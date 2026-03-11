Τα άστρα για σήμερα Τετάρτη 11/3 και οι προβλέψεις των ζωδίων

Η σημερινή Τετάρτη φέρνει ένα από τα πιο ελπιδοφόρα αστρολογικά νέα της περιόδου, καθώς ο Δίας, ο πλανήτης της τύχης και της επέκτασης, επιστρέφει επιτέλους σε ορθή φορά στο ζώδιο του Καρκίνου. Μετά από μια περίοδο εσωστρέφειας και αναθεωρήσεων, ο «Μεγάλος Ευεργέτης» πατάει γκάζι, ανοίγοντας μέχρι τον Ιούνιο έναν δρόμο γεμάτο ευκαιρίες για συναισθηματική ασφάλεια, οικογενειακή ευτυχία και οικονομική άνθηση. Η ενέργεια αλλάζει, η ελπίδα επιστρέφει και νιώθουμε επιτέλους ότι οι κόποι μας αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς, προσφέροντάς μας τη ζεστασιά και τη φροντίδα που είχαμε στερηθεί.

Ωστόσο, το σύμπαν σήμερα μας ζητά να μην βιαστούμε να πανηγυρίσουμε με πράξεις. Η Σελήνη στον Τοξότη βρίσκεται σε κενή πορεία, γεγονός που καθιστά την ημέρα ακατάλληλη για σημαντικά ξεκινήματα, οριστικές αποφάσεις ή υπογραφές εγγράφων.

Διάβασε αναλυτικά τις ημερήσιες αστρολογικές τάσεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Έρχονται καλύτερες μέρες

Κριέ μου, σήμερα Τετάρτη ο Δίας επιστρέφει σε ορθή φορά στο ζώδιο του Καρκίνου, από αυτή την θέση αναμένεται έως και τον Ιούνιο να σου προσφέρει την τύχη, την επέκταση και την ευκαιρία σε θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια και τον ψυχισμό σου! Μπαίνεις σε μία περίοδο που θα δεχθείς οικογενειακές χαρές, προπάντων όμως θα βελτιώσεις το επίπεδο διαβίωσης σου! Στα άλλα σημαντικά νέα της ημέρας, είναι ότι η Σελήνη είναι στον Τοξότη αλλά κενής πορείας, επομένως τουλάχιστον για σήμερα προσπάθησε να αποφύγεις σημαντικές αποφάσεις, σπουδαία έγγραφα ή νέα σχέδια που απαιτούν τόλμη! AstroTip: Η μέρα ευνοεί την σκέψη και τον προγραμματισμό και όχι την δράση!

Ταύρος – Επικοινωνιακή ανάκαμψη και εξέλιξη

Φίλε μου Ταύρε, η Τετάρτη φέρνει ένα μεγάλο «δώρο» για σένα, καθώς ο Δίας επιστρέφει σε ορθή φορά στον τομέα της επικοινωνίας και των κοντινών σου προσώπων. Μέχρι τον Ιούνιο, ανοίγει ένας δρόμος γεμάτος νέες γνωριμίες, συμφωνίες και ευχάριστες ειδήσεις από αδέλφια ή συγγενείς. Είναι η ιδανική περίοδος για να επεκτείνεις τις γνώσεις σου ή να δεις ένα εμπορικό σου σχέδιο να αποδίδει. Ωστόσο, για σήμερα, η Σελήνη στον Τοξότη σε κενή πορεία σου ψιθυρίζει να κρατήσεις χαμηλούς τόνους. Μην βιαστείς να υπογράψεις έγγραφα ή να δεσμευτείς σε οικονομικές συμφωνίες. AstroTip: Η τύχη είναι πλέον με το μέρος σου, αλλά σήμερα το «σιγανά και ταπεινά» είναι ο καλύτερος οδηγός!

Δίδυμοι – Οικονομική άνθιση και σταθερότητα

Δίδυμε, τα νέα της ημέρας είναι εξαιρετικά για το πορτοφόλι και την αυτοπεποίθησή σου! Ο Δίας στον Καρκίνο ξεκινά την ορθή του πορεία και υπόσχεται μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού να βελτιώσει αισθητά τα έσοδά σου και να σου προσφέρει ευκαιρίες για κερδοφόρες επενδύσεις. Νιώθεις πιο σίγουρος για την αξία σου και αυτό αντανακλάται σε όλους τους τομείς. Όμως, προσοχή: Η Σελήνη κενής πορείας στον Τοξότη σήμερα μπορεί να φέρει μπερδέματα στις σχέσεις σου ή ασυνεννοησία. Απόφυγε τις σημαντικές συζητήσεις με συνεργάτες ή το ταίρι σου και άφησε τις μεγάλες αποφάσεις για αύριο. AstroTip: Η αφθονία έρχεται, αλλά σήμερα επικεντρώσου στο να οργανώσεις τη στρατηγική σου!

Καρκίνος – Ο μεγάλος ευεργέτης είναι και πάλι μαζί σου!

