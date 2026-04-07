Τα άστρα σήμερα 7/4 και οι Πασχαλινές προετοιμασίες των ζωδίων

Η Μεγάλη Τρίτη ξεκινά με μια ανάλαφρη και αισιόδοξη ατμόσφαιρα, που ταιριάζει απόλυτα στο πνεύμα των ημερών πριν από το Πάσχα. Η Σελήνη κινείται στο ζώδιο του Τοξότη και από το πρωί σχηματίζει ένα ευνοϊκό τρίγωνο με τον Ήλιο από τον Κριό, δημιουργώντας ένα κλίμα ενθουσιασμού, δράσης και θετικής διάθεσης. Είναι μια στιγμή που βοηθά να προχωρήσουν σχέδια, να οργανωθούν μετακινήσεις, να γίνουν συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα ή να ξεκινήσουν οι πασχαλινές προετοιμασίες με χαμόγελο και καλή διάθεση.

Το τηλέφωνο χτυπά πιο συχνά, οι προσκλήσεις για εξόδους ή συναντήσεις αυξάνονται και υπάρχει η τάση να σχεδιάσουμε μικρές αποδράσεις ή όμορφες στιγμές με φίλους και οικογένεια.

Ωστόσο, αργά το απόγευμα η Σελήνη σχηματίζει τετράγωνο με τον Ερμή από τους Ιχθύες και είναι πιθανό να δημιουργηθούν προσωρινές παρεξηγήσεις ή μπερδέματα στην επικοινωνία. Μια κουβέντα μπορεί να παρερμηνευτεί ή μια πληροφορία να μεταφερθεί λάθος. Καλό είναι να κρατήσουμε πιο χαλαρούς τόνους και να μην δώσουμε μεγάλη σημασία σε μικρές εντάσεις, γιατί η διάθεση της ημέρας παραμένει γιορτινή και φωτεινή.

Κριός – Μέρα που παίρνεις πρωτοβουλίες

Ο ενθουσιασμός και η εγρήγορση καλά κρατούν και σήμερα Μ.Τρίτη για σένα αγαπητέ μου Κριέ! Η Σελήνη κινείται στο ζώδιο του Τοξότη και είσαι αισιόδοξος, κάνεις σχέδια για το Πάσχα, το τηλέφωνό σου χτυπά ασταμάτητα και ο αυθορμητισμός σε παρακινεί να πάρεις πρωτοβουλίες για να δημιουργήσεις έναν ευχάριστο τόνο στην ημέρα σου! Το Τρίγωνο του Ήλιου από το ζώδιο σου με την Σελήνη, σου προσφέρει ισορροπία και αρμονία σε ότι και αν κάνεις! Αργά το απόγευμα ωστόσο με το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή δείξε προσοχή στις παρεξηγήσεις που μπορεί να δημιουργηθούν λόγω της επιμονής σου σε κάποιες απόψεις!

AstroTip: Προσπάθησε να μην λειτουργήσεις εγωιστικά στις προσωπικές σου επαφές

Ταύρος – Ευχάριστες επαφές και μικρές χαρές

Η ημέρα για σένα Ταύρε μου ξεκινά με μια πιο κοινωνική διάθεση και με την ανάγκη να έρθεις πιο κοντά με ανθρώπους που αγαπάς. Η Σελήνη από τον Τοξότη σε ωθεί να ασχοληθείς με πρακτικά ζητήματα αλλά και να κάνεις μικρές προετοιμασίες για τις ημέρες του Πάσχα. Είναι πιθανό να τακτοποιήσεις μια οικονομική εκκρεμότητα ή να κάνεις ένα έξοδο που αφορά το σπίτι ή κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Το τρίγωνο Ήλιου – Σελήνης σου δίνει θετική διάθεση και μια αίσθηση ότι τα πράγματα κυλούν πιο εύκολα. Ωστόσο, το απόγευμα το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή μπορεί να φέρει μια μικρή ένταση σε μια κουβέντα ή μια παρεξήγηση γύρω από οικονομικά θέματα.

