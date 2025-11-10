Τα Χριστούγεννα έφτασαν στη Νέα Υόρκη: Τοποθετήθηκε το τεράστιο δέντρο στο Rockefeller Center

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center τοποθετήθηκε στο Μανχάταν το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου στη Νέα Υόρκη.



Το φετινό δέντρο είναι μια ερυθρελάτη ύψους 75 ποδιών από την πόλη East Greenbush, ένα προάστιο του Albany. Αφού κόπηκε αυτή την εβδομάδα, ταξίδεψε περίπου 150 μίλια προς τα νότια σε ένα φορτηγό με επίπεδη πλατφόρμα, προσελκύοντας περίεργους θεατές κατά μήκος της διαδρομής.

Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/JULIUS CONSTANTINE MOTAL

Το πλήθος ήταν πολύ μεγαλύτερο στο 30 Rockefeller Plaza, όπου οι εργάτες χρησιμοποίησαν γερανούς για να ανυψώσουν το δέντρο βάρους 11 τόνων στη θέση του, με θέα το εμβληματικό παγοδρόμιο. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν στο σημείο για να απαθανατίσουν με τα τηλέφωνά τους τη στιγμή, ενώ οι εργάτες στερέωναν το δέντρο και ξεκινούσαν τη διαδικασία σταθεροποίησής του.



Το δέντρο θα στολιστεί σύντομα με περισσότερα από 50.000 πολύχρωμα, ενεργειακά αποδοτικά φώτα LED και θα έχει στην κορυφή ένα αστέρι Swarovski βάρους 900 λιβρών.



Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/JULIUS CONSTANTINE MOTAL

Θα φωταγωγηθεί στις 3 Δεκεμβρίου κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής τηλεοπτικής εκπομπής που θα παρουσιάσει η σταρ της κάντρι μουσικής Reba McEntire και θα παραμείνει στη θέση του μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, οπότε και θα μετατραπεί σε ξυλεία για χρήση από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Habitat for Humanity, ο οποίος ασχολείται με την κατασκευή προσιτών κατοικιών.

Ένα δέντρο με... ιστορία

Το δέντρο δωρίστηκε από την ιδιοκτήτρια Judy Russ και την οικογένειά της. Η ίδια είπε ότι φυτεύτηκε από τους προπάππους του συζύγου της τη δεκαετία του 1920. «Είναι απίστευτο που τώρα αυτό το δέντρο γίνεται το κέντρο των Χριστουγέννων της Νέας Υόρκης», δήλωσε η Russ στον ραδιοφωνικό σταθμό 1010 WINS.

Το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Rockefeller Center τοποθετήθηκε από τους εργαζόμενους το 1931 για να ανεβάσει το ηθικό κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης. Το σχετικά μικρό έλατο ύψους 6 μέτρων στολίστηκε με γιρλάντες χειροποίητες από τις οικογένειες των εργαζομένων.



Η παράδοση συνεχίστηκε, καθώς η πρώτη τελετή φωταγώγησης του δέντρου πραγματοποιήθηκε το 1933.