Καρκίνε μου, σήμερα είναι μια μέρα-σταθμός για σένα! Ο Δίας, ο πλανήτης της τύχης, επιστρέφει σε ορθή φορά στο δικό σου ζώδιο και η ζωή σου αρχίζει να κινείται με ταχύτητα προς το φως. Μέχρι τον Ιούνιο, η επέκταση, η χαρά και οι μεγάλες ευκαιρίες θα είναι η καθημερινότητά σου. Νιώθεις πιο δυνατός, πιο όμορφος και έτοιμος να κατακτήσεις τον κόσμο! Παρ' όλα αυτά, η Σελήνη κενής πορείας σήμερα σου ζητά να κάνεις ένα μικρό "pause". Μην ξεκινήσεις κάτι καινούργιο τώρα και μην πάρεις ρίσκα στην εργασία σου. Απόλαυσε την εσωτερική σου αλλαγή και προετοιμάσου για το μεγάλο άλμα. AstroTip: Είσαι ο πρωταγωνιστής της περιόδου! Σήμερα απλώς οραματίσου την επιτυχία σου.

Λέων – Ψυχική ενδυνάμωση και κρυφή προστασία

Λιοντάρι, η ορθή φορά του Δία στον Καρκίνο λειτουργεί για σένα σαν μια «αόρατη ασπίδα» προστασίας. Μέχρι τον Ιούνιο, θα νιώσεις τη διαίσθησή σου να δυναμώνει και πολλές παρασκηνιακές υποθέσεις ή επαγγελματικά σχέδια που ετοίμαζες κρυφά να παίρνουν τον δρόμο της επιτυχίας. Είναι μια περίοδος εσωτερικής θεραπείας και προετοιμασίας για τα μεγάλα πράγματα που έρχονται. Για σήμερα όμως, με τη Σελήνη στον Τοξότη σε κενή πορεία, η διάθεσή σου για ρίσκα και περιπέτεια μπορεί να σε οδηγήσει σε λάθη. Μην πάρεις οριστικές αποφάσεις στα αισθηματικά σου και απόφυγε τις υπερβολές. AstroTip: Η δύναμή σου κρύβεται στη σιωπή και τον σωστό προγραμματισμό. Μην βιάζεσαι!

Παρθένος – Κοινωνική άνοδος και στήριξη από φίλους

Φίλε μου Παρθένε, ο Δίας επιστρέφει σε ορθή φορά στον τομέα των στόχων και των φιλικών σου σχέσεων, φέρνοντας έναν αέρα αισιοδοξίας στη ζωή σου! Μέχρι τον Ιούνιο, θα δεις τις κοινωνικές σου επαφές να πληθαίνουν και ισχυρά πρόσωπα να στέκονται στο πλευρό σου για να υλοποιήσεις τα όνειρά σου. Οι συλλογικές προσπάθειες ευνοούνται όσο ποτέ άλλοτε. Ωστόσο, η σημερινή ημέρα απαιτεί προσοχή λόγω της Σελήνης κενής πορείας. Μην κλείσεις σημαντικές συμφωνίες και μην εμπιστευτείς υποσχέσεις που ακούγονται πολύ καλές για να είναι αληθινές. Κράτα τις ιδέες σου για λίγο ακόμα μέσα σου. AstroTip: Οι σύμμαχοί σου είναι εδώ, αλλά σήμερα η μέρα ανήκει στην αναμονή και την παρατήρηση!

Ζυγός – Επαγγελματική απογείωση και αναγνώριση

Ζυγέ μου, η Τετάρτη φέρνει τα νέα που περίμενες για την καριέρα σου! Ο Δίας επιστρέφει σε ορθή φορά στον τομέα των επαγγελματικών σου και μέχρι τον Ιούνιο σου υπόσχεται την κοινωνική καταξίωση και την επέκταση που τόσο δούλεψες για να πετύχεις. Το όνομά σου ακούγεται πλέον εκεί που πρέπει και οι ευκαιρίες για άνοδο πολλαπλασιάζονται. Ωστόσο, για σήμερα, η Σελήνη στον Τοξότη σε κενή πορεία σου ζητά να είσαι προσεκτικός στις μετακινήσεις και στις συζητήσεις σου. Μην βιαστείς να υπογράψεις νέα συμβόλαια ή να δώσεις οριστικές απαντήσεις σε προτάσεις που απαιτούν λεπτό χειρισμό. AstroTip: Η κορυφή σε περιμένει, αλλά σήμερα προτίμησε την παρατήρηση από την υπογραφή!

Σκορπιός – Νέοι ορίζοντες και αισιοδοξία

Φίλε μου Σκορπιέ, ο Δίας ξεκινά την ορθή του πορεία σε ένα ιδιαίτερα φιλικό ζώδιο για σένα, τον Καρκίνο, και σου ανοίγει τον δρόμο για μεγάλα ταξίδια, νομικές επιτυχίες και ανώτερες σπουδές. Μέχρι τον Ιούνιο, η τύχη θα είναι ο μόνιμος συνοδοιπόρος σου σε κάθε τι επεκτατικό και αισιόδοξο. Νιώθεις τη ζωή να σου χαμογελά ξανά! Όμως, προσοχή στις οικονομικές σου δοσοληψίες σήμερα: Η Σελήνη κενής πορείας μπορεί να φέρει αστοχίες ή περιττά έξοδα. Απόφυγε τις αγορές και τις επενδύσεις για λίγες ώρες και επικεντρώσου στο να οραματιστείς το επόμενο μεγάλο σου βήμα. AstroTip: Η γνώση και η επέκταση είναι το όπλο σου, αλλά σήμερα το «pause» είναι η δύναμή σου!

