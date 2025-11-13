Τα challenge του θανάτου: Τι λέει παιδοψυχολόγος για τη νέα επικίνδυνη μόδα που απειλεί τους νέους

Σοκ έχει προκαλέσει στο πανελλήνιο η υπόθεση ενός 22χρονου που δίνει μάχη για τη ζωή του σε ΜΕΘ του νοσοκομείου «Γεννηματάς» μετά την απόπειρά του να καταπιεί κατευθείαν ένα ολόκληρο μπέργκερ, με αποτέλεσμα να κοπεί η αναπνοή του και να επηρεαστούν σοβαρά άλλες ζωτικές λειτουργίες του οργανισμού.

Η προσπάθειά του αυτή φέρεται να ήταν αποτέλεσμα μιας ακόμα διαδικτυακής δοκιμασίας από αυτές που κυκλοφορούν ευρέως στα social media και απευθύνονται κυρίως σε εφήβους και νεαρά άτομα. Πολλά είναι τα περιστατικά -και στην Ελλάδα- στα οποία νέοι άνθρωποι έχουν αποδεχτεί να συμμετέχουν σε τέτοιους είδους challenges με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα ενώ κάποιοι καταλήγουν ακόμα και στο θάνατο.

Η άκρως επικίνδυνη αυτή μόδα αναδεικνύει για μια ακόμα φορά τη συζήτηση για τα όρια στη χρήση του διαδικτύου, τον έλεγχο του περιεχομένου του και για το πώς μπορούν οι νέοι άνθρωποι να προστατευτούν.

«Δυστυχώς τα νεαρά άτομα παραδειγματίζονται από τέτοιου είδους ενέργειες. Δεν κατανοούν πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει αυτή η ενέργεια ακόμα και για την ίδια τη ζωή», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στο Action24.

«Χρειάζεται πολύ προσοχή και συστηματικός έλεγχος από την οικογένεια αλλά και ελεγχόμενη πρόσβαση στα social media. Το ηλικιακό όριο κατεβαίνει, πλέον από την ηλικία των 12 ετών βλέπουμε ότι τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο και σε ανάλογες εφαρμογές», επισήμανε.

Σε ερώτηση αν υπάρχει θεσμική δυνατότητα να «κατέβουν» από το διαδίκτυο εφαρμογές που περιέχουν challenges, η κ. Δημογλίδου τόνισε: «Ένα τέτοιο βίντεο μπορεί να ανέβει στον προσωπικό λογαριασμό οποιουδήποτε χρήστη, κάτι που δεν μπορεί να σταματήσει από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος».

«Βέβαια, υπάρχουν μηχανισμοί με τους οποίους γίνονται αντιληπτά αδικήματα μέσω του διαδικτύου, η Δίωξη επεμβαίνει και ενημερώνει τον αρμόδιο εισαγγελέα», σημείωσε.

Καππάτου: Δεν υπάρχει διάκριση του τι είναι επικίνδυνο και τι όχι

«Δεν είναι πάρα πολύ συχνά τα challenges σε αυτές τις ηλικίες», υπογράμμισε, από την πλευρά της, η παιδοψυχολόγος Αλεξάνδρα Καππάτου, αναφερόμενη στην τραγική υπόθεση με τον 22χρονο.

«Δεν γνωρίζουμε ποιοι ήταν οι λόγοι που ώθησαν το παιδί να κάνει αυτήν την κίνηση. Ήθελε να αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει; Ήταν ένα αστείο; Ήταν μια αβλεψία; Υπήρχε ένας στόχος εξευτελισμού;», είπε.

«Δεν ξέρω αν υπάρχει η ωριμότητα στα παιδιά που προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες, να διακρίνουν τι είναι επικίνδυνο και τι είναι όχι», ανέφερε η κ. Καππάτου, ενώ πρόσθεσε ότι και μόνο το γεγονός πως ένα άτομο σε αυτήν την ηλικία ακολούθησε ένα challenge είναι θέμα προβληματισμού.

Εκτίμησε δε ότι οι φίλοι του 22χρονου δεν είχαν πρόθεση να τον βλάψουν.