AstroTip: Μην επιμένεις υπερβολικά σε κάτι που μπορεί να λυθεί με μια απλή κουβέντα.

Δίδυμοι – Οι σχέσεις σου έρχονται στο προσκήνιο

Από νωρίς σήμερα Μ. Τρίτη, αγαπημένε μου Δίδυμε, οι επαφές και οι συζητήσεις με τους άλλους βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας σου. Η Σελήνη από το απέναντι ζώδιο του Τοξότη φέρνει έντονη κινητικότητα στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Μπορεί να κανονίσεις μια συνάντηση, να μιλήσεις με πρόσωπα που έχεις να δεις καιρό ή να οργανώσεις κάτι όμορφο για τις γιορτινές ημέρες. Το τρίγωνο Ήλιου – Σελήνης βοηθά να υπάρξει καλή διάθεση και αμοιβαία κατανόηση. Ωστόσο προς το απόγευμα, με το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή, πρόσεξε τα λόγια σου γιατί μια μικρή διαφωνία μπορεί να δημιουργήσει παρεξήγηση.

AstroTip: Άκου πρώτα τι έχει να πει ο άλλος πριν απαντήσεις.

Καρκίνος – Μέρα με πολλές υποχρεώσεις

Η σημερινή ημέρα αγαπημένε μου Καρκίνε σε βρίσκει σε έντονη κινητικότητα και με αρκετές υποχρεώσεις που πρέπει να τακτοποιήσεις. Η Σελήνη από τον Τοξότη ενεργοποιεί ζητήματα καθημερινότητας, δουλειάς και πρακτικών εκκρεμοτήτων που δεν μπορούν να περιμένουν. Ίσως χρειαστεί να κάνεις κάποιες προετοιμασίες για το σπίτι ή να ασχοληθείς με θέματα που σχετίζονται με τις ημέρες του Πάσχα. Το τρίγωνο Ήλιου – Σελήνης σου δίνει την ενέργεια να τα προλάβεις όλα και να οργανώσεις καλύτερα τις κινήσεις σου. Ωστόσο προς το τέλος της ημέρας, με το τετράγωνο Σελήνης – Ερμή, είναι πιθανό να υπάρξει μια μικρή ένταση στον χώρο της δουλειάς ή μια παρεξήγηση με συνεργάτη.

AstroTip: Μην αφήσεις το άγχος να επηρεάσει τον τρόπο που μιλάς στους άλλους.

Λέων – Μέρα δημιουργίας και χαράς

Σήμερα Λιοντάρι μου η διάθεσή σου είναι ανεβασμένη και η ανάγκη σου για χαρά και διασκέδαση γίνεται πιο έντονη. Η Σελήνη από τον Τοξότη σου χαρίζει αισιοδοξία και σε ωθεί να κάνεις σχέδια που θα σε γεμίσουν χαμόγελα. Είναι μια ημέρα που μπορεί να σε φέρει πιο κοντά με φίλους, με αγαπημένα πρόσωπα ή ακόμα και με ένα φλερτ που θα δώσει έναν πιο παιχνιδιάρικο τόνο στην καθημερινότητά σου. Το τρίγωνο Ήλιου – Σελήνης σε βοηθά να εκφράσεις τις σκέψεις σου με άνεση και να δημιουργήσεις όμορφο κλίμα γύρω σου. Ωστόσο το απόγευμα, το τετράγωνο Σελήνης – Ερμή μπορεί να φέρει μια μικρή διαφωνία σε μια συζήτηση με τον/την σύντροφο!

AstroTip: Μην επιμένεις να έχεις πάντα τον τελευταίο λόγο.

