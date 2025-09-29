Τα απομεινάρια του Κασσελάκη πιάνουν «δουλειά»

Και αφού πιάσαμε τα του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τον «Κλουζώ» Γιαννούλη θα πρέπει να σας ενημερώσω πως το αμέσως προσεχές διάστημα θα έρθουν μεγάλες αναταραχές στην Κουμουνδούρου γιατί τα πάλαι ποτέ πρωτοπαλίκαρα του Τσίπρα που βλέπουν το τρένο να περνά αποφάσισαν να τα κάνουν ρημαδιό αφού ξαφνικά... ανησύχησαν για την ενότητα του χώρου.

Του χώρου δηλαδή για τον οποίο έκαναν ότι περνούσε από το χέρι τους ώστε να απαξιωθεί όλο το προηγούμενο διάστημα ακολουθώντας σαν πιστοί υποτακτικοί τον γραφικό και επικίνδυνο Κασσελάκη. Ούτως ή άλλως οι περισσότεροι είναι χαμένοι από χέρι γιατί επανεκλογή δεν πρόκειται να ξαναδούν (όσοι είναι βουλευτές δηλαδή).

Τα όσα έγιναν στην τελευταία Πολιτική Γραμματεία, έμαθα αρμοδίως, πως ήταν ένα μόνο πρώτο «πιάτο» από τα πολλά που θα ακολουθήσουν στο νέο σήριαλ που σηκώνουν οι γνωστοί περί «αποστασίας». Μάντης κακών ειδήσεων δεν θέλω να γίνω αλλά βλέπω «πολικές θερμοκρασίες» στις επόμενες δημοσκοπήσεις.

Δεν θα μπορούσε κανείς να το πει καλύτερα απ' όσο το περιέγραψε ο Κώστας Ζαχαριάδης που τον άκουσα να λέει στον Real fm: «Μη φτάσουμε στο γνωστό, πώς πέθανε ο τελευταίος Αριστερός; Διασπάστηκε...».