Τα Data Centers δημιουργούν μεγάλη άνοδο θερμοκρασίας γύρω τους

Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) φέρνει μια απροσδόκητη και ανησυχητική παρενέργεια: Τα κέντρα δεδομένων (data centers) που την τροφοδοτούν δημιουργούν πραγματικές «νησίδες θερμότητας» γύρω τους, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία του εδάφους κατά μέσο όρο 2°C και σε ακραίες περιπτώσεις έως και 9°C σε ακτίνα έως 10 χιλιομέτρων, επηρεάζοντας πάνω από 340 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Αυτά τα ευρήματα προκύπτουν από νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Science Advances, η οποία αναλύει 8.400 data centers μεγάλου μεγέθους στις εγκαταστάσεις εταιρειών όπως η Google, η Meta και η Microsoft.



Η μελέτη: Δορυφορικά δεδομένα και σοκαριστικά στατιστικά

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα θερμοκρασίας εδάφους για τα τελευταία 20 χρόνια, εστιάζοντας σε απομακρυσμένες τοποθεσίες για αποφυγή αστικών παραγόντων. Τα αποτελέσματα είναι αδιάσειστα: μετά την εγκατάσταση ενός data center, η θερμοκρασία αυξάνεται σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων. Η μελέτη εκτιμά ότι επηρεάζονται πάνω από 340 εκατομμύρια άνθρωποι, με δραματικές επιπτώσεις για το κλίμα, την υγεία και την οικονομία.



Πώς δημιουργείται η θερμότητα

Τα data centers καταναλώνουν τεράστια ενέργεια. Περίπου το 40% της ενέργειας πηγαίνει στην ψύξη των servers, που παράγουν θερμότητα, η οποία διαχέεται στο έδαφος μέσω κλιματισμού και εξαερισμού. Αυτό εντείνει τις νησίδες μεγάλης θερμότητας, όπου κτίρια απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία και την εκπέμπουν ως θερμότητα.

Η AI επιδεινώνει το πρόβλημα, με προβλέψεις για τριπλασιασμό της ζήτησης μέχρι το 2028, λόγω μοντέλων όπως το GPT-4 που απαιτούν χιλιάδες GPUs. Παγκοσμίως, τα data centers καταναλώνουν το 2% της ενέργειας και εκπέμπουν αντίστοιχα διοξείδιο του άνθρακα.



Λύσεις: Από AI Optimization σε πράσινες τεχνολογίες

Η Google με το DeepMind πέτυχε 40% εξοικονόμηση ενέργειας στα της ψύξης μέσω AI. Στις άλλες ιδέες που έχουν πέσει στο τραπέζι περιλαμβάνονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το edge computing (τοπικοί servers), τα υγρά ψυκτικά ή και η υποβρύχια εγκατάσταση data centers. Ρυθμιστές όπως αυτοί της ΕΕ πιέζουν για πιο «πράσινα» standards, ενώ οι εταιρείες δεσμεύονται για απόρριψη κάθε χρήσης άνθρακα έως και το 2030.