Παρθένος – Θέματα σπιτιού στο επίκεντρο

Η Μεγάλη Τρίτη σε φέρνει πιο κοντά με το σπίτι και την οικογένεια, αγαπημένε μου Παρθένε. Η Σελήνη από τον Τοξότη στρέφει την προσοχή σου σε θέματα που αφορούν τον χώρο σου, τις προετοιμασίες για τις γιορτές ή μια οικογενειακή συζήτηση που πρέπει να γίνει. Το τρίγωνο Ήλιου – Σελήνης βοηθά να βρεθούν λύσεις και να υπάρξει συνεννόηση με τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Είναι πιθανό να οργανώσεις κάτι για το Πάσχα ή να τακτοποιήσεις πρακτικά ζητήματα που είχες αφήσει πίσω. Προς το τέλος της ημέρας όμως, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή μπορεί να δημιουργήσει μια μικρή παρεξήγηση σε οικογενειακό επίπεδο.

AstroTip: Δώσε χώρο και στους άλλους να εκφράσουν τη γνώμη τους.

Ζυγός – Συζητήσεις που φέρνουν εξελίξεις

Από το πρωί σήμερα Μ. Τρίτη Ζυγέ μου, η ημέρα σε βρίσκει σε έντονη επικοινωνιακή διάθεση. Η Σελήνη από τον Τοξότη φέρνει πολλές επαφές, συζητήσεις και μετακινήσεις που γεμίζουν το πρόγραμμά σου. Είναι πιθανό να λάβεις μια είδηση ή να κανονίσεις μια συνάντηση που θα σου δώσει χαρά. Το τρίγωνο Ήλιου – Σελήνης βοηθά να υπάρξει καλή επικοινωνία με τους ανθρώπους γύρω σου και να δημιουργηθούν όμορφες στιγμές μέσα στην ημέρα. Ωστόσο προς το απόγευμα, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή μπορεί να δημιουργήσει μια μικρή ένταση σε μια κουβέντα ή μια παρεξήγηση λόγω βιασύνης.

AstroTip: Πριν απαντήσεις, σκέψου αν αξίζει να δώσεις συνέχεια σε μια διαφωνία.

Σκορπιός – Σκέψεις για τα οικονομικά

Η σημερινή Μ. Τρίτη σε βρίσκει αγαπημένε μου Σκορπιέ να στρέφεις την προσοχή σου σε πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τα οικονομικά σου. Η Σελήνη από τον Τοξότη σε ωθεί να κάνεις έναν καλύτερο προγραμματισμό για έξοδα που αφορούν το σπίτι, τις ημέρες του Πάσχα ή κάποια προσωπική σου ανάγκη. Το τρίγωνο Ήλιου – Σελήνης σου δίνει την ευκαιρία να βρεις λύσεις και να κινηθείς με μεγαλύτερη σιγουριά στις επιλογές σου. Είναι πιθανό να προκύψει και μια μικρή ευκαιρία για να τακτοποιήσεις μια οικονομική εκκρεμότητα. Ωστόσο προς το απόγευμα, με το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή, πρόσεξε τις συζητήσεις που αφορούν χρήματα γιατί μπορεί να δημιουργηθεί παρεξήγηση.

AstroTip: Απόφυγε βιαστικές αποφάσεις σε οικονομικά θέματα.

Τοξότης – Είσαι στο επίκεντρο των εξελίξεων

Η Σελήνη κινείται σήμερα στο ζώδιό σου και σου δίνει μια ιδιαίτερη δυναμική, αγαπημένε μου Τοξότη. Από νωρίς το πρωί νιώθεις πιο αισιόδοξος, πιο δραστήριος και με έντονη διάθεση να οργανώσεις πράγματα που θα σου προσφέρουν χαρά. Το τρίγωνο του Ήλιου από τον Κριό με τη Σελήνη σου ενισχύει την αυτοπεποίθηση και σου δίνει την ευκαιρία να πάρεις πρωτοβουλίες που θα φέρουν όμορφες εξελίξεις μέσα στην ημέρα. Είναι πιθανό να κάνεις ένα σχέδιο για ταξίδι ή να κανονίσεις μια συνάντηση με φίλους. Ωστόσο προς το απόγευμα, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή δείχνει ότι μια συζήτηση μπορεί να πάρει διαφορετική τροπή από αυτή που περίμενες.

