Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ «άδειασαν» τον Άντριου - «Είμαστε στη διάθεση της αστυνομίας»

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δηλώνουν έτοιμα να συνδράμουν με κάθε μέσο την αστυνομία του Λονδίνου στην αξιολόγηση των ισχυρισμών που αφορούν τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ και την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Έπσταϊν.

Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνες σχετικά με καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες ο μικρότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου φέρεται να κοινοποίησε εμπιστευτικά έγγραφα στον καταδικασμένο επιχειρηματία την περίοδο που υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε κατηγορία αδικοπραγίας στη συγκεκριμένη υπόθεση.

«Ο Βασιλιάς έχει καταστήσει σαφή, τόσο με λόγια όσο και με πρωτοφανείς ενέργειες, τη βαθιά του ανησυχία για τους ισχυρισμούς που συνεχίζουν να έρχονται στο φως σχετικά με τη συμπεριφορά του κ. Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ», ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσαν το βράδυ της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου τα Ανάκτορα.

«Παρότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί πρέπει να εξεταστούν από τον ίδιο τον κ. Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ, εφόσον κληθούμε από την αστυνομία, είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε στις έρευνες όπως είναι αναμενόμενο. Όπως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, οι σκέψεις και η συμπαράσταση του βασιλιά και της βασίλισσας είναι και παραμένουν με τα θύματα κάθε μορφής κακοποίησης».

Οι φάκελοι «έκαψαν» τον Άντριου... ξανά

Στην τελευταία παρτίδα εγγράφων που δημοσιοποιήθηκε στις ΗΠΑ, email φαίνεται να δείχνουν ότι ο Άντριου προώθησε στον Έπσταϊν εκθέσεις για το Βιετνάμ, τη Σιγκαπούρη και άλλα μέρη, τα οποία εστάλησαν σε σχέση με ένα ταξίδι που έκανε με επίσημη ιδιότητα.

Σημειώνεται πως, οι εμπορικοί απεσταλμένοι δεν επιτρέπεται συνήθως να μοιράζονται ευαίσθητα ή εμπορικά έγγραφα που τελούν υπό κανόνες εμπιστευτικότητας.

Τις τελευταίες δέκα ημέρες, οι αποκαλύψεις από τους φακέλους Έπσταϊν έχουν βυθίσει τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στη μεγαλύτερη κρίση της πρωθυπουργίας του, μετά τον διορισμό ενός γνωστού του Έπσταϊν, του Πίτερ Μάντελσον, ως πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες.