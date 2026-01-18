«Τα Χρυσά Κορίτσια»: Συνεχίζουν να λάμπουν 41 χρόνια μετά από την τηλεοπτική τους πρεμιέρα

Ντόροθι, Ρόουζ, Μπλαντς και Σοφία! Αυτά είναι τα τέσσερα «Χρυσά Κορίτσια» («The Golden Girls»), οι πρωταγωνίστριες της θρυλικής κωμικής σειράς του αμερικανικού δικτύου NBC που παραμένει αστεία, επίκαιρη και συγκινητική ακόμη και δεκαετίες μετά την πρώτη της προβολή (1985-1992). Θα μπορούσε κανείς να τη χαρακτηρίσει ακόμα και πολιτιστικό φαινόμενο, αφού μίλησε ανοιχτά για θέματα που άλλες σειρές ούτε καν άγγιζαν εκείνη την εποχή!

«Χρυσό» καστ

Η επιτυχία της σειράς βασίστηκε στη μοναδική χημεία τεσσάρων γυναικών που μοιράζονταν ένα σπίτι στο Μαϊάμι. Η Ντόροθι και η Ρόουζ μετακομίζουν στο σπίτι της Μπλαντς και πολύ σύντομα στην παρέα προστίθεται και η μαμά της Ντόροθι, η Σοφία, επειδή κάηκε ο οίκος ευγηρίας στον οποίο διέμενε. Και πάνω που λες «αυτό δεν θα πάει καλά», κάνεις μέγα λάθος!

Η Ντόροθι (Μπέα Άρθουρ) με τη βαριά χαρακτηριστική φωνή ήταν η «Μις λογική». Ως αναπληρώτρια δασκάλα, ήταν η πιο μορφωμένη και καλλιεργημένη της παρέας. Το σήμα κατατεθέν της ήταν το «θανατηφόρο» βλέμμα της και ο σαρκασμός της!

Στη ζωή της η Άρθουρ ήταν μια από τις πρώτες γυναίκες που κατετάγησαν στον στρατό και είχε υπηρετήσει στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ ως οδηγός φορτηγού και δακτυλογράφος. Πριν από την τηλεόραση, ήταν σπουδαία ηθοποιός του θεάτρου και μάλιστα το 1966 είχε κερδίσει βραβείο Tony για το μιούζικαλ «Mame». Της άρεσε να περπατάει ξυπόλητη παντού (ακόμα και στο πλατό) και είχε μια ιδιαίτερη αδυναμία στα ζώα, τα δικαιώματα των οποίων προστάτευε σθεναρά.

Στο τέλος της ζωής της, η Άρθουρ συνέβαλε στην αντιμετώπιση της φτώχειας των ΛΟΑΤΚΙ+ νέων. Μάλιστα σε μια από τις τελευταίες ζωντανές εμφανίσεις της συγκέντρωσε 40.000 δολάρια. Πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα στις 25 Απριλίου 2009, σε ηλικία 86 ετών.

Η Ρόουζ (Μπέτι Γουάιτ) ήταν η γλυκιά, αθώα και συχνά εκνευριστικά αφελής της παρέας. Καταγόταν από το φανταστικό χωριό Σεντ Όλαφ της Μινεσότα και οι αλλόκοτες ιστορίες της για τους κατοίκους του ήταν από τις πιο αστείες στιγμές της σειράς. Η Γουάιτ κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια καριέρα στην τηλεόραση (πάνω από 80 χρόνια). Είχε δηλώσει ότι αν δεν γινόταν ηθοποιός, θα ήθελε να γίνει φύλακας σε ζωολογικό κήπο!

Σε αντίθεση με τη Ρόουζ που υποδυόταν, η Γουάιτ ήταν πανέξυπνη και εθισμένη στα σταυρόλεξα! Υπερασπιζόταν με πάθος τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας λέγοντας χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν γκέι σχέσεις που είναι πιο στέρεες από κάποιες ετεροφυλόφιλες. Νομίζω ότι είναι εντάξει αν θέλουν να παντρευτούν. Ασχοληθείτε με τις δουλειές σας και μην ανησυχείτε τόσο για τους άλλους ανθρώπους». Η Γουάιτ πέθανε από φυσικά αίτια στις 31 Δεκεμβρίου 2021, σε ηλικία 99 ετών, μόλις δεκαεπτά ημέρες πριν από τα 100ά γενέθλιά της…

Η Μπλαντς (Ρου Μακλάναχαν) ήταν η καλλονή του αμερικανικού νότου, με έντονη προφορά, που έβαζε πάνω από όλα το φλερτ και την εμφάνισή της. Ήταν γεμάτη αυτοπεποίθηση, ματαιόδοξη, αλλά και πιστή φίλη. Η Μακλάναχαν έμοιαζε κάπως στην Μπλαντς, αφού παντρεύτηκε 6 φορές στη ζωή της και έγραψε μια αυτοβιογραφία με τον χιουμοριστικό τίτλο: «My First Five Husbands... and the Ones Who Got Away». Ήταν δεινή συλλέκτρια ρούχων και αντικειμένων τέχνης. Πέθανε στις 3 Ιουνίου 2010, σε ηλικία 76 ετών από εγκεφαλική αιμορραγία.