AstroTip: Κράτησε χαμηλούς τόνους σε μια κουβέντα που σε αγγίζει προσωπικά.

Αιγόκερως – Ανάγκη για ξεκούραση

Η σημερινή ημέρα αγαπημένε μου Αιγόκερε σου δημιουργεί την ανάγκη να κάνεις ένα μικρό βήμα πίσω από τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Η Σελήνη από τον Τοξότη σε ωθεί να αφιερώσεις λίγο χρόνο στον εαυτό σου, να ξεκουραστείς ή να οργανώσεις πιο ήρεμα τα επόμενα βήματά σου. Το τρίγωνο Ήλιου – Σελήνης σε βοηθά να βάλεις σε τάξη σκέψεις και συναισθήματα που σε απασχολούν εδώ και καιρό. Είναι μια καλή στιγμή για να κλείσεις εκκρεμότητες ή να ολοκληρώσεις κάτι που είχες αφήσει στη μέση. Ωστόσο προς το απόγευμα, με το τετράγωνο Σελήνης – Ερμή, μπορεί να υπάρξει μια μικρή ένταση σε οικογενειακή συζήτηση.

AstroTip: Μην κρατάς μέσα σου όσα σε πιέζουν – μίλησε με ψυχραιμία.

Υδροχόος – Συναντήσεις και ευχάριστες ειδήσεις

Η Μεγάλη Τρίτη σε βρίσκει αγαπημένε μου Υδροχόε σε έντονη κοινωνική κινητικότητα. Η Σελήνη από τον Τοξότη φέρνει επαφές με φίλους, συναντήσεις ή ακόμα και μια πρόσκληση που θα σου δώσει χαρά. Το τρίγωνο Ήλιου – Σελήνης δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για επικοινωνία, συζητήσεις και σχέδια που μπορούν να πάρουν μορφή μέσα στις επόμενες ημέρες. Είναι πιθανό να κανονίσεις κάτι όμορφο για τις ημέρες του Πάσχα ή να λάβεις μια ευχάριστη είδηση. Ωστόσο προς το τέλος της ημέρας, το τετράγωνο Σελήνης – Ερμή μπορεί να φέρει μια μικρή παρεξήγηση σε μια συζήτηση με φίλο.

AstroTip: Μην αφήσεις μια μικρή διαφωνία να χαλάσει το καλό κλίμα.

Ιχθύες – Επαγγελματικές ευθύνες

Η σημερινή Μ. Τρίτη στρέφει την προσοχή σου αγαπημένε μου Ιχθύ σε ζητήματα που αφορούν τα επαγγελματικά σου. Η Σελήνη από τον Τοξότη σε φέρνει μπροστά σε υποχρεώσεις, συζητήσεις ή αποφάσεις που σχετίζονται με τη δουλειά και τις ευθύνες σου. Το τρίγωνο Ήλιου – Σελήνης σου δίνει την ενέργεια να κινηθείς πιο δυναμικά και να οργανώσεις καλύτερα τα επόμενα βήματά σου. Είναι πιθανό να υπάρξει μια συζήτηση που θα σε βοηθήσει να δεις πιο καθαρά μια επαγγελματική προοπτική. Ωστόσο προς το απόγευμα, το τετράγωνο της Σελήνης με τον Ερμή μπορεί να φέρει ένταση σε μια κουβέντα που αφορά οικονομικά ή επαγγελματικά ζητήματα.

AstroTip: Μίλα με σαφήνεια για να αποφύγεις παρεξηγήσεις.