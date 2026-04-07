Τα Data Centers δημιουργούν μεγάλη άνοδο θερμοκρασίας γύρω τους

Άλλο ένα πρόβλημα για τα data centers που ελέγχουν την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τα data centers της ΑΙ δημιουργούν μεγάλα προβλήματα θερμοκρασίας σε έως και 10 χιλιόμετρα απόσταση
Παύλος Παπαπαύλου

Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) φέρνει μια απροσδόκητη και ανησυχητική παρενέργεια: Τα κέντρα δεδομένων (data centers) που την τροφοδοτούν δημιουργούν πραγματικές «νησίδες θερμότητας» γύρω τους, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία του εδάφους κατά μέσο όρο 2°C και σε ακραίες περιπτώσεις έως και 9°C σε ακτίνα έως 10 χιλιομέτρων, επηρεάζοντας πάνω από 340 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Αυτά τα ευρήματα προκύπτουν από νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Science Advances, η οποία αναλύει 8.400 data centers μεγάλου μεγέθους στις εγκαταστάσεις εταιρειών όπως η Google, η Meta και η Microsoft.

Η μελέτη: Δορυφορικά δεδομένα και σοκαριστικά στατιστικά

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα θερμοκρασίας εδάφους για τα τελευταία 20 χρόνια, εστιάζοντας σε απομακρυσμένες τοποθεσίες για αποφυγή αστικών παραγόντων. Τα αποτελέσματα είναι αδιάσειστα: μετά την εγκατάσταση ενός data center, η θερμοκρασία αυξάνεται σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων. Η μελέτη εκτιμά ότι επηρεάζονται πάνω από 340 εκατομμύρια άνθρωποι, με δραματικές επιπτώσεις για το κλίμα, την υγεία και την οικονομία.

Πώς δημιουργείται η θερμότητα

Τα data centers καταναλώνουν τεράστια ενέργεια. Περίπου το 40% της ενέργειας πηγαίνει στην ψύξη των servers, που παράγουν θερμότητα, η οποία διαχέεται στο έδαφος μέσω κλιματισμού και εξαερισμού. Αυτό εντείνει τις νησίδες μεγάλης θερμότητας, όπου κτίρια απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία και την εκπέμπουν ως θερμότητα.

Η AI επιδεινώνει το πρόβλημα, με προβλέψεις για τριπλασιασμό της ζήτησης μέχρι το 2028, λόγω μοντέλων όπως το GPT-4 που απαιτούν χιλιάδες GPUs. Παγκοσμίως, τα data centers καταναλώνουν το 2% της ενέργειας και εκπέμπουν αντίστοιχα διοξείδιο του άνθρακα.

Λύσεις: Από AI Optimization σε πράσινες τεχνολογίες

Η Google με το DeepMind πέτυχε 40% εξοικονόμηση ενέργειας στα της ψύξης μέσω AI. Στις άλλες ιδέες που έχουν πέσει στο τραπέζι περιλαμβάνονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το edge computing (τοπικοί servers), τα υγρά ψυκτικά ή και η υποβρύχια εγκατάσταση data centers. Ρυθμιστές όπως αυτοί της ΕΕ πιέζουν για πιο «πράσινα» standards, ενώ οι εταιρείες δεσμεύονται για απόρριψη κάθε χρήσης άνθρακα έως και το 2030.