Η Σοφία (Εστέλ Γκέτι), η μαμά της Ντόροθι, εξαιτίας ενός εγκεφαλικού δεν μπορούσε ποτέ να πει ψέματα και έλεγε πάντα την αλήθεια, όσο σκληρή κι αν ήταν. Οι ιστορίες της ξεκινούσαν πάντα με τη θρυλική ατάκα: «Κάν’ το εικόνα: Σικελία, 1922» («Picture it... Sicily, 1922»). Η Γκέτι δούλευε ως γραμματέας για να ζήσει και παράλληλα έπαιζε σε μικρά θέατρα. Έγινε διάσημη στην ηλικία των 60 χρόνων!

Ξεχνούσε συχνά τα λόγια της από το άγχος της, επειδή ένιωθε δέος απέναντι στις άλλες τρεις συμπρωταγωνίστριές της, τις οποίες θεωρούσε ανώτερες ηθοποιούς. Ήταν από τις πρώτες στο Χόλιγουντ που μίλησαν ανοιχτά για το AIDS και βοήθησαν ενεργά τους ασθενείς σε μια εποχή που υπήρχε τεράστιο στίγμα. Η Γκέτι απεβίωσε στις 22 Ιουλίου 2008, σε ηλικία 85 χρόνων, ως αποτέλεσμα της άνοιας από την οποία έπασχε.

Μπροστά από την εποχή τους

Παρόλο που τα «Χρυσά Κορίτσια» ήταν sitcom, η σειρά δεν φοβήθηκε να αγγίξει πολύ σοβαρά κοινωνικά θέματα που ακόμα και σήμερα θεωρούνται δύσκολα. Μας έδειξε πως η ζωή δεν σταματά στα 60 ή 70, πως οι γυναίκες είχαν καριέρα, σεξουαλική ζωή και όνειρα.

Τα «Κορίτσια» μίλησαν για το AIDS, την ομοφυλοφιλία, τον ρατσισμό, την ευθανασία και την άνοια με απίστευτο θάρρος και ενσυναίσθηση. Προώθησαν την ιδέα ότι το να… επιλέξεις οικογένεια, να επιλέξεις δηλαδή με ποιους θες να ζεις, είναι εξίσου σημαντικό με τη βιολογική οικογένεια και έδωσαν το παράδειγμα και άλλους -ηλικιωμένους και μη- για να το πράξουν!

«Χρυσά» και στα βραβεία

Τα τηλεοπτικά «Κορίτσια» είναι μία από τις ελάχιστες σειρές (μαζί με το «All in the Family» και το «Will & Grace») όπου και οι τέσσερις πρωταγωνίστριες κέρδισαν βραβείο Emmy για τους ρόλους τους! Η σειρά προτάθηκε για 68 βραβεία Emmy και κέρδισε συνολικά τα 11 από αυτά, μεταξύ των οποίων και αυτό της Καλύτερης Κωμικής Σειράς, το 1986 και το 1987.

Παράλληλα το «The Golden Girls» έχει κέρδισε συνολικά 3 Χρυσές Σφαίρες ως η Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά (1986, 1987, 1988), ενώ η Εστέλ Γκέτι κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ηθοποιού το 1986.

Η σειρά έχει επίσης κερδίσει βραβεία από το Σωματείο Σεναριογράφων (WGA), βραβεία People's Choice, καθώς και πολλά άλλα βραβεία για τη σκηνοθεσία και την παραγωγή της, ενώ για τις έξι από τις επτά σεζόν της παρέμεινε στο TOP10 της τηλεθέασης στις ΗΠΑ.

Πίσω από τις κάμερες

Αρχικά, οι παραγωγοί προόριζαν την Μπέτι Γουάιτ για τον ρόλο της Μπλαντς, όμως επειδή είχε κάνει κάτι παρόμοιο στο «The Mary Tyler Moore Show», της έδωσαν τη Ρόουζ ώστε να μην γίνει μανιέρα.

Η Ρου Μακλάναχαν είχε όρο στο συμβόλαιό της να κρατάει όλα τα ρούχα που φορούσε η Μπλαντς στη σειρά. Μιλάμε για εκατοντάδες ρούχα!

Η Εστέλ Γκέτι ήταν στην πραγματικότητα ένα χρόνο μικρότερη από την τηλεοπτική της κόρη, Μπέα Άρθουρ! Για να μεταμορφωθεί από μια 60χρονη γυναίκα σε μια 80χρονη Σικελή, οι μακιγιέρ χρησιμοποιούσαν μια ειδική τεχνική με λάτεξ ώστε να δημιουργήσουν ρυτίδες και σακούλες στα μάτια. Στο τέλος της ημέρας, το δέρμα της ήταν τόσο ταλαιπωρημένο που χρειαζόταν ειδικές θεραπείες!