Τοξότης – Οικονομική ανάκαμψη και εσωτερική δύναμη

Τοξότη μου, ο κυβερνήτης σου ο Δίας επιστρέφει επιτέλους σε ορθή φορά και η ψυχολογία σου ανεβαίνει κατακόρυφα! Μέχρι τον Ιούνιο, θα δεις σημαντική βελτίωση σε οικονομικά ζητήματα που αφορούν τρίτους, δάνεια ή κληρονομικά, ενώ η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται μέσα από βαθιές συνειδητοποιήσεις. Παρόλο που η Σελήνη βρίσκεται στο δικό σου ζώδιο, είναι σε κενή πορεία, πράγμα που σημαίνει ότι ίσως νιώθεις μια στασιμότητα ή μια δυσκολία να ολοκληρώσεις αυτά που ξεκινάς σήμερα. Μην πιέζεις τις καταστάσεις και μην ξεκινάς νέα project. Άφησε τα πράγματα να κυλήσουν μόνα τους. AstroTip: Η τύχη επιστρέφει στην τσέπη και την ψυχή σου, αρκεί σήμερα να μην βιαστείς!

Αιγόκερως – Σχέσεις και συνεργασίες στο φως

Αιγόκερέ μου, η επιστροφή του Δία σε ορθή φορά στον Καρκίνο φέρνει την τύχη ακριβώς απέναντί σου: στις σχέσεις και τις σταθερές σου συνεργασίες! Μέχρι τον Ιούνιο, οι συνθήκες ευνοούν το «μαζί», φέρνοντας νέες προτάσεις, γάμους ή συμφωνίες που θα σου προσφέρουν μεγάλη χαρά και ασφάλεια. Για σήμερα όμως, η Σελήνη κενής πορείας στον 12ο οίκο σου σε καλεί σε εσωστρέφεια. Μπορεί να νιώθεις μια ανεξήγητη κούραση ή σύγχυση. Μην πάρεις σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το μέλλον μιας σχέσης και απόφυγε το παρασκήνιο. Ξεκουράσου και κάνε τον απολογισμό σου. AstroTip: Οι σωστοί άνθρωποι είναι δίπλα σου, αλλά σήμερα η μέρα ανήκει στη δική σου ηρεμία!

Υδροχόος – Βελτίωση στην καθημερινότητα και την εργασία

Υδροχόε, ο Δίας ορθοδρομεί στον τομέα της εργασίας και της υγείας σου, προσφέροντάς σου μέχρι τον Ιούνιο την ευκαιρία να βελτιώσεις το βιοτικό σου επίπεδο και να βρεις λύσεις σε πρακτικά ζητήματα. Η καθημερινότητά σου γίνεται πιο ευχάριστη και οι επαγγελματικές σου συνθήκες αναβαθμίζονται αισθητά. Σήμερα όμως, η Σελήνη στον Τοξότη σε κενή πορεία μπορεί να φέρει παρεξηγήσεις με φίλους ή καθυστερήσεις σε κοινωνικά πλάνα. Μην βασίζεσαι σε υποσχέσεις τρίτων και μην προσπαθείς να οργανώσεις μεγάλες ομαδικές δραστηριότητες. Η μέρα είναι για να κλείσεις εκκρεμότητες, όχι για νέα ξεκινήματα. AstroTip: Η ευεξία και η απόδοση είναι τα δώρα του Δία, σήμερα απλώς κάνε ένα βήμα πίσω!

Ιχθύες – Δημιουργική έκρηξη και αισθηματική χαρά

Φίλε μου Ιχθύ, ο παραδοσιακός σου κυβερνήτης ο Δίας επιστρέφει σε ορθή φορά σε μια θέση που λατρεύει: στον 5ο οίκο σου! Μέχρι τον Ιούνιο, η ζωή σου γεμίζει έρωτα, δημιουργικότητα, χαρά και επιτυχίες που συνδέονται με παιδιά ή καλλιτεχνικά σχέδια. Είναι η ώρα να λάμψεις και να απολαύσεις τη ζωή! Για σήμερα όμως, η Σελήνη κενής πορείας στον τομέα της καριέρας σου δείχνει ότι οι επαγγελματικές σου κινήσεις ίσως δεν έχουν το αποτέλεσμα που περιμένεις. Μην εκτεθείς σε ανωτέρους και μην επιδιώξεις σημαντικές αλλαγές στον χώρο εργασίας. Άσε τη φαντασία σου να τρέξει και κράτα τη δράση για αύριο. AstroTip: Ο έρωτας και η δημιουργία είναι το λιμάνι σου· σήμερα απλώς ονειρέψου τα!