Τα 77 δραματικά λεπτά που πάλευε για να κρατηθεί στη ζωή η 19χρονη Μυρτώ στο Αργοστόλι

Σοκ και θλίψη προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τις τελευταίες στιγμές της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, η οποία χαροπάλευε για 77 λεπτά πριν καταλήξει, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διασωστών και γιατρών.

Η νεαρή κοπέλα εντοπίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο επάνω στο πεζούλι της παιδικής χαράς, στην πλατεία Αργοστολίου, κοντά στο ξενοδοχείο που είχαν νοικιάσει δωμάτιο με τον 23χρονο φίλο της το μοιραίο βράδυ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 19χρονη είχε καταρρεύσει λίγα μέτρα από το σημείο, ενώ φέρεται να είχε προηγηθεί χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Όταν έφτασε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, οι διασώστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά κρίσιμη εικόνα. Όπως περιγράφεται μέσα από τις ένορκες καταθέσεις τους, δύο άτομα που βρίσκονταν στο σημείο δήλωσαν αρχικά ότι την είχαν βρει πεσμένη στο οδόστρωμα και ότι δεν τη γνώριζαν, χωρίς να δώσουν άμεσα σαφείς πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέρρευσε.

Τα 77 δραματικά λεπτά

Ο διασώστης του ΕΚΑΒ ανέφερε ότι η κοπέλα βρέθηκε ξαπλωμένη, σε ύπτια θέση, με σοβαρά συμπτώματα, όπως δυσκολία στην αναπνοή, μυδρίαση και ιδιαίτερα χαμηλό κορεσμό οξυγόνου. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με την επιχείρηση ανάνηψης να ξεκινά επί τόπου και να συνεχίζεται και κατά τη διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Ένας από τους διασώστες του ΕΚΑΒ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στις 04:31 μας διαβίβασε το κέντρο να μεταβούμε στο κέντρο του Αργοστολίου για μια κοπέλα που βρισκόταν στο οδόστρωμα. 4:35 αφιχθήκαμε στο σημείο. Εκεί βρήκαμε μια κοπέλα ξαπλωμένη σε ύπτια θέση πάνω σε τοιχίο.

Μαζί της βρίσκονταν και δύο ακόμη άτομα, οι οποίοι μας ανέφεραν ότι την κοπέλα την είχαν βρει προ ολίγου στο οδόστρωμα και πως δεν την γνώριζαν. Η κοπέλα ανέπνεε αργά και με δυσκολία. Είχε μυδρίαση και πολύ χαμηλό κορεσμό. Ναι, τον έναν τον γνωρίζω φυσιογνωμικά. Είναι ο… (26χρονος)».

Σύμφωνα με το ενημερωτικό του νοσοκομείου προς τον ιατροδικαστή, η Μυρτώ ξεψύχησε στις 05:48 το πρωί. Συνολικά, η 19χρονη πάλεψε για τη ζωή της επί 77 λεπτά, αρχικά στο σημείο του περιστατικού και στη συνέχεια στο νοσοκομείο, πριν τελικά καταλήξει παρά τις προσπάθειες των γιατρών, αναφέρει ο Alpha.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι καταθέσεις των τριών εμπλεκομένων προσώπων, οι οποίοι φέρονται να δίνουν διαφορετικές εκδοχές για το πώς η νεαρή γυναίκα κατέληξε σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα, ισχυρίζονται ότι προηγήθηκε χρήση ναρκωτικών ουσιών, ενώ το περιβάλλον της 19χρονης το αρνείται κατηγορηματικά, υποστηρίζοντας ότι δεν έκανε χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ.

Την Παρασκευή η κηδεία

Το μεσημέρι της Παρασκευής, το Αργοστόλι θα πει το τελευταίο αντίο στην 19χρονη Μυρτώ.

Η μητέρα της σε δηλώσεις που έκανε, ανέφερε: «Την είχα εγώ και ο πατέρας της από κοντά. Ποτέ δεν μας είχε μυστικά. Είπε “μαμά θα βγω με τον…”. Της είπα να βγεις κορίτσι μου». Ο πατέρας της κοπέλας προχώρησε σε συγκινητικές δηλώσεις, αναφέροντας ότι η κόρη του ζητούσε να την συνοδεύσει ντυμένη νύφη στην εκκλησία, κάτι που θα κάνει, αλλά επειδή πέθανε.

«Μου λέει “μπαμπά θέλω να με πας εσύ νυφούλα στην εκκλησία, μη μου πάθεις τίποτα”. Αύριο θα την πάω στην εκκλησία, νυφούλα στον Χάρο», είπε ο πατέρας της 19χρονης.

«Εάν διακομιζόταν νωρίτερα, πιθανότατα θα είχε σωθεί»

Την ώρα που η Κεφαλονιά προετοιμάζεται, συγκλονισμένη, για το «τελευταίο αντίο» στην άτυχη Μυρτώ, ένα ερώτημα παραμένει: «Θα μπορούσε να είχε σωθεί;». Το ερώτημα αυτό απαντήθηκε από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο. «Ασφαλώς»(θα μπορούσε να είχε σωθεί) απάντησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και συνέχισε: «Όλοι οι συνάδελφοι μου στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς είναι συγκλονισμένοι γιατί η 19χρονη κοπέλα ήταν σπουδάστρια στην σχολή του νοσοκομείου, ήταν επιμελής σπουδάστρια, πολύ καλό κορίτσι, χωρίς να έχει δώσει δικαιώματα...».



«Το ΕΚΑΒ κλήθηκε 4:31 τα ξημερώματα, πήγε στην παιδική χαρά ... και βλέπει ένα κορίτσι με δύο άτομα ... τα άτομα αυτά ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, είπαν ότι την βρήκαν τυχαία, το κορίτσι είχε πολύ αδύναμο σφυγμό, αναπνοή και όταν έβαλαν φακό στις κόρες των ματιών, δεν αντιδρούσαν, που σημαίνει ότι είχε σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Εάν ειδοποιούνταν το ΕΚΑΒ, πολύ νωρίτερα, μια, δύο ώρες νωρίτερα που σαφώς είχε επιλιπτικές κρίσεις, σπασμούς το κορίτσι,..., πιθανότατα θα είχε σωθεί», είπε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.



Ο κ. Γιαννάκος κατέκρινε την προσπάθεια των εμπλεκόμενων να καλύψουν τις ευθύνες τους και τόνισε την υπερπροσπάθεια του ΕΚΑΒ. «Σε 4 λεπτά οι "ΕΚΑΒίτες" ήταν εκεί, σε 2-3 λεπτά έφτασαν στο νοσοκομείο, εκεί υπήρχε γιατρός, εφημερεύον αναισθησιολόγος, καρδιολόγος, οι ίδιοι οι "ΕΚΑΒίτες" έμειναν εκεί προκειμένου να κάνουν ανάληψη στο κορίτσι, αλλά, στάθηκε αδύνατο, και μάλιστα, πήραν και άδεια από τα κεντρικά του ΕΚΑΒ και έβαλαν φάρο 4:30 τη νύχτα, ξύπνησαν δηλαδή όλη την Κεφαλονιά για να φτάσουν στο νοσοκομείο μέσα σε λίγα λεπτά».