Η Μπέα ήθελε απόλυτη συγκέντρωση και ησυχία στο πλατό, έτσι είχε μάθει, ενώ η Μπέτι έκανε πάντα αστεία με το κοινό και μιλούσε ακατάπαυστα. Αυτή η διαφορά ταμπεραμέντου δημιουργούσε εντάσεις ανάμεσά τους.

Στο πιλοτικό επεισόδιο εμφανίζεται ο Κόκο, ο μάγειρας του σπιτιού, ο οποίος εξαφανίζεται από το δεύτερο επεισόδιο και μετά. Οι παραγωγοί συνειδητοποίησαν ότι οι ατάκες της Σοφία στην κουζίνα ήταν πολύ αστείες και δεν χρειαζόταν ακόμη ένας χαρακτήρας.

Το 1988, τα «Χρυσά Κορίτσια» έλαβαν μια πρόσκληση που δεν μπορούσαν να αρνηθούν: η Βασιλομήτωρ της Αγγλίας (η μητέρα της Ελισάβετ) ήταν φανατική θαυμάστριά τους και τις κάλεσε να παίξουν ζωντανά στο Λονδίνο! Οι ηθοποιοί ταξίδεψαν και παρουσίασαν μερικές σκηνές στο θέατρο, αλλά χρειάστηκε να «μαλακώσουν» λίγο τα σεξουαλικά υπονοούμενα της Μπλαντς για να μην προσβάλλουν τη βασιλική οικογένεια.

Οι πρωταγωνίστριες κατανάλωσαν πάνω από 100 cheesecake κατά τη διάρκεια της σειράς, καθώς ήταν το «φάρμακο» για κάθε τους πρόβλημα στις νυχτερινές τους συζητήσεις στην κουζίνα.

Το 2008 η σειρά ελληνοποιήθηκε με τον ίδιο ακριβώς τίτλο και παίχτηκε μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1 σε σενάριο που προσάρμοσε η Κατερίνα Μπέη. Τα δικά μας «Κορίτσια» ερμήνευσαν οι: Μίρκα Παπακωνσταντίνου (Ντόρα), Ντίνα Κώνστα (Σοφία), Ελένη Γερασιμίδου (Φιφή) και Υβόννη Μαλτέζου (Μπέλλα), ενώ μαζί τους έπαιζε και ο Άκης Σακελλαρίου (Τζέρι) στον ρόλο του γκέι αεροσυνοδού που συγκατοικούσε μαζί τους.

Αυλαία στην κορυφή

Το 1992, μετά από 180 επεισόδια και ενώ η σειρά παρέμενε Νο1 σε τηλεθέαση, η Άρθουρ αποφάσισε να αποχωρήσει γιατί ένιωθε πως οι σεναριογράφοι είχαν εξαντλήσει τα αστεία για την εμφάνιση της Ντόροθι και την προσωπική της ζωή και ήθελε να φύγει όσο η σειρά ήταν ακόμα στην κορυφή! Στο τελευταίο επεισόδιο -που παρακολούθησαν 27,2 εκατομμύρια τηλεθεατές- η Ντόροθι παντρεύεται τον θείο της Μπλαντς, Λούκας (Λέσλι Νίλσεν) και μετακομίζουν στην Ατλάντα. Η Σοφία πρόκειται να έρθει μαζί της, αλλά στο τέλος, μένει πίσω με τις άλλες γυναίκες στο Μαϊάμι.

Οι τρεις συμπρωταγωνίστριες προσπάθησαν να συνεχίσουν τον μύθο των «Κοριτσιών» με το spin-off «The Golden Palace», αλλά χωρίς μεγάλη επιτυχία, αφού το νέο project άντεξε μόλις μία σεζόν στον αέρα…

Παρά το γεγονός πως έχουν περάσει 41 χρόνια από την πρεμιέρα της, τα «Χρυσά Κορίτσια» συνεχίζουν να συγκινούν κι άλλα κοινά που δεν είχαν καν γεννηθεί όταν πρωτοπαίχτηκε και τα βλέπουν τώρα είτε μέσω της συνδρομητικής πλατφόρμας Disney+, είτε σε βίντεο στο YouTube.

Ήμουν από τους τυχερούς που είδα τα «Χρυσά Κορίτσια» σε πρώτη τηλεοπτική προβολή στην ΕΡΤ2. Τότε ήμουν μικρό παιδί, οπότε μου άρεσαν οι ιστορίες με τις γιαγιάδες που έκαναν πλάκα. Τώρα που άρχισα να τα ξαναβλέπω, είμαι πολύ μεγαλύτερος αφού πλησιάζω μάλιστα στις ηλικίες που είχαν οι πρωταγωνίστριες όταν έπαιζαν στη σειρά (το λες και σοκ!), οπότε έχω πια άλλη οπτική ματιά. Τολμώ να πω όμως πως μου αρέσει ακόμα περισσότερο, με συγκινεί διαφορετικά και αγγίζει την καρδιά μου!

«Thank you for being a friend» και τότε και πάντα…