«Τα δάκρυα για τον Διαμαντή» - Το καρφί του Μαρινάκη στη Ζωή για τον Καραναστάση

Οι ύμνοι που επί δυο ημέρες αφιερώνει στον Διαμαντή Καραναστάση η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προκάλεσαν το σκωπτικό σχόλιο του Παύλου Μαρινάκη.

Μετά από τις σημερινές συνεχείς της παρεμβάσεις στην Ολομέλεια, αλλά και τη νέα δήλωσή της στις κάμερες έξω τη Βουλή, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ την κάρφωσε αιχμηρά από βήματος.

«Ακούσαμε τα άπαντα του Διαμαντή σήμερα, χωρίς να τον έχουμε θίξει. Δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο τέτοια ανάλυση, είναι συμπαθέστατος ο άνθρωπος και καλός καλλιτέχνης», υπήρξε η δηκτική του επισήμανση, ενώ όπως πρόσθεσε: «Νόμιζα πως θα μου προτείνετε είτε κάποια σαπουνόπερα: «Τα δάκρυα για τον Διαμαντή» είτε κάποιο αφιέρωμα στη δημόσια τηλεόραση μιας και ψηφίζουμε το νομοσχέδιο σήμερα. Μόνο στην πλάκα μπορεί να σας πάρει κανείς…».

Ο Παύλος Μαρινάκης έβαλε κατά της προέδρου της Πλεύση Ελευθερίας και με φόντο την τραγωδία των Τεμπών. «Μαθήματα περί ηθικής εσείς δεν μπορείτε να μας κάνετε. Έχετε προσβάλλει τη μνήμη του νεκρού μηχανοδηγού. Είστε η πολιτικός που ανέβηκε δημοσκοπικά στις πλάτες νεκρών», είπε, ενώ αναφορικώς με τις αιτιάσεις επί προσωπικού της Ζωής Κωνσταντοπούλου περί «διορισμένου» υπουργού λόγω της εξωκοινοβουλευτικής του ιδιότητας, ο υφυπουργός απάντησε: «οι καταγγελίες της Όλγας Δάλλα είναι εδώ και σας καταδιώκουν...».

Νωρίτερα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στον Παύλο Μαρινάκη, χαρακτηρίζοντάς τον ως «ψεύτη ολκής» και «διορισμένο», ενώ εξήρε για πολλοστή φορά την προσφορά του παραιτηθέντος Διαμαντή Καραναστάση.

«Να καταθέσω ποιο είναι το έργο του Διαμαντή Καραναστάση που οι δικοί σας ούτε με τα κιάλια δεν το έχουν δει», είπε και κατέθεσε στα πρακτικά τις ομιλίες και τις εισηγήσεις του πρώην βουλευτή, ο οποίος, όπως είπε, έχει υποβάλει συνολικώς 141 ερωτήσεις σε υπουργούς.

Σε δήλωσή της μάλιστα στις κάμερες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε πως ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης είπε στον Διαμαντή Καραναστάση πως εάν γνώριζε για την πρόθεσή του να παραιτηθεί, θα είχε προσπαθήσει να τον αποτρέψει.