατομμύρια ευρώ) ετησίως -η θητεία του δημάρχου είναι 4 χρόνια. Ωστόσο, η Νέα Υόρκη είναι ουσιαστικά υποτελής στο αμερικανικό ομοσποδνιακό κράτος και τον προϋπολογισμό του και δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα συμφωνήσει να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του προγράμματός του.

Ο Μαμντάνι σχεδιάζει να αυξήσει τον ανώτατο συντελεστή εταιρικού φόρου από 7,25% σε 11,5%, μια αύξηση που εκτιμά ότι θα συγκεντρώσει 5 δισεκατομμύρια δολάρια (4,25 δισ. ευρώ) ετησίως.

Σχεδιάζει επίσης να αυξήσει τους φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων στο ανώτατο 1% των εισοδημάτων, ή περίπου 34.000 νοικοκυριά που κερδίζουν πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια (850.000 ευρώ) ετησίως, κατά 2%. Ο Μαμντάνι εκτιμά ότι αυτό θα συγκεντρώσει επιπλέον 4 δισεκατομμύρια δολάρια (3,4 δισ. ευρώ).

Φωτό: Reuters

Αύξηση κατώτατου μισθού

Ο Μαμντάνι λέει ότι σχεδιάζει να υποστηρίξει έναν νέο νόμο της πόλης για την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 30 δολάρια την ώρα έως το 2030. «Στην πλουσιότερη πόλη του κόσμου, ο κατώτατος μισθός δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι ζεις στη φτώχεια», τονίζει το πρόγραμμά του. «Αλλά αυτό ακριβώς σημαίνει για τους εργαζόμενους σήμερα».

«Θωράκιση» της Νέας Υόρκης έναντι του Τραμπ

Ο Μαμντάνι, παρά το «καλό κλίμα» στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο, ισχυρίζεται ότι ο πρόεδρος «καταστρέφει τη συνοχή της Νέας Υόρκης».

Ο νέος δήμαρχος σχεδιάζει να «αντιμετωπίσει τις προσπάθειες του Τραμπ να εξαπατήσει την εργατική τάξη», θέλει να ενισχύσει τον μηχανισμό της «πόλης-καταφυγίου», να απομακρύνει την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) -γνωστή για την καταστολή στους μετανάστες- από τις εγκαταστάσεις της πόλης, να τερματίσει οποιαδήποτε συνεργασία της πόλης με την ICE και να ενισχύσει τις υπηρεσίες νομικής υποστήριξης σε περίπου 400.000 Νεοϋορκέζους που κινδυνεύουν με απέλαση.